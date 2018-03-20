Сладкая парочка: косуха и платье

Вместе в бежевым тренчем, белой рубашкой и черными лодочками косуха замыкает список жизненно необходимых предметов гардероба. Трудно упрекать модных редакторов в предвзятости – эта вещь действительно универсальна и подходит практически ко всему. С наступлением первых теплых дней мы неизменно облачаемся в любимую кожаную куртку и не расстаемся с ней до самой жары. Носить ее можно со всем, но самое лучшее сочетание – с платьем. Будет ли это роскошное платье в пол для вечернего выхода (тогда образ можно дополнить и винтажным Harley Davidson – если вы приедете на торжественную вечеринку на мотоцикле, этого точно никто не забудет) или же спортивное платье-майка, косуха всегда придет на выручку. Для поклонниц 80-х советуем зайти в раздел "винтаж" на Asos или Farfetch – там можно обнаружить аутентичные варианты прямиком из того времени. А пока рекомендуем вам с чем носить косуху – пять беспроигрышных вариантов на любой случай.