Хронология моды за десять лет: самые важные события

Кажется, что 2010-е были особенно богаты на события. Например, именно этот период охарактеризовался бесконечной дизайнерской чехардой - многие покидали свои места после долгих лет работы, бренды закрывались, а многие известные деятели уходили из жизни. Мы постепенно подводим итоги этой декады и вспоминаем, что случилось за последние десять лет.

2010 год

- Умер Александр Маккуин

- Карин Ройтфельд покидает Vogue Paris, ее сменяет Эммануэль Альт

- Алена Долецкая покидает Vogue Russia, ее сменяет Виктория Давыдова

- Терри Ричардсон получает первые обвинения в сексуальном харассменте задолго до эпохи #MeToo

- Впервые на подиумах появляются кроссовки в сочетании с платьями

- Расцветает стритстайл, появляются первые блоги, которые начинают пользоваться популярностью

2011 год

- Джон Гальяно уволен с поста креативного директора дома Dior из-за антисемитских и расистских высказываний

- Кристоф Лемер стал креативным директором Hermés

- Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, ее платье создала Сара Бертон, преемница Маккуина

2012 год

- Раф Симонс возглавляет Dior

- Стефано Пилати покидает Yves Saint Laurent, его сменяет Эди Слиман и производит ребрендинг дома

- Джил Зандер возвращается в Jil Sander после ухода Рафа Симонса

- Аналитики впервые регистрируют снижение популярности каблуков

- Vogue устанавливает возрастной ценз для моделей

- Николя Жескьер покидает Balenciaga

- Вирджил Абло основывает Off-White

2013 год

- Марк Джейкобс покидает Louis Vuitton, его сменяет Николя Жескьер

- Condé Nast закрывает все стажировки, после того как два бывших интерна подают на компанию в суд

- Джил Зандер в очередной раз покидает Jil Sander

- Оскар де ла Рента предлагает опальному Джону Гальяно поработать над его коллекцией

- На Каннском кинофестивале украдены украшения Chopard стоимостью 1 миллион долларов

- Александр Вэнг возглавляет Balenciaga

- Обретает популярность стиль 90-х годов постсоветских регионов, бренд Gosha Rubchinskiy растет на мировой арене

2014 год

- Джон Гальяно назначен креативным директором Maison Martin Margiela

- Стивен Виверс уходит из Loewe, его заменяет Джонатан Андерсон

- Кристоф Лемер покидает Hermès, его место занимает Надеж Ване-Цыбульски

- Гийом Анри покидает Carven и уходит в Nina Ricci

- Анн Демельмейстер уходит из Ann Demeulemeester

- Родольфо Пальялунга приходит в Jil Sander

- Давид Кома приходит в Mugler

- Ким Кардашьян и Канье Уэст попадают на обложку Vogue US, многие обвиняют Анну Винтур в популизме

- Уходит из жизни Оскар де ла Рента

- Возрождается дом Poiret

- Сестры Хадид и Кендалл Дженнер становятся новыми суперзвездами

- Ким Кардашьян становится самым высокооплачиваемым инфлюенсером

- Инфлюенсеры и блогеры - новая движущая сила моды. Они сидят на первых рядах показов, снимаются для журналов и постепенно забирают бюджеты у традиционных СМИ

2015 год

- Александр Вэнг уходит из Balenciaga, его сменяет Демна Гвасалия

- Vetements появляется на сцене и моментально вызывает ажиотаж

- Style.com превращается в Vogue Runway, и прекращает свое существование

- Раф Симонс уходит из Dior

- Альбер Эльбаз покидает Lanvin

- Марк Джейкобс закрывает линию Marc by Marc Jacobs

- Фрида Джаннини уходит из Gucci, ее место занимает Алессандро Микеле

- Рианна становится мемом после появления в платье китайского дизайнера Guo Pei на Met Gala

- Закрывается сайт Look At Me - медиа, сформировавшее поколение хипстеров в России

2016 год

- Появляется первый диджитал-инфлюенсер Lil Miquela

- Эди Слиман покидает Saint Laurent

- Уходит из жизни стрит-стайл фотограф Билл Каннингем

- Распространяется формат модных шоу see now - buy now

- Мария Грация Кьюри покидает Valentino и уходит в Dior

- Анна Винтур становится консультантом Хилари Клинтон во время ее предвыборной кампании

- Раф Симонс уходит в Calvin Klein

- Уходит из жизни Франка Соццани

- Грейс Коддингтон уходит из Vogue US

- Инклюзивность становится главной темой для большинства медиа и модной индустрии

2017 год

- Александра Шульман покидает Vogue UK, ее место занимает Эдвард Эннинфул - стилист и бывший главный редактор W magazine. Он становится первым темнокожим главредом Vogue

- Louis Vuitton делают коллаборацию с Supreme

- Энтони Ваккарелло показывает первую коллекцию для Saint Laurent

- Nike запускают линию спортивных хиджабов

- Рикардо Тиши уходит из Givenchy, его место занимает Клэр Уэйт-Келлер, бывшая глава Chloé

- Бухра Жаррар уходит из Lanvin, ее сменяет Оливье Лапидус

- Умирает Пьер Берже (сооснователь дома моды Yves Saint Laurent и друг дизайнера Ива Сен-Лорана)

- Рианна запускает Fenty Beauty

- На подиум Versace выходят супермодели 80-х в честь годовщины со дня смерти Джанни Версаче

- Открывается музей Ива Сен-Лорана в Марракеше

- Кристофер Бейли покидает Burberry

- Умирает Аззедин Алайа

- Фиби Файло покидает Céline

- В СНГ начинают распространяться телеграм-каналы

- Закрывается Colette, самый популярный концепт-стор

2018 год

- Звезды объединяются за движение #MeToo

- Эди Слиман переходит в Celine

- Рикардо Тиши заступает на должность креативного директора Burberry

- Ким Джонс уходит из Louis Vuitton и переходит в Dior Homme

- Крис ван Аш уходит из Dior Homme и переходит в Berlutti

- Вирджил Абло становится креативным директором мужской линии Louis Vuitton

- Умирает Юбер де Живанши

- Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри в платье Givenchy

- Dolce & Gabbana обвиняют в расизме после выхода рекламной кампании, посвященной Китаю

- Закрывается печатный Glamour, Teen Vogue, Condé Nast запускает экспериментальную платформу для квир-молодежи Them

- Виктория Давыдова покидает Vogue Russia, ее место занимает Маша Федорова, бывший главный редактор Glamour Russia

- Гоша Рубчинский закрывает свой бренд

- Главный редактор Vogue Ukraine Ольга Сушко оказывается замешана в скандале с плагиатом текстов

- В инстаграм появляются шопинг-таги

- Впервые обложку Vogue снимает темнокожий фотограф - им становится 23-летний Тайлер Митчелл.

2019 год

- Уходит из жизни Карл Лагерфельд, его место занимает Виржини Виар

- Закрывается бренд Sonia Rykiel

- Демна Гвасалия уходит из Vetements

- Перезапускается бренд Bottega Veneta

- Раф Симонс уходит из Calvin Klein

- Альбер Эльбаз запускает собственный бренд

- LVMH основывает новый модный бренд Fenty

- Reebok Russia выпускает спорную рекламную кампанию с блогером Залиной Маршенкуловой

- Barney's объявляет себя банкротом

- Дженнифер Лопес выходит в "том самом" платье на показе Versace

- Уходит из жизни Алла Вербер

- Зак Позен закрывает одноименный бренд

- Prada запускает вторую линию Prada Linea Rossa

- Уходит из жизни Питер Линдберг