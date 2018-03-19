Крис Ван Аш покидает Dior Homme

Артистический директор Dior Homme Крис Ван Аш покидает свою должность после 11 лет работы. Согласно источникам, его позицию займет бывший креативный директор мужской линии Louis Vuitton Ким Джонс. "Спустя одиннадцать лет в Dior Homme мой ум и сердце полны опыта, и я покидаю этот прекрасный дом, чтобы заняться чем-то совершенно новым", – говорит Крис Ван Аш в своем заявлении.

Примечательно, что Крис Ван Аш не покидает семью LVMH, но чем он конкретно займется в будущем, пока держат в секрете. Напомним, что в состав LVMH входят такие бренды, как Berluti, Celine, Dior, Emilio Pucci, Fendi, Givenchy, Kenzo, Loewe, Loro Piana.

Закончив учебу в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, Крис Ван Аш начал работу дизайнера в качестве ассистента Эди Слимана в Yves Saint Laurent в 1998 году, спустя два года вместе со Слиманом он перешел в Dior Homme. А в 2007 году, после отставки Эди Слимана, занял пост креативного директора мужской линии Dior.