Прошла жара: рекламная кампания осенней коллекции Aigul Kassymova

В городе – осень. Долгожданное время для тех, кто любит теплые цветовые оттенки, пальто и уютные свитера. Значит ли это, что нужно отказаться от легких платьев? Нет – уверена казахстанский дизайнер Айгуль Касымова. Вписать любимые летние платья можно и в осенний гардероб, с ним они никак не конфликтуют. Наоборот, на фоне теплых пальто смотрятся очень естественно и красиво: очарование контраста фактур никто не отменял.

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Фотограф: Артём Плуталов

Стилист: Руслан Головко

MUAH: Анастасия Самбур

Модель: Ева