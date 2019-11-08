Как (не) умирает стрит-ритейл и соревнуются торговые центры

Несколько недель назад закончилась славная история универмага Barney's - одной из крупнейших американских сетей модной одежды. Из-за долгов ее перекупила другая сеть, владеющая универмагами Saks Fifth Avenue. В то же время, Galeries Lafayette обретает новое дыхание - по данным Vogue Business, сейчас парижский модный универмаг стал одним из любимых мест миллениалов. В то же время Farfetch планирует открывать полноценный оффлайн магазин. Во всем мире уличный ритейл выживает с переменным успехом, а в Алматы уличным магазинам приходится соперничать с торговыми центрами. Мы решили вспомнить историю уличного ритейла в Алматы и узнать, где сегодня выгоднее располагаться модным магазинам.

В начале нулевых обителью люксовых бутиков считалась улица Гоголя - там располагались мультибренды "Москва", бутики Brioni, Hugo Boss, Escada, Sisley, позже к ним присоединились Rolex, Ermenegildo Zegna, Canali, Armonia. Многие из них по сей день там. Но сегодня улицу Гоголя нельзя назвать районом премиум сегмента - хоть она и остается старым центром города, большинство мест, рассчитанных на более состоятельную аудиторию переезжают либо к самой верхней части города (от улицы Сатпаева вдоль проспекта Достык), либо к середине так называемого "золотого квадрата", в центре которого находится театр оперы и балета имени Абая. Внутри этих районов есть небольшие островки, куда сбиваются магазины схожей направленности. Так, вдоль улицы Кабанбай батыра расположены бутики Hermès, Yes Style и Luisa Spagnoli. На улице Богенбай батыра между Абылай хана и Желтоксан расположились бутики ювелирно-часового направления - Messika, Audemars Piguet, Hublot, Jaeger-Le Coultre. Одно из старейших мест в городе - ювелирная галерея в верхней части проспекта Назарбаева.

Для мегаполисов и крупных городов характерно наличие большой торговой улицы, на которой сосредоточены скопления бутиков и магазинов разной ценовой категории. Один из примеров - Елисейские поля в Париже, в самом начале которых можно встретить Louis Vuitton и Lacoste, а после забрести в Zara, Nike и Banana Republic. Почти каждый крупный европейский город обладает подобными аналогами. "Нужно разбираться в факторах, которые способствуют появлению таких улиц. Во-первых, улица должна быть либо пешеходной, либо улицей смешанного типа. Также необходима высокая плотность населения, либо большой туристический поток. К сожалению, Алматы не балует ни тем, ни другим. Плотность у нас в стране в принципе невысокая, что сказывается и на людском потоке" - рассказывает руководитель департамента консалтинга компании Colliers Шахида Садырова.

В то же время, за последние несколько лет Алматы пережил несколько волн реноваций, которые затронули парковочную, проезжую и прогулочную зону. Одним из самых крупных нововведений последних лет стала пешеходная улица Панфилова на отрезке улиц Жибек Жолы и Кабанбай батыра. Сегодня она - самое привлекательное и популярное место отдыха и прогулок для городских жителей и туристов в виду своего нахождения в самом центре города. Но и она пока не претендует на звание премиального ритейл-места. "Сегодня на улице Панфилова почти всегда наблюдается обильный людской поток. Но если мы говорим о ритейле, в первую очередь надо обратить внимание на качество этого людского потока. В контексте Панфилова мы видим, что это преимущественно студенты, школьники и молодежь, которые не являются целевой аудиторией для брендов более дорогого сегмента. Туристов также очень мало. Зато такой поток генерирует появление и расцвет стрит-фуда, точек питания с очень доступной стоимостью. Мы прогнозируем, что в дальнейшем акимат будет только развивать улицы такого формата" - говорит Шахида.

