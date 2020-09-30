Мемы, подкасты и видео: как сегодня выглядит модная критика?

Сегодня в Париже стартовала неделя моды - проба пера для модного истеблишмента, который неслабо пострадал во время коронавирусной пандемии. Одновременно с этим с 28 числа в стране вводятся новые требования к карантину. Запрещены собрания больше 10 человек, бары закрываются в 10 часов вечера, а ажиотаж вокруг социальной дистанции и обязательного ношения масок становится практически истеричным. Несмотря ни на что, почти все шоу проводятся офлайн, правда, количество гостей резко сократилось. Настолько, что модные журналисты и блогеры объявили демарш в соцсетях, вопрошая, почему марки предпочли им звезд и селебрити. Бренды же, ограниченные карантинными требованиями, максимально урезали списки, собрав, что называется только "родных и близких" (впрочем, это не коснулось, например бельевую марку Etam, которая умудрилась закатить большой показ в самом центре города, возле Оперы Гарнье и привезти туда иностранных моделей).

В сегодняшней посткарантинной реальности смотреть показы с экранов смартфонов - это действительно новая норма. Когда критик Ванесса Фридман из NY Times сообщила, что смотрела показ онлайн и писала статью, основываясь на фотографиях, для многих это стало шоком. Сегодня же большинство модных обзоров пишут редакторы, которые не выходили никуда дальше своего квартала несколько месяцев.

Более того, речь идет даже не о модных редакторах. Конец двадцатых ознаменовался появлением новой волны молодых модных критиков, которым не нужны приглашения на показы, вечеринки и знакомства с инсайдерами. Мы недавно писали о самых смешных модных аккаунтах в инстаграме - и среди них был профайл Haute le Mode, который ведет 23-летний Люк Мигер. У него более 440 000 подписчиков на одноименном канале на YouTube, где он удачно мешает модную критику с обзором красных ковровых дорожек и других событий. Его видео варьируются по теме от исторических экскурсов и образовательных лекций до критических обзоров, которые больше напоминают стендап. У него также есть свой подкаст и ироничный Твиттер.

В современном медиа-ландшафте, где уже давно руку на пульсе держат рекламодатели, контролирующие контент и требующие больше просмотров (оттуда тонны новостей про Ким Кардашьян и Меган Маркл), пользователи стекаются к таким оазисам как аккаунт Haute le Mode в поисках релевантной и правдивой информации. Факт в том, что Мигер и другие интернет-критики не дружат с дизайнерами, не имеют возможности бывать на закрытых вечеринках и презентациях, и от того могут быть абсолютно непредвзяты в своих отчетах. Когда тебе жмет руку Карл Лагерфельд, а после в ночной клуб приглашает Эди Слиман, оставаться объективным очень сложно. Но если раньше вхожесть в клуб была одним из обязательных атрибутов модного журналиста (в качестве примера можно прочитать любую биографию - от автобиографии Грейс Коддингтон до недавних скандальных мемуаров The Chiffon Trenches Андре Леона Телли), то сегодняшние критики прекрасно справляются и без нее. Наоборот, сейчас принадлежность к модному истеблишменту можно считать скорее минусом. Более того, новые критики больше не пишут колонок и эссе - вся информация прекрасно подается в виде мемов, сторис и недлинных Youtube-видео. "Мемы - это новый стрит-арт" - писал наш колумнист Владислав Слудский. Судя по всему, мемы - это главная единица интернет-информации, с которой сегодня мы успешнее всего потребляем контент.

Впрочем, не мемами едиными. Тем, кто считает, что таким образом критика деградирует до смешных картинок и подписей, стоит приглядеться к каналу Айо Оджо - молодого журналиста, который записывает объемные подробные аналитические видео, где погружается в историю определенных брендов или же просто исследует одну конкретную тематику. Конечно, у него в разы меньше подписчиков чем у тех же мемных инстаграм-аккаунтов, но за его статьями пристально следят первые лица индустрии - например, тот же Вирджил Абло.

К слову о принадлежности к модному истеблишменту - сегодня в моде складывается двоякая ситуация. Несмотря на тот факт, что индустрией управляют огромные конгломераты вроде LVMH и Kering, многие из пользователей предпочитают статьи, обличающие эти компании и их сотрудников. Об этом говорят сами блогеры - критические посты остаются самым популярным их контентом. Желание социальной справедливости, которое мы можем видеть на примере протестов в Америке (Eat The Rich - один из самых популярных плакатов после Black Lives Matter), добралось и до моды. Этому новому поколению пользователей искренне интересна мода, но их не устраивает, что мода может оставаться прерогативой избранных.

Glad our advertising for the Fashion Victims Podcast went so well!!’ https://t.co/9M2ib1yxlR — hautelemode (@hautelemess) September 29, 2020

И уж если говорить о новом формате модной критики, нельзя не упомянуть Телеграм, который за последний год стал новой "пятой колонной". Сегодня это крупнейшая платформа, которая действительно имеет влияние, по крайней мере, в России. Как платформа для публикации материалов Телеграм подходит идеально - каналы можно вести анонимно, чем особенно любят пользоваться политические блоги. В плане моды здесь тоже сложился свой узкий круг, который привлекает пользователей, уставших от нерелевантного контента глянцевых сайтов. Королева модного телеграма Катя Федорова с Good Morning, Karl, мемный Golden Chihuahua, канал обо всем подряд "Антиглянец" - все эти каналы знаменуют собой новое поколение модных критиков. Как видно, формат тоже может быть разным - от shitposting'a мемами до вдумчивых мини-статей. Но русскоязычному юзеру, как и любому заграничному, интересна та же повестка - чтобы было смешно, весело, познавательно и давало пищу для ума.

Что же ожидает таких корифеев модной критики как Роберт Гиван, Тим Бланкс, Хилари Александр и Ванесса Фридман? На самом деле, эти имена еще долго будут на слуху и востребованы, но сам формат с эссе и описаниями увиденных коллекция умирает медленно, но верно. Вряд ли мы все будем общаться мемами, но влияние этих людей по-прежнему неоспоримо. В целом формат личных модных блогов будет процветать - другой вопрос, изменится ли экосистема этого формата с приходом больших рекламодателей? Этот вопрос остается открытым.