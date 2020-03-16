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Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию

Мода | Лента

Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию

Текст: Buro247.kz


Казахстанский бренд аксессуаров и бижутерии L'Aroush появился в 2013 году. Его основали мать и дочь Аруа и Шынар Мергалиевы, так родилось название марки - для названия они объединили свои имена. Вместе создают головные уборы, пояса, бижутерию, воротники и сумки. Все вещи делаются вручную, некоторые из них продаются только в единственном экземпляре.

Недавно девушки решили запустить ювелирную линию украшений L'Aroush Jewelry - в первую коллекцию вошли кольца, серьги-обручи, сотуары, ожерелья, подвески. Все украшения выполнены из родированного серебра, а в качестве камней использованы циркон и культивированный жемчуг. При разработке дизайна, девушки вдохновлялись традиционными казахскими украшениями, поэтому во всех изделиях можно увидеть элементы национального казахского узора. В то же время, все изделия выглядят современно, где символика выступает как декоративный элемент. 

"Мы не приветствуетм идею комплектов и наборов. Мы за возможность сочетать разные коллекции, бренды и материалы" - рассказали основательницы бренда. Так, они не планируют выпускать регулярные коллекции, скорее, в планах пополнять существующую коллекцию лимитированными поступлениями время от времени. Первая коллекция поступит в продажу 19 марта, приобрести ее пока можно будет в Инстаграме. Линия принадлежит к бридж сегменту, цена на украшения начинается от 50 000 тенге. 

Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 1)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 2)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 3)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 4)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 5)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 6)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 7)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 8)
Казахстанская марка L'Aroush запустила ювелирную линию (фото 9)

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