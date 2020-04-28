Хотя в целом казахстанская модная индустрия стагнирует, казахстанские дизайнеры продолжают работать вопреки всем трудностям. Рассказываем о местных производителях, чьи работы стоит покупать.

Aigul Kassymova

Айгуль Касымова - один из пионеров модной индустрии Казахстана. Свое ателье она открыла еще в 1997 году, а уже в 2006 запустила бренд под своим именем. За почти 23 года на рынке дизайнер перепробовала самые разные направления - это и свадебная одежда, и национальная, и более демократичная молодежная линия. Для марки характерен сдержанный женственный стиль, следующий канонам классики. Поэтому здесь можно не беспокоиться за качество кроя и лекал - профессионализм швей проверен годами.

AiSho

АiSho - достаточно молодой бренд, основанный пять лет назад сестрами Айман и Шолпан. Девушки выступили на MBFWAlmaty с дебютной коллекцией, состоящей большей частью из брючных костюмов разных стилей. С тех пор - классический брючный костюм-двойка и его вариации - знаковая вещь марки. Чаще всего девушки вдохновляются ретро-эстетикой - тогда в коллекциях появляются платья А-силуэта в стиле 60-х, крупные аксессуары под винтаж и приталенные пальто.

Avventurista

Avventurista - казахстанская марка, основанная дизайнером Яной Лиевой. Это классический городской бренд, которому характерна смелая, немного агрессивная маскулинная стилистика. Пиджаки с выраженной линией плеча, многослойные костюмы, облегающие миди-платья, крупные аксессуары - вот самые популярные предметы. У бренда есть несколько специальных коллекций - спортивная и плюс-сайз.

CLO.

Название CLO. - сокращение от английского Clothes. Марку основали Диана Абилова, Магамед и Тамара Хажалиевы в 2019 году. Для них было важно отказаться от классического формата и сезонной схемы. Все изделия они отшивают самостоятельно и выставляют небольшими партиями. Такой подход позволяет создать дизайн исходя из индивидуальных мерок клиента.

Большинство моделей унисекс, поэтому в коллекциях можно найти как легкие струящиеся платья, так и грубые маскулинные жилеты. Помимо этого в коллекции присутствуют базовые вещи - трикотажные майки, лонгсливы, брюки из денима и шерсти. Сейчас ребята планируют выход на международный рынок.

Pentatonica

Бренд, основанный Сауле Джамиль и Кирой Майшевой - еще один “старожила” индустрии. В течение всего времени существования в марке строго придерживаются изначально заложенной концепции, основанной на бельгийском конструктивизме. Одежда чаще всего выдержана в минималистичном стиле, в основе кроя – простота и часто – деконструкция. Цвета – спокойные и натуральные: белый, бежевый, оттенок слоновой кости и серый. Это касается и материалов, преимущественно используются лен, натуральный хлопок и кожа.

Kirpi

Kirpi - казахстанская марка, появившаяся несколько сезонов назад. Kirpi с казахского переводится как “еж”, и это название отлично подходит эстетике бренда. Дизайнер бренда Лилия Мамиева предпочитает классические женственные силуэты, но всегда искусно подходит к выбору тканей - яркие фактуры, казалось бы несочетаемые принты, соединенные в технике пэчворк, крупные аксессуары “колют” взгляд и приковывают внимание.

RoxWear

RoxWear - новая марка выпускницы Parsons Роксаны Адильбековой, когда-то запускавшей бренд “Оттепель”. RoxWear - настоящий центральноазиатский стритвир, впитавший в себя всю визуальную эстетику этого региона. В нем есть и орнаменты, и спортивные костюмы, и элементы национальной одежды. Интересно, что в некоторых случаях Роксана по-новому интерпретирует знакомые нам предметы одежды типа футболки Metallica (которую можно назвать частью культурного наследия детей рубежа 90-х и нулевых).