Внутри профессии: казахстанские байеры о своей работе

Мода – одна из самых желанных индустрий, которая ежегодно притягивает сотни выпускников школ и университетов. Но как и на любом рынке, перенасыщенном предложениями, успеха там добиваются не все. Мы уже рассказывали, какие модные школы стоит выбрать, чтобы правильно начать карьеру, а с сегодняшнего дня начинаем серию материалов о профессиях в моде. И нашим первым героем станет байер – без сомнения, самый важный участник модной цепочки.

Байер – это закупщик одежды для модных универмагов, магазинов и бутиков. Не секрет, что с подиума до витрин доходит совсем небольшая часть коллекций, всё потому, что байеры придирчиво отбирают только ту одежду, которая будет иметь успех у конкретного покупателя. Например, мастодонты индустрии вроде Bergdorf Goodman, Barney's, Saks Fifth Avenue, Galeries Lafayette и ЦУМ чаще всего предлагают классическую и выдержанную подборку с удачным миксом от молодых и старинных марок, которая может удовлетворить наибольшее количество покупателей. Концепт-сторы вроде Dover Street Market, Tom Greyhound, KM20, Ssense делают выборку в основном нишевых брендов. Всё это определяет байер. Среди этих профессионалов есть и звезды – например, фэшн-директор Bergdorf Goodman Линда Фарго, основатель КМ20 Ольга Карпуть, или же Алла Вербер, до недавнего момента бессменный фэшн-директор ЦУМа.

Как им стать?

Чаще всего в байеров вырастают те служащие, которые до этого работали в универмаге на более низких позициях – щэто могут быть обычные консультанты, мерчендайзеры, ассистенты, стилисты. Как такового направления в большинстве университетов нет, но хорошим стартом может быть отделение визуального мерчендайзинга. Однако несомненным и важным плюсом будет знание финансового, аналитического и маркетингового секторов. Основная часть работы байера все-таки состоит из составлений бюджетов, многостраничной аналитики прошлых сезонов, маркетинговых стратегий. Вкус тоже важен, но в основном байеры должны работать, опираясь на точные данные. Ведь если вещь не купят – это будет в первую очередь просчет закупщика. "Многие считают, даже наши знакомые, что наша работа состоит только из поездок по мировым столицам, походов по показам, из вечеринок и шампанского. Это, конечно, присутствует, но составляет 5 процентов от основного объема работы. Основная же часть проходит в офисе, с кипой бумаг, или поздней ночью в лобби отеля, где ты судорожно пытаешься подбить все заказы – за день ты мог сходить на десять встреч, и все их итоги надо финализировать", – рассказывают старший байер женского отдела Saks Fifth Avenue Марина Хе и байер детского отдела Дарига Маканова. Например, эти девушки пришли в компанию на позиции ассистентов байера.

Как выглядит процесс работы байера

Раньше, буквально лет 6-7 назад, годовой график поездок байеров был более упорядоченным. Бренды еще не переходили на модную сейчас систему see now buy now, не убирали свои показы из расписания недели моды, поэтому большинство заказов можно было сделать за одну неделю. Сейчас, по словам девушек, всё сложнее – в среднем они выезжают за границу 6-7 раз в год, иногда поездка может быть посвящена только одному бренду. Байер женского отдела посещает две главные недели моды (в марте и сентябре), две недели курортных коллекций (чаще всего они проходили в мае и ноябре, но сейчас каждый бренд делает это по своему таймингу), а также показы коллекций pre-fall (всегда летом, но по плавающему графику). У детского байера расписание выставляется исключительно в зависимости от показов и презентаций брендов, так как у детского отдела, естественно, нет своей недели моды. Мужские байеры выезжают реже всего – это январь и июнь. Перед приездом байеры формируют список встреч, походы по шоурумам, где они договариваются обо всем, вплоть до количества размеров, цветов и пуговиц. Часто байеры просят специально для них изготовить партию одежды или обуви с определенным размером, цветом, длиной - именно так, как просчитали аналитики. "Казахстан до сих пор терра инкогнита для европейских поставщиков. Приходится объяснять, что у нас не Китай и не Россия, у наших клиентов особенные вкусовые запросы. Например, для меня большой проблемой является то, что большинство европейских марок не учитывает погодные условия в других странах мира. Поэтому практически всю одежду мне приходится регулировать по своим запросам - чаще всего я прошу утеплить и удлинить верхнюю одежду. Зима в Милане и зима в Нур-Султане - разные вещи" - рассказывает Дарига.

