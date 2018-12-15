Как на праздник: новая коллекция ZhSaken

В четверг вечером fashion-продюсер и дизайнер Сакен Жаксыбаев представил новую коллекцию Resort 2019, которая традиционно вдохновлена путешествиями.

В новом сезоне нет конкретного места назначения. Хотя, если судить по показу, то этим местом мог бы стать богемный Париж. Главное – история, которая могла приключиться с любой женщиной. Коллекция посвящена балу, точнее – времени после бала. "Мы знаем много историй о том, как девушки готовятся к важному мероприятию, об их переживаниях и эмоциях во время бала. Но мы мало знаем историй, в которых акцентируются события после бала. Когда стихает музыка, гаснет свет, люди расходятся, и остаются только воспоминания...", – комментирует дизайнер. Что это за девушки? Совершенно разных взглядов и вкусов. Счастливые, расстроенные, влюбленные, с большими ожиданиями.

Облегающие комбинезоны, смокинги, полупрозрачные платья и богемные халаты дополняются тюрбанами, шелковыми перчатками и даже венцом из перьев. Финальный акцент – длинные массивные серьги из кристаллов, которые особенно хорошо будут смотреться под светом софитов.

В этот раз на подиум вышли не только взрослые девушки, но и маленькие девочки. Совместно с маркой детской одежды Little Princess и его основательницей Юлией Энгельман Сакен Жаксыбаев создал варианты вечерних образов для самых маленьких. Закрывала показ победительница проекта "Голос. Дети" Данелия Тулешова.