Хронология моды за десять лет: самые важные события
Кажется, что 2010-е были особенно богаты на события. Например, именно этот период охарактеризовался бесконечной дизайнерской чехардой - многие покидали свои места после долгих лет работы, бренды закрывались, а многие известные деятели уходили из жизни. Мы постепенно подводим итоги этой декады и вспоминаем, что случилось за последние десять лет.
2010 год
- Умер Александр Маккуин
- Карин Ройтфельд покидает Vogue Paris, ее сменяет Эммануэль Альт
- Алена Долецкая покидает Vogue Russia, ее сменяет Виктория Давыдова
- Терри Ричардсон получает первые обвинения в сексуальном харассменте задолго до эпохи #MeToo
- Впервые на подиумах появляются кроссовки в сочетании с платьями
- Расцветает стритстайл, появляются первые блоги, которые начинают пользоваться популярностью
2011 год
- Джон Гальяно уволен с поста креативного директора дома Dior из-за антисемитских и расистских высказываний
- Кристоф Лемер стал креативным директором Hermés
- Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, ее платье создала Сара Бертон, преемница Маккуина
2012 год
- Раф Симонс возглавляет Dior
- Стефано Пилати покидает Yves Saint Laurent, его сменяет Эди Слиман и производит ребрендинг дома
- Джил Зандер возвращается в Jil Sander после ухода Рафа Симонса
- Аналитики впервые регистрируют снижение популярности каблуков
- Vogue устанавливает возрастной ценз для моделей
- Николя Жескьер покидает Balenciaga
- Вирджил Абло основывает Off-White
2013 год
- Марк Джейкобс покидает Louis Vuitton, его сменяет Николя Жескьер
- Condé Nast закрывает все стажировки, после того как два бывших интерна подают на компанию в суд
- Джил Зандер в очередной раз покидает Jil Sander
- Оскар де ла Рента предлагает опальному Джону Гальяно поработать над его коллекцией
- На Каннском кинофестивале украдены украшения Chopard стоимостью 1 миллион долларов
- Александр Вэнг возглавляет Balenciaga
- Обретает популярность стиль 90-х годов постсоветских регионов, бренд Gosha Rubchinskiy растет на мировой арене
2014 год
- Джон Гальяно назначен креативным директором Maison Martin Margiela
- Стивен Виверс уходит из Loewe, его заменяет Джонатан Андерсон
- Кристоф Лемер покидает Hermès, его место занимает Надеж Ване-Цыбульски
- Гийом Анри покидает Carven и уходит в Nina Ricci
- Анн Демельмейстер уходит из Ann Demeulemeester
- Родольфо Пальялунга приходит в Jil Sander
- Давид Кома приходит в Mugler
- Ким Кардашьян и Канье Уэст попадают на обложку Vogue US, многие обвиняют Анну Винтур в популизме
- Уходит из жизни Оскар де ла Рента
- Возрождается дом Poiret
- Сестры Хадид и Кендалл Дженнер становятся новыми суперзвездами
- Ким Кардашьян становится самым высокооплачиваемым инфлюенсером
- Инфлюенсеры и блогеры - новая движущая сила моды. Они сидят на первых рядах показов, снимаются для журналов и постепенно забирают бюджеты у традиционных СМИ
2015 год
- Александр Вэнг уходит из Balenciaga, его сменяет Демна Гвасалия
- Vetements появляется на сцене и моментально вызывает ажиотаж
- Style.com превращается в Vogue Runway, и прекращает свое существование
- Раф Симонс уходит из Dior
- Альбер Эльбаз покидает Lanvin
- Марк Джейкобс закрывает линию Marc by Marc Jacobs
- Фрида Джаннини уходит из Gucci, ее место занимает Алессандро Микеле
- Рианна становится мемом после появления в платье китайского дизайнера Guo Pei на Met Gala
- Закрывается сайт Look At Me - медиа, сформировавшее поколение хипстеров в России
2016 год
- Появляется первый диджитал-инфлюенсер Lil Miquela
- Эди Слиман покидает Saint Laurent
- Уходит из жизни стрит-стайл фотограф Билл Каннингем
- Распространяется формат модных шоу see now - buy now
- Мария Грация Кьюри покидает Valentino и уходит в Dior
- Анна Винтур становится консультантом Хилари Клинтон во время ее предвыборной кампании
- Раф Симонс уходит в Calvin Klein
- Уходит из жизни Франка Соццани
- Грейс Коддингтон уходит из Vogue US
- Инклюзивность становится главной темой для большинства медиа и модной индустрии
2017 год
- Александра Шульман покидает Vogue UK, ее место занимает Эдвард Эннинфул - стилист и бывший главный редактор W magazine. Он становится первым темнокожим главредом Vogue
- Louis Vuitton делают коллаборацию с Supreme
- Энтони Ваккарелло показывает первую коллекцию для Saint Laurent
- Nike запускают линию спортивных хиджабов
- Рикардо Тиши уходит из Givenchy, его место занимает Клэр Уэйт-Келлер, бывшая глава Chloé
- Бухра Жаррар уходит из Lanvin, ее сменяет Оливье Лапидус
- Умирает Пьер Берже (сооснователь дома моды Yves Saint Laurent и друг дизайнера Ива Сен-Лорана)
- Рианна запускает Fenty Beauty
- На подиум Versace выходят супермодели 80-х в честь годовщины со дня смерти Джанни Версаче
- Открывается музей Ива Сен-Лорана в Марракеше
- Кристофер Бейли покидает Burberry
- Умирает Аззедин Алайа
- Фиби Файло покидает Céline
- В СНГ начинают распространяться телеграм-каналы
- Закрывается Colette, самый популярный концепт-стор
2018 год
- Звезды объединяются за движение #MeToo
- Эди Слиман переходит в Celine
- Рикардо Тиши заступает на должность креативного директора Burberry
- Ким Джонс уходит из Louis Vuitton и переходит в Dior Homme
- Крис ван Аш уходит из Dior Homme и переходит в Berlutti
- Вирджил Абло становится креативным директором мужской линии Louis Vuitton
- Умирает Юбер де Живанши
- Меган Маркл выходит замуж за принца Гарри в платье Givenchy
- Dolce & Gabbana обвиняют в расизме после выхода рекламной кампании, посвященной Китаю
- Закрывается печатный Glamour, Teen Vogue, Condé Nast запускает экспериментальную платформу для квир-молодежи Them
- Виктория Давыдова покидает Vogue Russia, ее место занимает Маша Федорова, бывший главный редактор Glamour Russia
- Гоша Рубчинский закрывает свой бренд
- Главный редактор Vogue Ukraine Ольга Сушко оказывается замешана в скандале с плагиатом текстов
- В инстаграм появляются шопинг-таги
- Впервые обложку Vogue снимает темнокожий фотограф - им становится 23-летний Тайлер Митчелл.
2019 год
- Уходит из жизни Карл Лагерфельд, его место занимает Виржини Виар
- Закрывается бренд Sonia Rykiel
- Демна Гвасалия уходит из Vetements
- Перезапускается бренд Bottega Veneta
- Раф Симонс уходит из Calvin Klein
- Альбер Эльбаз запускает собственный бренд
- LVMH основывает новый модный бренд Fenty
- Reebok Russia выпускает спорную рекламную кампанию с блогером Залиной Маршенкуловой
- Barney's объявляет себя банкротом
- Дженнифер Лопес выходит в "том самом" платье на показе Versace
- Уходит из жизни Алла Вербер
- Зак Позен закрывает одноименный бренд
- Prada запускает вторую линию Prada Linea Rossa
- Уходит из жизни Питер Линдберг
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