После всех встреч байер должен в письмах финализировать заказ, это делается уже ночью в отеле. По слова девушек, во время недель моды никто не ложится спать раньше 3-4 часов утра. С раннего утра - та же схема по кругу. "Удобно, что все работники индустрии летят одними самолетами из города в город. Иногда, в аэропорту или по пути можно дообсуждать рабочие вопросы" - рассказывает Марина.

По возвращению в город, байер финализирует заказ, получает бюджет, и уже начинаются вопросы логистики и поставок. Сложнее всего везти вещи из Америки и Кореи (сегодня Сеул - полноценное модное направление, которое привлекает байеров со всего мира), но многие американские марки оперируют через европейские города. Чем дальше страна отправления, тем сильнее логистика повышает цену. По словам Марины и Дариги, система see now buy now - удобна, ведь она означает ранние поставки. Сегодня ты сделал заказ, а уже через несколько дней коллекция будет у вас. "Помню, у нас были проблемы с одним брендом из США, это было в период президентских выборов, тогда только избрали Дональда Трампа. Он сильно вмешивался в таможенные и торговые отношения между Европой и Америкой, в какой-то момент мы могли получать вещи только из Штатов. Это были большей частью джинсы, и цена на них могла вырасти неимоверно. Но все обошлось", - комментирует Марина.

Специфика работы в Казахстане.

В первую очередь закупщику важно покупать своего клиента. Поэтому все байеры, независимо от позиции работают "в поле" - это включает как тренинги для продавцов, так и сам байер может выйти в зал в качестве продавца (такое случается в моменты особой нагрузки, например, в праздники). Поэтому, например, большинство закупщиков практически полностью пропускают Новый год, 8 марта - в эти дни магазины делают огромную часть выручки, очень важно в этот момент находиться там. "Как мы уже говорили, европейским поставщикам надо объяснять особенности нашего клиента. Например, в России любят роскошь и сексуальность, в Китае не боятся рисковать с новыми цветами и фактурами, любят самовыражаться. Наши клиенты тоже любят роскошь, женщине важно зайти и сразить всех наповал, но им также важна сдержанность - ничего такого, что могло бы намекнуть на вульгарность. Более того, это воспитывают с детства - это видно по детскому отделу. Девочкам не покупают слишком открытые вещи с раннего детства. Также, казахстанскому клиенту важен бренд, который показывает статус, наши покупатели - логоманы. Обычная майка с надписью Balmain продастся гораздо лучше своего no name аналога. Для детского сегмента это также важно" - рассказывают байеры.

Сейчас девушки предрекают возвращение спроса на более женственные предметы гардероба - по их словам, эпоха худи и "уродливых" кроссовок постепенно сходит на нет. Более того, они рассказывают, что хайповые вещи не пользовались особым спросом - для казахстанской женщины важно выглядеть конвенциально красиво в первую очередь. "Мы сделали интересное наблюдение. Молодые девушки чаще обращают внимание на более классические вещи, в то время как их мамы, например могут и рискнуть - выбрать необычную куртку или кроссовки, отказавшись от лодочек" - делятся байеры. Также, по аналитике, казахстанские клиенты консервативны - тренд на искусственный мех и кожу здесь пока не прижился. "Более того, казахстанские родители никогда не купят ребенку обувь или куртку на искусственном меху" - подытоживает Дарига.

В целом, как подмечают эксперты, для байера в первую очередь важно умение многозадачности. Он должен в первую очередь уметь оперировать цифрами, делать прогнозы, анализировать рынок, иметь хороший вкус, а также быть в курсе основных политических, социальных и модных трендов. Также, нужно любить и уметь работать в ненормированном графике и быстро ориентироваться - основное обучение в любом случае происходит на практике.