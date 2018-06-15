Хочу запустить свой (успешный) бренд. С чего начать?

Прошедший недавно Almaty Pop-Up Store показал: казахстанский дизайн и малое производство завоевывают все большую популярность. Участие в ярмарке приняли около 120 модных марок. Начинать свое дело в рамках сегодняшней казахстанской действительности – предприятие сложное, особенно если оно касается производства одежды или аксессуаров. Казахстанской индустрии моды еще далеко до глобальных коллабораций с Puma или выставки Pitti Uomo, но достойные локальные дизайнеры появляются и здесь. Для тех, кто только думает о запуске своего бренда, мы решили создать мини-пособие, которое поможет понять, как функционируют успешные бренды одежды на рынке Казахстана.

Идея и определение сегмента

Первым делом, после того как вы решили, что производство одежды (обуви, аксессуаров – нужное подчеркнуть) – ваше призвание, стоит определиться: кому и за какую цену вы будете ее продавать. Сегодняшний модный рынок, как мировой, так и казахстанский, перенасыщен, а потому уникальность должна быть первым, о чем задумывается будущий производитель. "Идея, технология и бизнес – на этих трех китах строится бренд", – рассказывает основатель бизнес-инкубатора для дизайнеров Аяжан Жаксыбай. "Идея – это понимание того, в чем вы уникальны. Ко мне приходят люди с желанием создавать одежду для детей, например. Но мало кто понимает, что выгодно отличит их от тех же самых Mimioriki. Технология – понимание тканей, создание эскизов, лекал, пошив. Бизнес – выбор рынка, ценообразование, продвижение, маркетинг, стратегия продаж", – продолжает Аяжан.

A post shared by PENTATONICA (@pentatonica) on Apr 2, 2018 at 5:10am PDT

Для многих дизайнеров оригинальная идея становится первой ошибкой при создании стратегии. Уникальное торговое предложение можно создать только при очень четком знании своего сегмента. Для тех, кто только начинает, Аяжан предлагает такое упражнение: создать график – по оси абсцисс расположить ценовую градацию от масс-маркет до премиум, люкс и от кутюр, а по оси ординат разложить сложность производимой одежды – от маек и халатов до сложных предметов одежды с ручной вышивкой и декором. Точка пересечения и станет сегментом. Затем необходимо изучить конкурентов в этом ценовом промежутке и выяснить, каким образом вы можете их "подрезать" – например, за счет более низкой цены при том же качестве исполнения.

"В какой-то степени нам сразу же повезло, что мы очень четко определили свою аудиторию, – рассказывает Кира Майшева, соосновательница бренда Pentatonica. – Это – девушка около 25-35 лет, со своим сформировавшимся вкусом и своими предпочтениями. Ей нужна красивая, удобная одежда на каждый день. Наши покупатели знают, что здесь никогда не будет чрезвычайно нарядных предметов с рюшами и декором. Pentatonica известна строгим минималистичным дизайном и неброскими оттенками, за этим к нам и приходят".

Но такой план работает не для всех. Дизайнер Леонид Жеребцов стал известен и заработал свой первый капитал после того, как "пошел в массы" с футболками "Өзінше" – сегодня их копии можно найти даже на рынках и сайтах с китайскими товарами. "Я не сегментирую свою аудиторию, это могут быть и пятилетние девочки, для которых я шью футболки и бейсболки, и женщины в возрасте", – рассказывает дизайнер.

Технология, выбор ткани, производство

Самой большой ошибкой молодых дизайнеров Аяжан Жаксыбай называет закуп ткани по розничной цене. Магазины типа "Дом ткани "Кызыл-Тан" продают материалы с наценкой, из-за чего себестоимость изделия вырастает в разы. С другой стороны, молодые производители, которые отшивают свои первые сэмплы, не могут позволить себе закупить ткани по оптовой цене, – в таком случае производители будут требовать минимум 120-300 метров. Оптимальным решением будут тканевые стоки, где можно приобрести оставшиеся рулоны по сниженной цене. Самые крупные стоки находятся в Турции, Дубае, Индии. Так, например, поступил Леонид Жеребцов – ткани для первой коллекции он купил в Дубае.

A post shared by PENTATONICA (@pentatonica) on Apr 11, 2018 at 6:10am PDT

"Мы всегда находимся в поисках новых тканей, это большая проблема для местных дизайнеров, - делится Кира Майшева. - Я помню, как мы поехали выбирать ткань в Стамбул. Мы с Сауле (соосновательница Pentatonica) и мужем привезли все на руках. Покупали рулоны по 20-30 метров на стоках. Ходили в одной и той же одежде, с одним рюкзаком, зато обратно вернулись с гигантским перевесом. Когда ты приходишь к производителям сырья и говоришь, что тебе нужно меньше 60 метров, то на тебя даже не смотрят. Сейчас мы "выросли в объемах" и с ними работать уже легче. Стран и выставок, где можно взять подходящие материалы, много. Начинающим дизайнерам я бы советовала сначала определиться, что именно они хотят делать. Если, например, это нишевая марка, чья специализация – роскошные эксклюзивные шелковые халаты, я бы рекомендовала поехать в Индию. Прекрасный трикотаж производят в Узбекистане. Натуральный экологичный лен – это Белоруссия".

