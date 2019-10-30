Как военные часы стали главным наручным аксессуаром

История хронометрии тесно связана с военными действиями. И вполне по понятным причинам: если от замера времени зависит твоя жизнь, лучше убедиться, что в точности прибора. Попробуем поэтапно разобрать появление тренда на наручные часы, их практическое применение на войне и популярность у гражданского населения.

Сейчас принято считать, что главный мужской аксессуар - это наручные часы. Но история мужских наручных часов насчитывает чуть больше 100 лет. До активного использования их во время военных действий, наручные часы и вовсе считались исключительно женским аксессуаром. Изменения начались уже в последние годы 19-го века во время англо-бурской войны, когда солдаты британской армии поняли, что под градом пуль доставать часы из кармана как минимум неудобно. Тогда появились часы на ремешках мануфактуры Mappin and Webb. Визуально они все еще походили на карманные - большие, тяжелые, но с ремешком, чтобы крепить на руку. Поскольку британские офицеры были на чужой территории, для успешного ведения боя им было необходимо правильно координировать движения армии.

Разберем несколько основных характеристик военных часов: долговечность, надежность, подсветка и простота использования. Военные действия - это грязь, слякоть, глубокие воды, постоянные столкновения и удары. Обычный корпус и механизм не смогут вынести всех этих тягот. Для этого военные часы разрабатываются с учетом условий окружающей среды, корпусы делают противоударными и водонепроницаемыми, из материалов не подверженным коррозии. Надежность в данном случае подразумевают непрерывную работу механизма. Поскольку многие военные действия проходили ночью или под водой, была необходима подсветка циферблата. Для этого обычно использовалась люминесцентная краска или радий, который наносили на минутные и часовые метки. Но во всем этом не было бы смысла, если бы функционал был бы слишком сложным в использовании. Поэтому инженеры старались максимально упрощать и минимизировать дизайн часов. С циферблата всегда должно быть легко считать информацию.

Все это стало стандартом для часового дела сегодня. Но во многом благодаря военным запросам. Например мануфактура A. Lange & Söhne были одними из тех, кто разрабатывали легендарные пилотные часы Люфтваффе - B-Uhr. Omega поставляла часы министерству обороны Великобритании. По официальным данным было разработано и реализовано более 110000 единиц. Впоследствие Omega Seamaster 300m стали частью официальной униформы Королевского военно-морского флота Великобритании. Panerai по запросу итальянской армии разработали специальные водонепроницаемые часы для подводников. Результатом работы инженеров стало специальное покрытие Radiomir, которое наносилось на циферблат для иллюминации (покрытие состояло из бромида радия и сульфида цинка). Breitling долгое время разрабатывали и модернизировали хронографы, которые позволяли пилотам замерять время, рассчитывать затрату топлива, среднюю скорость подъема. Этими технологиями пользовались почти все летчики Второй мировой войны.

Когда военное время прошло и политическая ситуация в мире немного стабилизировалась, в военных часах пропала необходимость. Мануфактуры начали фокусировать внимание на путешествиях и исследованиях - высадке на Луну, погружении в Марсианскую впадину и многое другое. В дальнейшем механические часы и вовсе перестали быть необходимостью, цифровые технологии изменили даже войну. Сейчас такие модели как Omega Seamaster или Rolex MilSub - это больше не жизненная необходимость. Они стали аксессуаром с богатой историей и вкладом в развитие часового искусства. Но зато их смело можно называть аксессуаром, который пройдет войну.