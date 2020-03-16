Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию

Казахстанский бренд аксессуаров и бижутерии L'Aroush появился в 2013 году. Его основали мать и дочь Аруа и Шынар Мергалиевы, так родилось название марки - для названия они объединили свои имена. Вместе создают головные уборы, пояса, бижутерию, воротники и сумки. Все вещи делаются вручную, некоторые из них продаются только в единственном экземпляре.

Недавно девушки решили запустить ювелирную линию украшений L'Aroush Jewelry - в первую коллекцию вошли кольца, серьги-обручи, сотуары, ожерелья, подвески. Все украшения выполнены из родированного серебра, а в качестве камней использованы циркон и культивированный жемчуг. При разработке дизайна, девушки вдохновлялись традиционными казахскими украшениями, поэтому во всех изделиях можно увидеть элементы национального казахского узора. В то же время, все изделия выглядят современно, где символика выступает как декоративный элемент.

"Мы не приветствуетм идею комплектов и наборов. Мы за возможность сочетать разные коллекции, бренды и материалы" - рассказали основательницы бренда. Так, они не планируют выпускать регулярные коллекции, скорее, в планах пополнять существующую коллекцию лимитированными поступлениями время от времени. Первая коллекция поступит в продажу 19 марта, приобрести ее пока можно будет в Инстаграме. Линия принадлежит к бридж сегменту, цена на украшения начинается от 50 000 тенге.