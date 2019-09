Как выбирают музыку для модных показов?

Сегодня модный показ как явление подвергается критике - многие инсайдеры называют затраты на его создание чрезмерными, молодые дизайнеры с отсутствующим бюджетом ищут новые форматы презентации одежды, а топовые журналисты и байеры выбирают, какой из показов действительно стоит посетить. В то же время, показ - это пока что самый мощный и действенный способ заставить прессу и клиентов говорить о себе. Рассказываем, как создается одна из невидимых, но невероятно важных частей модного шоу - музыка.

Как было раньше?

Когда модные показы только появились (а случилось это в конце 19 века), их было сложно назвать дефиле. Формат придумал Чарльз Ворт - он начал приглашать клиенток в студию или домой, где новые наряды демонстрировала его жена. Чуть позже модельер Люсиль начала устраивать вечеринки, куда приглашала клиенток, а красивые девушки показывали новые платья. Фактически, такой формат существует и сегодня - его мы часто называем транк-шоу. Появление дефиле с проходкой и подиумом приписывают Эльзе Скиапарелли. В 1930-х годах она ввела в обиход залы для показов, где собирала клиентов. Демонстрация одежды прибрела театрализированный характер. Впрочем, музыкального сопровождения как такового не было - вместо этого выход каждой модели сопровождался комментарием ведущего, который описывал образ. Чуть позже, уже в Европе, дефиле от модного дома приобрело регламентированный характер - пронумерованная коллекция, каждая модель держит табличку с номером, а специальный комментатор описывает образ. Такой формат частных мероприятий от брендов просуществовал вплоть до 1973 года, когда в Париже прошла первая официальная неделя моды.

Кто этим занимается?

Сейчас саундтреком занимаются отдельные профессионалы - они называют себя "дизайнерами музыки". Самым известным профессионалом в этой сфере является Мишель Гобер - продюсер и диджей, который за свою долгую карьеру поработал со всеми крупными именами индустрии - Balenciaga, Dior, Louis Vuitton, Chanel, Fendi и многими другими. С 90-х годов он вплотную сотрудничал с Карлом Лагерфельдом, и создавал саундтреки ко всем его коллекциям в трех брендах. Гобер начал свою карьеру в 80-х, как байер для магазина винилов. Позже он стал диджеем в модном парижском клубе 80-х и 90-х Palace - там его судьба и свела с самыми влиятельными деятелями модной индустрии. Сейчас он часто сотрудничает с Александром де Бетаком - создателем и оформителем модных шоу. Гобер не только миксует треки и подбирает музыку - он занимается полным музыкальным оформлением. Например, на одном из шоу Chanel он руководил работой оркестра из 80 человек. Несмотря на почтительный возраст (продюсер старше 60 лет), он одних из самых активных пользователей инстаграма в модной среде и большой любитель мемов.

Другой влиятельный музыкальный продюсер, работающий с модными брендами - Фредерик Санчес. Он начал свою карьеру в далеком 1988 году. Ему сразу повезло с первым заказчиком - им стал Мартин Маржела. С тех пор он регулярно сотрудничает с Hermès, Prada, Valentino, Balmain, Chloé, Victoria Bekham, Marc Jacobs, Alexander Wang Миу Миу и многими другими. Особенно его любит Миучча Прада - она регулярно приглашает Санчеса для сотрудничества над самыми разными проектами. Это могут быть арт-инсталляции, музыкальное оформление флагманских магазинов или даже кино. Работы этого продюсера любят не только деятели моды, но и искусства. Так, Санчес регулярно сотрудничает с музеями, галереями и современными художниками - например, ему удалось поработать с великой Луиз Буржуа.

Как происходит сам процесс?

Сами "музыкальные дизайнеры" признают, что часто о музыке вспоминают в последний момент, так как это не самый важный элемент шоу. Есть и те, кто начинает подходить к этим вопросам за несколько месяцев. По словам продюсеров, работа над саундтреками может начаться и за два месяца, и за пару дней. Начальное вдохновение может варьироваться: некоторые показывают мудборды, другие демонстрируют образцы одежды. Порой, это могут быть абстрактные вещи - например, произведения искусства, которые вдохновили дизайнера на коллекцию.

"Сначала я встречаюсь с дизайнерами, чтобы обменяться идеями и решить, к чему мы должны прийти", - говорит Гоберт. "Иногда они приносят музыку, которую я должен прослушать, чтобы понять настроение. И тогда я вижу, что работает. Иногда за одну встречу мы находим всю музыку, которая нам нравится; иногда нужно две-три встречи". По оценкам Санчеса, весь процесс, который часто заканчивается за минуты перед шоу, в общей сложности занимает около 40 часов.

Что может быть на шоу?

Музыкальное оформление шоу - очень расплывчатая вещь. Это могут быть и самые популярные хиты последних лет, и абстрактная нойз-музыка. Частно саунд-дизайнеры находят звезд для сотрудничества. Бывает, что между дизайнером и музыкантом складываются длительные отношения, которые приводят к коллаборациям. У разных дизайнеров - разный подход к созданию музыки. Например, для Карла Лагерфельда не был интересен сторителлинг как таковой, скорее, общее настроение - так, на показах часто появлялись больше атмосферные треки или удачно подобранные хиты из прошлого. А вот для таких дизайнеров как Раф Симмонс важно, чтобы музыка была отдельной частью перформанса. Например, во время его первого показа для Calvin Klein играла песня Дэвида Боуи - This is not America. Очень красноречивый выбор для его первого показа в Америке в качестве нового креативного директора американского бренда.

Многие ошибочно думают, что трек для показа должен быть динамичным. Но это не совсем так. "Когда вы идете по улице, вам же не нужен специальный бит в наушниках? Что аудитория получает от музыки - это важнее, чем бас музыки и ритмы" - говорит Санчес, - "В любом случае, музыка - это второстепенный фактор, который лишь дополняет сам показ. Он не должен выходить на первый план. В этом главный хитрость, которой стоит придерживаться".