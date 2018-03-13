Кино и кутюр: одежда от Юбера Живанши в кинематографе

12 марта на 91-м году жизни скончался один из последних французских кутюрье – Юбер де Живанши. Критики называют его одним из последних представителей золотой эпохи кутюра, периода, когда изобрели моду в сегодняшнем ее понимании. В 25 лет он стал самым молодым дизайнером, основавшим свою марку. Успех пришел к нему практически сразу – все благодаря инновационному дизайну, лаконичному и элегантному, что выгодно отличало его от конкурентов вроде Диора.

Имя Живанши увековечено не в последнюю очередь благодаря Одри Хэпберн, для которой Юбер создал сотни нарядов – для кино и жизни. Они познакомились в 1953 году, когда актриса отправилась в Париж искать одежду для своей второй большой роли – дочери шофера Сабрины Фейрчайлд. По сюжету ее героиня возвращается из Парижа, чтобы очаровать давнего возлюбленного. Сначала девушка хотела заказать костюмы у Кристобаля Баленсиаги, который в тот период находился в зените своей славы. Но их сотрудничество не состоялось из-за слишком напряженного графика Баленсиаги. Тогда она обратила внимание на Живанши. Юбер с трудом выкроил время для встречи с актрисой – и только потому, что подумал сначала о Кэтрин Хэпберн. Позже он создаст костюмы еще для нескольких фильмов с ее участием и самых важных событий ее жизни. Таким образом Живанши стал не только одним из ключевых кутюрье той эпохи, но и оставил значительный след в истории кинематографа.

"Сабрина", 1954 год

В центре сюжета – семейство миллионеров Лерраби и их двое сыновей Дэвид и Лайнус. Дочь шофера Сабрина влюблена в рокового красавца Дэвида. Чтобы излечить дочь от любовной лихорадки, отец отправляет ее в Париж. Из Парижа она вернется через несколько лет и покорит сердце Дэвида. Теперь его брак по расчету находится под угрозой. Старший сын Лайнус соглашается поухаживать за девушкой, чтобы династическая женитьба все-таки случилась. Костюмер этого фильма Эдит Хэд получила "Оскар", но, как мы знаем, большинство нарядов главной героини принадлежали Живанши.

"Забавная мордашка", 1957 год

Редактор модного журнала Мэгги и ее ведущий фотограф Дик ищут модель для обложки, способную изменить стандарты красоты. В книжном магазине они встречают Джо, продавщицу, чья внешность покоряет их с первого взгляда. Они предлагают ей вместе отправиться в Париж, не представляя, какие приключения их ожидают.

За работу над дизайном костюмов Эдит Зэд опять получила "Оскара", но на этот раз разделила награду с Живанши.

"Любовь после полудня", 1957 год

Еще одна романтическая комедия Билли Уайлдера с Одри Хэпберн. Актриса играет виолончелистку Ариану, чей отец, частный детектив, специализируется на слежке за неверными женами и мужьями. Любимый объект его наблюдений – американский миллионер и донжуан Флэннаган. Очередной обманутый муж, получив доказательства измены, решает застрелить любовника жены во время их следующей встречи. Узнавшая об этом Ариана решает спасти Флэннагана. И, разумеется, влюбляется в него сразу после знакомства. Фильм провалился в прокате, но получил широкую огласку из-за того, что исполнитель главной роли Гэри Купер годился Хэпберн в отцы.

Dinah Shore Chevy Show

В Америке Живанши пользовался не меньшим успехом, чем во Франции. Он одевал Джеки Кеннеди и других знаменитостей. Его обожала американская актриса и певица Дина Шор, которую он одевал для выпусков ее персонального телешоу Dinah Shore Chevy Show.

"Еще раз, с чувством!", 1960 год

Одна из немногих картин, в которой не снималась Одри Хэпберн, но Юбер Живанши выступил художником по костюмам.

По сюжету жена музыкального гения изменяет ему с молодым пианистом. Чтобы сохранить свою карьеру, которая начинает стремительно падать, темпераментный маэстро должен снова отвоевать у соперника жену.

"Завтрак у Тиффани", 1961 год

Классика американского кинематографа, навеки прославившая Одри Хепберн и ювелирный магазин Tiffany & Co. Легкомысленная авантюристка Холли Голайтли ищет богатого мужа и меняет наряды, пока не встречает свою настоящую любовь. Культовое черное платье Юбер создал лично, а 4 декабря 2006 года оно было продано за $807 тысяч на аукционе Сhristie's в Лондоне. Над фильмом работала целая армия художников по костюмам – Роланд Андерсон, Хэл Перейра, Сэм Комер, Рэй Мойер, но наград картина не получила.

"Париж, когда там жара", 1964

Еще одна романтическая комедия, и снова местом действия становится Париж. Одри Хэпберн исполняет роль стенографистки, которая устраивается на работу к эксцентричному сценаристу. Ему надо закончить сценарий за два дня, и вместе они берутся за беспрерывную работу, влюбляясь друг в друга – совсем как их герои. В этом фильме есть все, что мы так любим, – простые платья А-силуэта, костюмы, шляпки, короткие перчатки и пастельные цвета.

"Если бы Дон-Жуан был женщиной", 1973 год

В этом фильме Юбер Живанши одевает другую икону времени – роковую красавицу Брижит Бардо, которая играет женскую реинкарнацию покорителя сердец. Правда, не все костюмы принадлежат ему. Для этой картины модельер создал только вечерние наряды, и на этом его сотрудничество прекратилось.

"Любовь среди воров", 1987 год, телевизионная драма

Теледрама "Любовь среди воров" стала последней совместной работой Живанши и Хэпберн. В любовной мелодраме 58-летняя актриса играет похитительницу яиц Фаберже с целью спасти своего возлюбленного. Дл этой картины дизайнер также создал только вечерние наряды.