Выиграть дебаты с помощью брошки: лекция Алены Долецкой о power dressing в Алматы

C недавних пор первый главный редактор русского Vogue и Interview, а ныне креативный консультант Третьяковской галереи Алена Долецкая частый гость в Алматы. Осенью она приезжала с кратким курсом глянцевой журналистики Know More Media, а на днях посетила южную столицу с лекцией и презентацией книги "Не жизнь, а сказка".

Тема лекции: power dressing и стиль сильных мира сего. Что это вообще такое, как изменился внешний вид политиков и бизнесменов за последние 50 лет, и при чем здесь женщины? Формирование имиджа – вещь, которой представители властных элит последнее время стараются уделять столько же внимания, сколько и своим основным обязанностям. Поэтому и рассчитана лекция на массового слушателя. Аудитория была самой разной – от дизайнеров одежды и редакторов изданий до маркетологов, программистов и топ-менеджеров.

По теории Долецкой, power dressing как понятие зародился в конце 70-х годов. Его отцом-основателем она называет Джорджио Армани. Пока весь мир смотрел "Американского жиголо" с молодым Ричардом Гиром и пел оду мужским костюмам от Armani, итальянский модельер совершал тихую революцию в женской моде. Переосмыслив костюм сороковых годов, Джорджио создал его для современной женщины. "Наконец-то женщины смогли одеваться сообразно своему статусу и роду занятий", – скажет потом вице-директор Bergdorf Goodman Линда Фарго. Уже затем появились Жиль Зандер и Хельмут Ланг, к наследию которых будут обращаться все современные дизайнеры и бренды – от The Row до Фиби Файло.

Понятие power dressing на лекции изучали на наглядных примерах. Маргарет Тэтчер, более 50 лет не снимавшая жемчужные клипсы, Ангела Меркель с ее узнаваемыми брючными костюмами, американский дипломат Мадлен Олбрайт, надевавшая на дипломатические переговоры различные по внешнему виду броши, чтобы сообщить о своем настрое оппонентам – их образы стали ключевыми для исследования. Совсем с другой стороны Долецкая предлагала взглянуть на первых леди. Мишель Обама, Бриджит Макрон, Мелания Трамп, Раиса Горбачева – более свободные в выборе своего гардероба женщины. Но благодаря стилистам они создали уникальный запоминающийся образ, который поможет им в трансляции их задач. Например, Бриджит Макрон всегда выбирает только французских дизайнеров и не боится надевать короткие юбки, а Мелания Трамп кардинально сменила образ: появляется только в строгих минималистичных костюмах и закрытых платьях, пришедших на смену блестящим.

Поговорили и о мужчинах – обсудили стилистические промахи Владмира Путина и рассмотрели носки премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Концовка лекции оказалась достаточно ироничной. Последним слайдом Алена Долецкая еще раз напомнила слушателям, что имидж и репутация – не одно и то же. Если нет авторитета, то здесь не поможет даже самый продуманный образ.

По завершении мастер-класса слушателей ждали подарки от партнеров лекции – Lamoda.kz и Mary Kay.