Затраты на производство могут быть очень разными, но в голове всегда стоит держать базовые расходы. В первую очередь, команда. Это – дизайнер, конструктор, швеи. Над коллекцией они будут работать пару месяцев, на каждого члена команды Аяжан рекомендует закладывать среднюю зарплату по рынку – это около 100-150 тысяч тенге в месяц. Средняя коллекция состоит из 12 луков, в общем – примерно 20 предметов одежды. Вместе с тканью на каждую вещь придется потратить около 16-20 тысяч тенге. Туда же включается аренда помещения. Следующая стадия – съемка лукбука (около 180 тысяч тенге), ведение соцсетей (SMM-щик – около 100 тысяч тенге), участие в мероприятиях типа недель моды, шоурумов или выставок. Зарубежная выставка или шоурум обойдутся в 3-5 тысяч евро, казахстанская Неделя моды – около 500 евро, Almaty Pop-Up Store – 70 тысяч тенге за два дня.

Продвижение

Главная цель начинающего дизайнера после того, как он будет иметь первые образцы коллекции на руках, – заявить о себе на всех возможных площадках. "Наверное, самым удачным нашим вложением стало участие в дизайнерской выставке в Москве. За три дня и за небольшой корнер мы заплатили 6000 долларов, но зато уехали оттуда с пачкой визиток, кучей новых знакомств и полностью распроданной коллекцией. После этого мы начали задумываться о расширении. Результатом той выставки стало то, что в конце прошлого года мы открыли первый свой магазин в Петербурге", – делится Кира. Изначально Pentatonica была представлена в различных мультибренд-магазинах, но уже несколько лет их основным каналом продаж являются собственные бутики – в Алматы, Астане и Санкт-Петербурге. По словам дизайнеров, именно магазин помог им увеличить обороты и выйти в плюс. Такого же мнения придерживается и Леонид Жеребцов – у него нет своей точки продаж, но основная торговля идет именно через мультибрендовые магазины. Как бы ни были популярны инстаграм-магазины, делать на них ставку пока не стоит.

A post shared by ZHEREBTSOV (@zherebtsov_official) on Jun 7, 2018 at 8:52pm PDT

Подводные камни

"После того, как я победил на конкурсе молодых дизайнеров Open Way, мне хотелось делать "настоящую моду", что-то новаторское, оригинальное. Это и был мой промах. Казахстанский покупатель не готов к чрезвычайно "модным" предметам одежды, ему нужна база. Футболки, платья, специальные коллекции к Новому году – вот что всегда идет стабильно хорошо", – делится Жеребцов.

"Сегодня многие говорят, что рынок плюс-сайз одежды – настоящее Эльдорадо. В прошлом году мы попробовали запустить линию плюс-сайз, которую курировала телеведущая Адель Смит. Но, как оказалось, одежда от 52 размера у нас не популярна. Мы все продали, но с большим трудом, высокого спроса не получилось. В Казахстане самый популярный размер – М, у нас мало женщин "в теле". С другой стороны, я заметила, что с такими коллекциями лучше идти в Россию. Там девушки выше, у них больший размер груди, шире грудная клетка", – рассказывает Майшева.

Ключевым правилом успеха дизайнеры и эксперты считают не ждать быстрой прибыли. Модный бизнес – сезонный, поэтому здесь долгосрочное планирование и очень четкий бизнес-план – основа финансового успеха. Например, Леонид Жеребцов рассказывает, что ему до сих пор иногда приходится брать кредиты в неприбыльные сезоны, чтобы закрыть аренду или быстро выкупить ткань, которой потом может не быть. Три года – таков средний срок окупаемости модного бизнеса. "В целом, трудно сказать, когда именно я начал окупать затраты. Все, что я получаю, я заново вкладываю в бизнес. Я вложил около 5000 долларов в самом начале, вернуть деньги своему инвестору смог через полтора-два года, примерно", – говорит дизайнер.

Мнение эксперта

Айнур Кангужина, основатель магазина казахстанских дизайнеров Experimentarium

"Сложно говорить, кто у нас на рынке успешен. Если говорить только со стороны бизнеса, то бренды, которые отшивают крупными партиями трикотажные комплекты в Киргизии и продают их по 10-15 тысяч тенге, – они успешны, да. Но там не может быть и речи о каком-то концепте, дизайне, творческой мысли. Есть и такой прецедент, когда некоторые наши модные "марки" закупают коллекции в Турции или Китае, а затем просто перешивают лейблы, ставя бирку Made in Kazakhstan. Бренды, у которых есть своя идея, концепция, свои принципы, цель на качество, – им гораздо сложнее, просто из-за стоимости сырья и работы закройщиков. Чтобы дизайн и мода, наконец, начали развиваться, необходимо прививать вкус покупателю, чтобы он хотел покупать майку именно по этой стоимости. Но это очень затратное предприятие, которое требует регулярных инвестиций на государственном уровне и программ на десятилетия. Единственный совет, который можно дать начинающим дизайнерам, – будьте постоянны. В каждом магазине должно быть несколько опций от вашего бренда, старайтесь восполнять проданное максимально быстро. Для байера нет ничего хуже, чем дизайнер, который сделал одну коллекцию и пропал на полгода. Тут ни о каком бизнесе не может быть и речи".