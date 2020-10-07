Возвращение в офлайн: парижская неделя моды глазами свидетелей

Во вторник завершилась парижская неделя моды - главное модное мероприятие индустрии, которое венчает модный сезон. Половина показов прошла онлайн (как, например, самая ожидаемая коллекция Givenchy, которую презентовали в сторис), кто-то решился на оффлайн событие (например, Chloé и Chanel). "Реальная жизнь", как напишет критик Анджело Флаккавенто, стала главной темой происходящего, и порефлексировать на ее тему пришлось каждому участнику - от байера и журналиста до дизайнера. Мы собрали мнения профессионалов на тему того, насколько успешно дизайнеры и организаторы адаптировались к новой реальности, в которой онлайн присутствие стало обязательным, а живой контакт снизился до критического минимума, а также собрали их реакции на коллекции.

Екатерина Глазунова, байер концепт-стора Tom Greyhound

"Как у байера, положительных впечатлений от этой «недели моды во время чумы» практически нет. Во-первых, меня не трогает digital experience. Мне необходимо задействовать все ощущения, фото и видео несравнимы с присутствием на шоу или работой в шоуруме. Катастрофически не хватает общения с профессионалами индустрии - это любимая часть моей работы. Во-вторых, эффективность снизилась в разы. Zoom встречи, просмотр присланных материалов и составление заказа занимает гораздо больше времени. Только два парижских дома, с которыми мы работаем, отважились на оффлайн-шоурум, разница впечатлений от коллекции колоссальная. Обычно в день мы успеваем посмотреть от пяти до десяти брендов, сейчас от силы два. Огромный ущерб нанесен молодым дизайнерам, которые показывают коллекции в первые дни недели моды. Из плюсов могу отметить колоссальную работу брендов над дополнительными сейлз-материалами. Но в будущем жду возвращения к оффлайн формату. Согласна, что сброс настроек был необходим, но еще раз убеждаюсь, что в нашей индустрии человеческий контакт неотъемлем. Про Милан, к сожалению, ничего не могу сказать. Я должна была лететь 24 сентября, но Италия ввела ограничения с 22-го, для въезда в страну стал обязателен ПЦР-тест. В Париже было невозможно осуществить тест в столь короткий срок, нам пришлось все отменить. Но я слышала, что настроение было более позитивное".

Эли Ину, журналист WWD Japan

"Пандемия и ее переосмысление стали главным источником вдохновения для дизайнеров. Многие из них попытались показать суть моды - оптимизм, искусство, комфорт. В частности, я думаю, было много удобной и реалистичной одежды, которая близка сердцам людей, желающих чувствовать себя в безопасности в трудные времена.

Одним из моих любимых шоу стал показ Chloe. В центре площадки был установлен огромный экран, и в режиме реального времени на него проецировалось изображение модели, наблюдающей за Сеной или идущей по улице. Затем та же самая модель появлялась на подиуме. Вид моделей, пересекающих площадь в центре зала, накладывался на изображение парижской улицы. Сама коллекция получилась легкой и шикарной, но в то же время бунтарской и женственной.

Очень симпатичная идея Жюльена Доссена (Paco Rabanne), вдохновившегося повседневной одеждой парижанки, за которой он наблюдал из своего окна во время локдауна. Еще он использовал нижнее белье, чтобы выразить женскую чувственность. Можно было бы раскритиковать это с феминистской точки зрения, но, очевидно, что дизайнер предлагал женщинам наслаждаться своим феминным началом, и в этом нет ничего общего с соблазнением или заигрыванием.

Я была очень впечатлена коллекцией Loewe. Это - произведение искусства, которое, казалось, максимизировало художественную ценность в моде. Коллекция обладает вневременной красотой, сочетая в себе все идеи прошлого, настоящего и будущего. А еще мне нравится, как Джонатан Андерсон сказал в презентационном фильме: "Иногда приятно использовать одежду как средство эскапизма".

Серж Каррейра, глава Emerging Brands Initiative в Fédération de la Haute Couture et de la Mode

"В силу обстоятельств это в основном был сезон видео, фильмов и анимационных лукбуков. Очевидно, что эти форматы нуждаются в дальнейшей отработке, но с прошлого сезона прогресс налицо. Сюжетные фильмы — "Лунные Олимпийские игры" Тома Брауна или "Рука для рисования" Кеннета Иза — были невероятно хороши. Между тем, видеозаписи подиумов в пустых ангарах могли показаться немного отстраненными от реальности, как это было в случае с Altuzarra, где эмоциональный посыл от одежды полностью потерялся в этой промышленной обстановке. Зато невероятно чувственным и трогательным получился показ Rokh, проведенный в пустыне. Иронично, но именно этому бренду удалось максимально приблизиться к зрителю через этот нарратив.

Учитывая, насколько исключительными и не от мира сего становятся обыденные в общем-то для нас вещи, это идеальное время для нестандартного мышления, для тестирования новых идей, или хотя бы легкого сумасбродства, которое нельзя себе позволить в обычное время, но очень немногие дизайнеры оказались достаточно смелы, чтобы сделать это".

Марко Бианчаки, контрибьютор Elle Italia

"Это первая неделя моды, которая прошла для меня в онлайне - ввиду карантинных ограничений, введенных во Франции в прошлый понедельник, я не смог выехать из Италии. Я просмотрел каждое шоу, и, стоит признать, это был достаточно интересный и важный эксперимент для меня как для журналиста и редактора, который позволил оценить свою работу с новой стороны, а также понять, что может ожидать индустрию в ближайшие годы. Удивительное открытие - парижская неделя моды внезапно слилась с моей собственной повседневной жизнью, смешиваясь с ее мелочами и создавая совершенно иной опыт, чем в обычный сезон. Я мог завтракать у себя дома на кухне, и в этот момент присутствовать на показе Chanel. Было заметно, что каждый из дизайнеров пытался привнести что-то из реальности в диджитал - были ли это шумы города, поставленные в качестве саундтрека или проекции улиц города, как на показе Chloé. Рефлексировать и ностальгировать пытались все, и в этом случае оценивать попытки по какой-то шкале мне кажется как минимум неразумным - мы все оказались в этой ситуации впервые, и сказать, что именно было неудачным решением, невозможно. Потому что мы все движемся вслепую. Могу сказать, что некоторым брендам удалось создать уникальный диджитал перформанс, который был бы невозможен вживую. Например, фильм Марин Серр был невероятен, а концептуальные эксперименты японского бренда Beautiful People значительно выиграли от театральности трогательного короткометражного фильма".

