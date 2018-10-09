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Прошла жара: рекламная кампания осенней коллекции Aigul Kassymova
Осень в городе
В городе – осень. Долгожданное время для тех, кто любит теплые цветовые оттенки, пальто и уютные свитера. Значит ли это, что нужно отказаться от легких платьев? Нет – уверена казахстанский дизайнер Айгуль Касымова. Вписать любимые летние платья можно и в осенний гардероб, с ним они никак не конфликтуют. Наоборот, на фоне теплых пальто смотрятся очень естественно и красиво: очарование контраста фактур никто не отменял.
Фотограф: Артём Плуталов
Стилист: Руслан Головко
MUAH: Анастасия Самбур
Модель: Ева
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