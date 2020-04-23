Если судить по последним новостям, домашнее заточение в апреле не закончится. Но в любом случае жизнь на этом не останавливается. Чтобы скрасить время домашнего карантина, мы решили узнать, какие из популярных сайтов продолжают доставлять товары в этих условиях, и о чём нужно позаботиться перед заказом.

Крупнейший онлайн-ритейлер модных товаров одним из первых прекратил работу ввиду требований карантина. С середины марта там было невозможно что-либо купить, это осложнялось тем, что склады с товаром находятся в Европе. Но уже сейчас создатели нашли выход из положения. При выборе вас "перебрасывают" на гонконгскую версию проекта, которая сейчас приняла на себя основную нагрузку (что именно происходит с европейской – пока непонятно). По их словам, доставка сейчас налажена, при заказе свыше 2500 гонконгских долларов (примерно 140 000 тенге) она обойдется бесплатно и займет 3-5 дней. Важно помнить, что в этот временной отрезок не включен срок, который посылка может провести на нашей таможне. К этому стоит готовиться. Также важно не забывать, что товары стоимостью выше 200 евро облагаются дополнительными таможенными пошлинами.

Самый популярный ритейлер масс-маркет сегмента не прекращал свою работу (по крайней мере, в Европе). Сейчас на сайте висит предупреждение, что стандартная доставка может занять больше времени, чем обычно (например, в Казахстан они обещают доставить за четыре недели вместо трех, но, с учетом ситуации, реальный срок – полтора месяца, а то и больше). Также, выросла стоимость самой доставки: сейчас это 3 фунта – за стандартную и 30 фунтов – за экспресс. Опять-таки, в этот отрезок не включены возможные задержки на таможне, а также могут возникнуть проблемы с ввозом вещей непосредственно в город, особенно если он находится на карантине.

В самом выгодном положении оказались Farfetch. У этого ритейлера нет собственных складов, все продукты собираются из разных бутиков, по всему миру (впрочем, раньше это создавало неудобства, так как за доставку каждого товара приходилось платить отдельно). Сейчас Farfetch обещают доставить вещь за 3-5 дней, доставка обойдется в 1500 рублей. На сайте есть удобная функция, которая показывает, какие именно предметы находятся в странах Таможенного союза (чаще всего – в России), а это значит, что за них не придется платить пошлину, даже если их цена превышает 200 евро.

Luisaviaroma – итальянский ритейлер модной одежды и обуви, и в начале марта они испытывали перебои с поставкой товаров по причине закрытых границ в Италии и очень строгих условий карантина. Но сейчас им удалось отладить процесс, поэтому заказ обещают доставить с помощью DHL в течение недели. Смущает только цена доставки – за неё придется отдать 50 евро.

Ритейлер стритвир-брендов имеет два представительства – американское и британское, в Казахстан удобнее и быстрее заказывать с британского. На сайте сразу предупреждают о возможных задержках доставки, поэтому в среднем стандартную можно ждать не меньше месяца. Стоимость доставки обойдется в 15 фунтов. Бесплатной будет доставка от 150 фунтов. Также посылка может задержаться на таможне или при ввозе в город, закрытый на карантин.

Ещё один британский ритейлер наладил международную доставку – обещают, что процесс уже отработан, и посылки в Казахстан отправляются без перебоев, с помощью DHL. Cредний срок доставки посылки – 5 дней, за неё надо будет заплатить 20 фунтов.

Немецкий онлайн-ритейлер быстрее всех сориентировался в ситуации, поэтому перебоев практически не было. Более того, ввиду осложненной ситуации с почтовыми пересылками по всему миру, каждый заказ будет застрахован от потери. За экспресс-доставку надо будет заплатить 20 евро, средний срок прибытия – 4 дня. Если заказ превысит 800 евро, доставка будет бесплатной. Но в этом случае придется заплатить дополнительные пошлины на казахстанской таможне.

После того как главные казахстанские города закрыли на карантин, доставка от ритейлера усложнилось – заказы могли прийти через 3-4 недели, сроки переносились. Сейчас ситуация выровнялась, вещи обещают доставить к указанному сроку (который все равно длиннее, чем обычно) – это примерно две недели. Бонус – бесплатная доставка даже с примеркой.

Российский концепт-стор работает без перебоев, осуществляя доставку как по России, так и по всему миру. В Казахстан обещают доставить в течение 5-ти дней, с помощью DHL, за доставку возьмут 2000 рублей. Это удобно – согласно правилам Таможенного союза посылка не будет облагаться дополнительным таможенным сбором.

На каких сайтах может возникнуть проблема?

Здесь также будет важно упомянуть о сайтах, которые пока сталкиваются с проблемой доставки. Например, после ухудшения ситуации в Корее, Казахстан усложнил возможность сообщения с этой страной, поэтому некоторые корейские онлайн-ритейлеры, вроде Stylenanda и Yesstyle, временно прекратили доставку в Казахстан. Также проблемы с поставками испытывают отдельные небольшие бренды, которым сложнее решать вопросы ввоза товара в города, закрытые на карантин – в этом случае, например, пострадали российские марки 12 storeez и Ushatava.

В любом случае, перед тем как собирать корзину, проверьте условия доставки конкретно в ваш регион – зачастую информация о доставке выдается только в процессе оформления корзины.