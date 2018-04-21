Самые противоречивые цитаты Лагерфельда о моде, моделях и дизайнерах

Последнее интервью Карла Лагерфельда для французского Numéro наделало много шума – 84-летний дизайнер не стесняясь в выражениях откровенно высказался, что он думает о других дизайнерах, моделях и современной моде в принципе. Сегодня Карл, пожалуй, единственный активно работающий представитель модной индустрии, который застал сразу несколько эпох, а также был знаком с ключевыми личностями, сформировавшими нынешнюю моду. В силу возраста и опыта он позволяет себе самые резкие суждения. Мы перевели несколько самых запоминающихся его цитат.

О ритме моды

Лично я никогда не жаловался. И именно поэтому все остальные дизайнеры ненавидят меня. Их интересуют только их проклятые «вдохновения», они могут потратить час на выбор пуговицы или эскиза, сделанного их помощниками. Я - машина. Хуже всего то, что они обвиняют меня в сверхурочной работе. Аззедин, например, утверждал, что сегодняшний темп моды - это моя вина. Когда вы управляете бизнесом на миллиард долларов, вы должны идти в ногу со временм. И если это вас не устраивает, тогда можете идти заниматься своими делами. Извините, но в прошлом году я потерял двух лучших врагов - Пьера Берже и Алайя. Аззедин ненавидел меня, не пойму почему. И во время похорон Пьера мой флорист спросил меня: "Вы хотите, чтобы мы послали кактус?"

Об Аззедине Алайа

Я никогда ничего не говорил плохого о нем, я не критикую его, даже если в конце своей карьеры все, что он сделал, – балетки для престарелых жертв моды.

О моделях

Для меня женский день - каждый день в году. Мужская мода меня интересует мало. Я покупаю ее, конечно, и я рад, что Эди отправится в Céline, но рисовать мужскую одежду и мириться со всеми этими глупыми моделями - нет, спасибо. Не говоря уже о том, что со всеми их обвинениями в харассменте они стали довольно ядовитыми. Нет, нет, нет, не оставляйте меня наедине с этими грязными существами.

О первых леди

Лично я обожаю миссис Обаму. Я влюбился в нее, когда американский журналист спросил ее, не были ли кожаные юбки слишком тесными для первой леди. Мишель ответила: "Как, вам не нравится моя большая черная задница?"

О движениях #MeToo и #Time's Up

Я где-то читал, что теперь вы должны спросить модель, нравится ли ей позировать. Это уже чересчур, ну правда, и как дизайнер, вы ничего не можете сделать. Что касается обвинений в адрес бедного Карла Темплера (креативный директор Interview) - я не верю ни единому слову. Девушка жаловалась, что он заставлял ее раздеться до трусов, и его немедленно уволили! Это невероятно. Если не хочешь снимать штаны, не становись моделью! Иди в монастырь, там всегда есть места.

О молодых дизайнерах

- Если бы вам надо было отправиться на необитаемый остров до конца жизни только с одним человеком, кого бы вы выбрали - Вирджила Абло, Симона Порта Жакмюса или Джонатана Андерсона?

- Для начала я бы застрелился.

О себе и своей команде

Гений? Это вы сказали. Когда я был молод, моя мать всегда говорила мне, что я глуп, она называла меня "осел". С тех пор я, вероятно, стараюсь это компенсировать. И я не окружен идиотами, у меня фантастическая команда. Но когда мне приходится пересекаться с умственно-отсталыми, я стараюсь делать вид, что я их не знаю.