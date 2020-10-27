В этом году самое масштабное и эффектное событие мира моды, по размаху сравнимое разве что с красной дорожкой "Оскара", как и многие другие мероприятия, было перенесено на неопределенный срок. Руководство музея решило отказаться от проведения бала, но не выставки – большинство экспонатов уже было готово к экспозиции, многие прибыли из других стран и частных коллекций. В прошедшие выходные Метрополитен-музей открыл выставку для посещения, а также устроил полноценную онлайн-экскурсию для тех, кто не смог на неё попасть.

Чему посвящена выставка в этом году?

"О времени: мода и длительность" – так звучит название выставки. В её основе лежит концепция времени французского философа Анри Бергсона. В частности, он обозначил проживаемое время, когда нет прошлого и будущего, а настоящее неуловимо, термином 'durée' (длительность). Организаторы проекта решили показать моду прошедших десятилетий не просто через наиболее характерные для той или иной эпохи силуэты. Их идея – демонстрация моды и трендов как нелинейного процесса, где характеристики одного периода могут влиять и вдохновлять дизайнеров будущих поколений, а современный дизайн соотносится с работами прошлых веков. Главным цветом выставки стал черный. Именно он, по мнению кураторов, лучше всего отражает концепцию времени как процесса, не имеющего начала и конца. Черный также стал основным цветом сет-дизайна, обрамляющего выставочные залы.

Какие идеи доминируют в концепции?

"То, что должно было найти отражение в выставке – это доминирующие понятия, определяющие моду: постоянные изменения, власть, класс", – рассказал на открытии бессменный куратор Института костюма Эндрю Болтон. Кристобаль Баленсиага, Джонатан Андерсон, Айрис ван Херпен, Руди Гернрайх, Норман Норрелл, Малкольм Макларен, Джун Такахаши, Рей Кавакубо, Марк Джейкобс, Джанни Версаче, Иссей Мияке, Чарльз Джеймс, Николя Гескьер, Габриэль Шанель, Карл Лагерфельд, Том Браун, Кей Ниномия и Оливье Рустен – дизайнеры, чьи работы составили основу выставки. "Речь идет о рециркуляции идей и их повторном присвоении. Это те пертурбации, которые видоизменяют временную шкалу", – прокомментировал Болтон.

Выставка, посвященная 150-летию музея, работает с двумя временными линиями. Первая временная шкала – с 1870 по 2020 год, которую Болтон описывает как бодлеровскую, подчеркивая идеи "эфемерности, устаревания и прогресса моды". Второй нарратив – это повествование о тех самых "пертурбациях", предметах одежды, которые находятся в параллели с первой временной шкалой. Кураторы противопоставили разные предметы одежды, предлагая зрителям найти схожие идеи, которые закладывали в них дизайнеры разных десятилетий.

Какие экспонаты стали ключевыми?

Выставка проходит в двух галереях, в первой кураторы устроили парную экспозицию. Первая пара, которую видят зрители – американское траурное платье 1870-х годов, выставленное рядом с пышным вечерним платьем Эльзы Скиапарелли 1939 года. Затем идет платье с заниженной талией и рваным торсом авторства Чарльза Ворта, а рядом – знаменитая юбка Александра Маккуина bumster, обнажающая ягодицы. Оба предмета одежды подчеркивают сверхдлинный торс радикально разными средствами. Следующий экспонат – жаккардовый жилет Николя Жескьера из его коллекции для Louis Vuitton (в противовес куртке для верховой езды 1902 года), затем – объемная юбка Жанны Ланвин рядом с брюками Джонатана Андерсона для Loewe. Осиная талия платьев Юбера де Живанши без бретелек, с цветочной вышивкой, противопоставляется работам Рафа Симонса 2013 года для Dior.

Во второй галерее находит своё отражение хаотичная история моды, начавшаяся в 1960-х. Экспозиция размещена в полностью зеркальной комнате. Первый же экспонат – платье-пузырь Balenciaga 1958 года – указывает, что акцент сделан на вещи, ставшие своеобразными маркерами эпохи и поп-культурными образами. Это булавочное платье от Versace, классический трикотаж от Alaïa, плиссированное платье-летающая тарелка от Issey Miyake, прозрачное платье Vivienne Westwood и знаменитый перекошенный пеньюар от Гальяно.

Последний экспонат выставки, в отличие от всех остальных, белый. Это кутюрное платье-халат Victor&Rolf из лоскутов, которое подвешено прямо перед выходом. Оно напоминает фигурку ангела – с нимбом кружев вокруг головы манекена. По мнению кураторов, именно кутюр остается последней надеждой модной индустрии, увязшей в беспрерывной гонке за сезонностью. Идеи устойчивого производства, ручного труда, ремесленных традиций – всё это не имеет временных маркеров и может быть представлено сегодня только в коллекциях haute couture. "Я заканчиваю экспозицию той идеей, что мгновенность, доступность 24/7, остановила время, – подытоживает Эндрю Болтон. – Это то, что необходимо решить".