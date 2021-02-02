Как социальные сети обрушили Уолл-стрит: история инвесторов-любителей, устроивших революцию

Торговец недвижимостью из Вальпараисо, повар из Бронкса, пастор и его жена из Хантингтон-Бич, старшеклассник из пригорода Милуоки - всех этих людей объединяет то, что они теперь входят в число миллионов трейдеров-любителей, которые за несколько дней смогли перевернуть Уолл-стрит и преподать урок топовым хедж-фондам. Рассказываем, как случился один из крупнейших обвалов на бирже за последние годы.

Последние несколько дней фондовая биржа переживает один из крупнейших кризисов за последние месяцы. Движимые смесью жадности и скуки, индивидуальные инвесторы организованно скупили огромное количество акций определенных компаний, подняв цены до заоблачного уровня. Некоторые из этих компаний сегодня сложно назвать востребованными. Например, BlackBerry. Их акции выросли почти на 280 процентов. Акции AMC, сети кинотеатров, - почти на 840 процентов. Но основная борьба развернулась вокруг GameStop, проблемного ритейлера видеоигр, который в основном был представлен в торговых центрах и сильнее всего пострадал в пандемию. Топовые хедж-фонды, которые предсказывали падение котировок этой компании, понесли огромные убытки.

На Уолл-стрит индивидуальных мелких инвесторов часто называют “тупые деньги”, потому что они обречены проигрывать высокооплачиваемым аналитикам и трейдерам. Но в последние дни индивидуальные инвесторы, в большинстве своем авторы треда на Reddit r/WallStreetBets, поменяли расстановку сил, объединившись. Они начали активно скупать акции и опционы на акции. Это привело к тому, что рыночная стоимость GameStop выросла с 2 миллиардов долларов до более чем 24 миллиардов долларов в течение нескольких дней. Ее акции выросли более чем на 1700 процентов с декабря. А между вторником и средой рыночная стоимость выросла более чем на 10 миллиардов долларов. Между тем, хедж-фонды понесли убытки более чем на 55 миллиардов долларов.

Почему хедж-фонды начали нести убытки? Все произошло из-за так называемой "продажи без покрытия" или "короткой позиции". Когда аналитики предсказывают, что акции определенной компании будут падать, инвестор, ожидающий падения цены акций, берет акции этой компании у другого инвестора за вознаграждение и немедленно продает их. Он надеется, что когда цена действительно упадет, он сможет дешево выкупить акции, вернуть их владельцу и оставить разницу себе. Это рискованная, но достаточно выгодная раскладка. Ею обычно пользовались топовые инвесторы биржи, которых консультировали крупные финансовые аналитики и помогали добиться идеального расклада. Позволить себе такую игру могли именно большие трейдеры с возможностью оперировать аналитическими данными. Для трейдеров-любителей подобные операции были не под силу.

Первой компаний, которую начали "топить" оказалась именно Gamestop - их акции падали с начала пандемии. Но пользователи Reddit добились так называемого шорт-сквиза. Это обратная ситуация, при которой резкий взлет акций заставляет владельцев "коротких позиций" массово закрывать их и выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру и не потерять слишком много из-за неудавшейся ставки на падение цены. Эти покупки в свою очередь поднимают спрос на акции и провоцируют еще больший рост их котировок.

Удача с GameStop подстрекнула пользователей треда (сейчас на него подписано уж более четырех миллионов человек) начать массово скупать акции других "неудачливых" компаний - как уже было сказано выше, в их числе оказались BlackBerry, Nokia и сети кинотеатров AMC.

Инвесторы с Уолл-стрит попытались ограничить массовые "народные волнения", разорившие их за несколько дней. 28 января сервис Robinhood — популярное приложение, позволяющее инвесторам-любителям торговать акциями без комиссии - запретил пользователям покупать акции GameStop, Nokia, AMC и BlackBerry. Это привело пользователей Reddit в ярость - рейтинг приложения обрушили в AppStore и Google Store, а на саму компанию подали коллективный иск.

По сути самоорганизовавшиеся на форуме люди, фактически использовали тактику так любимую хедж-фондами против них самих же. Конгресс-вуман Алессандра Окасио-Кортез прокомментировала: "Я вам скажу, это забавно - видеть, как парни с Уолл-стрит жалуются на то, что их поимели как в казино, учитывая, что они уже много лет играют с нашей экономикой как в казино".

На ситуацию уже обратил внимание Белый дом. Но технически, хоть это и напоминает "финансовый пузырь", но не попадает ни под какое нарушение законов. "В данном случае можно говорить о безумии толпы, а не о манипулировании рынком", - отметили авторы Wall Street Journal.

Впрочем, что будет дальше с рынком этих акций, непонятно.