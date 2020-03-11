Отечественное производство: казахстанские дизайнеры, изделия которых стоит покупать

Хотя в целом ситуация в казахстанской модной индустрии остается невеселой, казахстанские дизайнеры продолжают работать вопреки всем трудностям. Выпускают коллекции, делают коллаборации и продолжают продвигать свои идеи. В первой части нашего материала мы решили напомнить о тех марках, в которые стоит верить и вещи от которых стоит покупать.

Assel

Казахстанский дизайнер Асель Нусипкожанова окончила институт Marangoni, стажировалась у Vika Gazinskaya и Dsquared2, а в 2015 году представила свою дебютную коллекцию Mestiére, которая стала хитом. В процессе работы над ней Асель вдохновлялась традициями рукоделия тюркских народов – в частности, ковроткачеством. В своих работах Асель регулярно использует отсылки к казахскому костюму, интерпретируя и переосмысливая его. В последние несколько сезонов девушка взяла перерыв, ограничиваясь редкими нерегулярными дропами и коллаборациями. Но мы надеемся, что в будущем у дизайнера получится поставить производство на поток и вернуться к дизайнерской деятельности.

Alima

Ещё одна выпускница Marangoni – Алима Мурзабекова. Она – одна из немногих дизайнеров, кто живет и работает в Нур-Султане. Свой бренд девушка основала в 2014 году и изначально специализировалась на создании вечерних платьев, но одновременно с дебютом на MBFWAlmaty начала выпускать и коллекции готовой одежды. Alima – одна из немногих, кто отличается регулярностью выпуска работ, лукбуки под её именем выходят из сезона в сезон (за редкими исключениями). За годы Алима Мурзабекова выработала фирменный почерк – чаще всего её коллекции отличает архитектурная декоративная вышивка и аппликация, светлые тона, классические силуэты с акцентом на талии и обильная драпировка. Мы ценим упорство и методичность дизайнера и надеемся, что сможем видеть презентации её коллекций почаще и в Алматы.

Ainur Turisbek

Ainur Turisbek – ещё одна дизайнер, которая, несмотря на нестабильность рынка, продолжает выпускать коллекции, устраивать фантазийные монопоказы и снимать полноценные фильмы в поддержку коллекций. В прошлом Айнур – опероуполномоченный, что, возможно, придало агрессивно-маскулинный оттенок эстетике её бренда. Её вещи можно узнать с первого взгляда: чаще всего это черная кожа, сложный крой, отсылающий к традиционному мужскому японскому костюму, и спортивные силуэты. Также Ainur Turisbek – одна из немногих дизайнеров, продвижением которых вне Казахстана занимается французское пиар-агентство. Не знаем, как идут дела у Айнур на новых рынках, но, судя по всему, над брендом идет постоянная, регулярная работа.

Zherebtsov

Марка Zherebtsov – наглядный пример того, как казахстанский бренд может успешно функционировать в условиях слабого казахстанского рынка. Дизайнер Леонид Жеребцов – бывший банковский работник, и с самого начала он отвечал как за дизайнерскую, так и за коммерческую часть. Возможно, за счет этого ему удается успешно монетизировать свои работы. Например, ему удалось создать продукт, заслуживший всенародную любовь – майки с принтом "Өзінше", которые даже спустя три года разлетаются как горячие пирожки и активно подделываются завистниками. Стоит отдать должное – Леонид не почивает на лаврах, а продолжает выпускать коллекции, участвовать в неделях моды и делать коллаборации. Впрочем, и о майках не забывает.

My Mars Expedition

Эта марка – относительно новый продукт главной интеллектуалки в сфере казахстанского дизайна Айгуль Куандыковой. До этого она занималась брендами Mechanical Piano и Karl Friedrich Hieronymus. Асимметрия, деконструктивизм, многочисленные философские отсылки – Куандыкова всегда относилась к одежде не как к утилитарной вещи, а как к философскому объекту, который ещё и можно носить. Раньше марка была активна в казахстанском поле, но сегодня работа дизайнера связана в основном с узким кругом старых клиентов и с зарубежными шоурумами. Говорят, её вещи носит Ленни Кравиц – мы этому охотно верим.

Salta

Салтанат Баймухамедова – пионер казахстанской модной индустрии, сегодня её бренд Salta можно считать одним из первых среди локальных. Салтанат отказывалась от того, чтобы её бренд работал в качестве ателье (в то время многие дизайнеры придерживались такого формата работы), предпочитая делать свои коллекции. Сейчас дизайнер живет на две страны и целенаправленно работает с уже сложившимся клиентским кругом, избегая больших мероприятий. Под брендом Salta работают два магазина – в Алматы и в Нур-Султане. Стоит отметить приверженность дизайнера своей стилистике с самого начала – чаще всего это минималистичные полуспортивные вещи с уклоном в японскую эстетику.