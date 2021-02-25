Как одеваться доступно и этично? Современный эко масс-маркет

Уже на протяжении нескольких десятилетий стоимость одежды падает. Такие бренды, как H&M и Zara, установили новые ценовые минимумы для отрасли с помощью новой модели ритейла, которая позволила им обновлять ассортимент каждые две недели. И остальным ритейлерам, таким как Walmart и Target, пришлось подстраиваться под эту модель, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов по всему миру. Основным способом снижения себестоимости производства стало использование дешевой рабочей силы. Но сегодня дискурс ответственного потребления становится всё более громким. Крупные марки являются объектами пристального внимания – например, недавно установлено, что несколько подрядчиков известных брендов отшивают вещи на китайских заводах, где трудятся уйгурские заключенные. Перед всеми, для кого важна тема ответственного потребления, встает очевидный вопрос: где же одеваться, чтобы это было по карману?

Снижение цены производства всегда происходило за счет релокации. В ХХ веке большинство марок перенесло свои фабрики в развивающиеся страны. Когда работники находятся за границей, брендам трудно отследить, выплачивается ли прожиточный минимум, установлены ли для них разумные часы труда и трудятся ли они в безопасной среде. В последние пару десятилетий с ростом внимания к этой проблеме появилось огромное количество марок и компаний, ратующих за ответственное производство одежды. И популярность этой темы в итоге сослужила дурную службу. Для многих компаний этичность стала поводом для формирования дополнительной маржи. Ответственная мода стала ассоциироваться с более дорогой одеждой, которую сегодня может себе позволить менее половины населения Земли. C другой стороны, активное распространение получили секонд-хенды. Но они, очевидно, не могут закрыть потребность всех, тем более что сегодня мы нуждаемся не в роскошных винтажных платьях, а в правильных спортивных штанах, удобных износостойких пижамах и белых футболках (которые смогут долго оставаться белыми).

Ответственное производство предполагает более высокую оплату труда работников, использование более качественных материалов и новые, более ответственные циклы производства. В каком-то смысле от этого никуда не деться. И что делать? "В первую очередь стоит сократить количество покупаемого и задуматься о реставрации старых вещей. Когда становится понятно, что без нового не обойтись, а времени впритык, я обращаюсь к большим маркам вроде Oysho или Reebok – у них есть коллекции из переработанных материалов, органического хлопка. Приятно, что к этому движению всё чаще примыкают и компании типа Lamoda.ru – на российской версии сайта уже функционирует раздел Sustainable. В идеале лучше потратить чуть больше времени и обратиться к маркам, которые производят вещи из экологичных материалов, с прозрачной линией поставок и незапятнанной репутацией", – рассказывает эколог движения Fashion Revolution Вероника Дашкова.

Итак, к каким брендам стоит присмотреться?

Kotn

Известный вещами из мягкого, дышащего египетского хлопка, Kotn производит базовые предметы гардероба в безопасной производственной среде. Работая напрямую с фермерами, бренд гарантирует справедливые цены на хлопок и помогает поставщикам перейти на органическое производство. В основе марки – идеальная база вроде толстовок, футболок и комфортных спортивных штанов. Средний чек – от 10 000 до 30 000 тенге.

Pact

Если вы охотитесь за базовым гардеробом для всей семьи, обратите внимание на Pact – бренд продает органическую одежду для всех членов семьи, включая малышей и младенцев. Ткани марки проходят специальную сертификацию по справедливой торговле, а их логистическая цепочка рассчитана на меньшее количество выбросов СО2. С учетом доступной цены и высокого стандарта качества, покупка у Pact обязательно будет выигрышной. Средний чек – от 10 000 до 20 000 тенге.

Boody

Будь то пижама, домашний комбинезон или нижнее белье – все вещи Boody сделаны из органического бамбука. Растения выращиваются в Китае в соответствии с международным органическим стандартом – это означает, что каждый стебель прошел проверку на наличие пестицидов. На выходе получаются гипоаллергенные дышащие ткани, которые идеально адаптированы для домашней одежды, нижнего белья и детских вещей. Интересно, что 10% от прибыли Boody жертвуют на благотворительность. Средний чек – от 10 000 до 35 000 тенге.

Tentree

Еще одна марка, полностью сосредоточенная на создании базового нейтрального гардероба. Бренд интересен своей политикой. За каждую проданную вещь марка обязуется посадить 10 деревьев – за время существования им удалось высадить более 42 миллионов деревьев. Средний чек – от 10 000 до 20 000 тенге.

Girlfriend Collective

Girlfriend Collective – социально устойчивый бренд базовой и спортивной одежды с инклюзивной размерной линейкой. В размерной сетке от XXS до 6XL бренд предлагает бюстгальтеры, шорты, леггинсы и костюмы, сделанные из переработанных материалов – пластиковых бутылок и рыболовных сетей. Эта марка производит одежду на вьетнамских фабриках, где рабочим предоставляются безопасные условия, справедливая заработная плата и стандартный рабочий день. Здесь ценник начинается от 20 000 тенге.