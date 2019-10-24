Дешево и сердито: как зародилась fast fashion?

Говоря про термин fast fashion, мы вспоминаем сети Inditex и H&M, которые изо дня в день снабжают торговые центры по всему миру доступной одеждой невысокого качества. В принципе, "быструю моду" принято считать характерным символом этого времени, как причины экологического загрязнения и перепроизводства. Но сам формат быстрой смены трендов и ассортимента появился гораздо дольше. Рассказываем его историю.

Что такое 'fast fashion'?

Тренды, пожалуй, одно из самых гениальных маркетинговых изобретений модной индустрии. Сознательно мы можем утверждать, что нам не интересны тренды, и мы не хотим следовать большинству, но подсознательно человек подстраивается под толпу. Когда-нибудь замечали, что люди в разных странах и даже городах одеваются подобно друг другу? Где-то популярны толстовки и кроссовки, где-то все мужчины предпочитают ботинки и броги, а женщины - зауженные брюки, а где-то в ходу вьетнамки и широкие майки. Быстро сменяющиеся тренды дали людям возможность выглядеть стильно, и возможность менять одежду чаще стала для людей более привлекательной, чем возможность покупать качественную одежду, которая прослужит не один год. Чтобы понять, почему произошел такой перелом, стоит немного окунуться в историю.

1800-е годы

Как раньше происходил процесс проивзодства одежды? Фермеры выращивали овец, чтобы снять с них шерсть, чтобы соткать нити, чтобы сделать из них ткань... Все производилось вручную и достаточно медленно. Резкий переход случился в 1800-х годах в период промышленной революции. Внедрение текстильных машин, которые могли производить готовую одежду оптом, кардинально изменило всю индустрию. Произошло резкое падение цен на одежду и увеличение масштабов производства.

В то же время, позволить фабричную одежду могли только представители среднего класса. Люди с невысоким доходом продолжали заниматься самостоятельным пошивом. В небольших городах процветала работа швеи, также в ходу была так называемая каста работников, которых звали 'sweaters' - люди, которые работали из дома за очень небольшую плату.

1900-е годы

Несмотря на растущее число швейных фабрик и швейных инноваций, в начале 20-го века большая часть производства одежды все еще производилась дома или в небольших мастерских. Кардинальные перемены случились в период Второй мировой войны. Условия военного времени потребовали увеличения швейных фабрик, чтобы обеспечивать фронт. Тогда же были введены первые стандартизированные размеры, которые позволили производить одежду по одному лекалу. На установление примерной размерной сетки понадобился не один год - точные замеры производились около 30 лет. Мешал человеческий фактор - женщины смущались, хитрили, и порой делились не совсем точными данными. Что уж говорить - в 2019 году сетка одного бренда кардинально отличается от сетки другого, а разница между странами и вовсе поразительна.

1960-е годы

Окончательно и бесповоротно индустрии производства одежды изменилась в 60-е годы. Расцвет поп-культуры, сексуальная революция, подъем уровня жизни привел к необходимости часто менять одежду - у людей просто появилось больше возможностей для ее демонстрации. Так, молодеждь предпочитала дешевую, но модную одежду классическим сделанным на заказ комплектам. На какой-то период портновские традиции были отправлены в небытие, а бренды должны были учиться работь со спросом на трендовую недорогую одежду. Так запустилось колесо "быстрой моды". Начали открываться текстильные фабрики в развивающихся странах, что позволило американским и европейским компаниям сэкономить миллионы долларов за счет аутсорсинга рабочей силы.

Когда появился термин 'fast fashion'?

Впервые его использовали журналисты The New York Times, когда в конце девяностых Zara заходила в Америку. Их целью было описать модель ритейла, который придерживается испанский бизнесмен Омансио Ортега. Весь процесс, от появления эскиза у дизайнера до появления готовой вещи на прилавке, занимает в среднем пятнадцать дней. Смена и добавление ассортимента также занимает около двух недель. И хотя сегодня скорость - основной продукт компании Inditex, начиналось все с небольшого магазина трендовых, но доступных вещей. Первый магазин появился в 70-х в Испании, а примерно лет 20 назад предприимчивый швед Эрлинг Перссон открывает в Стокгольме небольшой магазинчик женской одежды Hennes, идею для которого он подсмотрел в Америке, расцветающей в послевоенное время.

Что происходит сегодня?

В десятых годах стало очевидно, что идея беспрерывного производства одежды себя исчерпала - текстильная индустрия считается одной из самых вредных для экологии. В то же время, одежда не задерживается в гардеробах потребителей, чаще всего вещи выкидываются после одного сезона носки, чтобы освободить место под новые. Так мы лишь производим все новый и новый мусор, который тяжело перерабатывать. Такой подход, зародившийся в 60-х годах, сегодня становится полностью неактуальным. Постепенно, компании внедряют инициативы, связанные с экологичным потреблением - запускают коллекции, сделанные из переработанных материалов, заменяют ткани на более технологичные и перерабатываемые. Но это лишь маленькая часть огромного ритейл-процесса, завязанного на скорости и масштабных тиражах.