Возвращаясь к улице Гоголя можно заметить, как она изменилась за прошедшие несколько лет. Если раньше отрезок от Абылай хана до Кунаева был характерен обилием торговых площадей, то за последнее время их количество убавилось в сторону заведений формата food & beverages. Но на своем месте остались магазины люкс-сегмента - "Казахювелир", Canali, Rolex, Ermenegildo Zegna, "Москва". "Брендам с долгой историей помогает сила имени. Такие бренды являются якорными - они сами создают притяжение и обеспечивают поток покупателей. По улице Гоголя мы можем заметить, что там не выжил именно масс-маркет - United Colors of Benetton и Sisley. По улице Гоголя в отрезке от Кунаева до Тулебаева пустует большая торговая площадь по привлекательной цене, которую тяжело сдать" - комментирует Шахида. Показателен в этом плане пример огромного магазина Zara, который раньше находился в здании ЦУМа на Арбате, но после все равно перебрался под крыло торгового центра Mega на Сейфуллина.

Поэтому для многих марок масс-маркет и бридж сегмента важен поток, который сегодня в Алматы могут генерировать только торговые центры. В этом плане люкс-марки остаются в привелигированном положении, так как не нуждаются в проходящих мимо толпах. Какого взгляда придерживаются владельцы бизнесов? Мы поговорили с основателями одного из первых люксовых мультибрендов "Подиум Статус", в котором представлены ключевые мужские модные бренды. Сегодня бутики их марок располагаются и в торговых центрах, и в качестве отдельно стоящих магазинов. По словам Алексея Мирошниченко, представителя "Подиум-Статус", они по-прежнему предпочитают отдельно стоящие бутики. Потому что именно такой формат предполагает приватность, а эта вещь по-прежнему остается ключевой для казахстанских потребителей люкса. "Наши потребители любят приватность. Зачастую, торговый центр - это своеобразный "выход в свет". Магазины же обеспечивают более персональное обслуживание и подход. Плюс, у нас магазины формат 'one stop shop' - то есть мужчина может купить все самое необходимое в одном месте и это удобно" - рассказывает Алексей.

По этим данным можно обрисовать портрет типичного алматинского потребителя марок премиум-сегмента. Чаще всего, это человек 40-45 лет, которому предпочтительно совершать шопинг в более приватной обстановке. Также, он консервативен и не очень любит изменения, поэтому посещает места, которые ему давно хорошо знакомы. И даже если район уже не рассматривается как один из престижных, для него он по-прежнему будет приоритетным, по сравнению с торговыми центрами и местами с большим скоплением людей. Так, например, сегодня мультибренд "Подиум-Статус" находится на улице Наурызбай батыра ниже улицы Гоголя, но по-прежнему имеет успех у своей аудитории.

Но такая модель будет работать для брендов с уже наработанной аудиторией, либо очень известных марок. Тем, кому только предстоит завоевывать рынок, специалисты рекомендуют заходить именно с торговых центров. Пока что это самый перспективный вариант для расположения бизнеса, как для люкс, так и демократичного сегмента. Бренды, которые собираются в кругу себе подобных, стимулируют поток клиентов. Правда, сегодня специалисты по недвижимости их называют уже скорее развлекательными центрами, так как проведение досуга - ключевой продукт, за которым приходят потребители досуга. "Сегодня покупки уже отходят на второй план. Людям важно интересно провести время, поэтому так скоро эволюционируют детские центры развлечений. Простыми горками уже никто не обойдется. Также мы заметили интересную деталь. Семья - культ для казахстанца, и они не могут отказать себе в семейных выходах по воскресеньям. Даже в эпоху кризису. Казахстанцы начинают экономить на продуктовой корзине, но не на совместном досуге" - комментирует Шахида.

Свою лепту в противостояние стрит-ритейла и торговых центров внесли городские инициативы по облагораживанию. Массовый снос парковок, смена движения на улицах сыграла не в пользу отдельно стоящих бутиков, которые лишились такого важного пункта как парковка. С другой стороны, эти инициативы предпринимались с целью повысить пешеходную активность города. Пока от этого в выигрыше остался лишь общепит и магазины с очень доступным ценником, в то время как марки с другой аудиторией вынуждены сбиваться вместе, чтобы сохранить аудиторию.