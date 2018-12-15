Как на праздник: новая коллекция ZhSaken

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Сакен Жаксыбаев, Хабиба Люхудзаева, Айжан Эргюн
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Карина Сыздыкова
  • 03
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  • 41
Лаула Стамкул, Саятжан Мадиев
  • 04
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  • 41
Ляйсира Алагузова
  • 05
  • /
  • 41
Виктория Моминбаева
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  • 41
Асель Татишева, Олеся Белович
  • 07
  • /
  • 41
Диана Азимова
  • 08
  • /
  • 41
Ирина Устименко
  • 09
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  • 41
  • 10
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  • 41
Олеся Белович с дочерью
  • 11
  • /
  • 41
Евгения Тян, Аяла Конакбаева
  • 12
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  • 41
Мадина Сулейменова
  • 13
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  • 41
Саятжан Мадиев
  • 14
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  • 41
Диля Саду
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  • 41
Бауыржан Шадибеков
  • 16
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  • 41
Маржан Маркаметова
  • 17
  • /
  • 41
Гульжан Сарсенова
  • 18
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  • 41
Асель Султангалиева
  • 19
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  • 41
Лилия Мамиева
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  • 41
Екатерина Ткаченко
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  • 41
Галина Рыжкина, Мика Орынбасарова
  • 22
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  • 41
  • 23
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  • 41
Дана Каип
  • 24
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Динара Нугманова
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Махаббат Сатыбалдина
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Леонид Жеребцов
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Ленара Баталова
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Диана Тлеулиева
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Юлия Ким
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Асель Зои
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Асель Сагатова
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Юлия Энгельман
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  • 41
Аида Ашимова
  • 34
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  • 41
Ольга Князева
  • 35
  • /
  • 41
Мольдер Рысалиева
  • 36
  • /
  • 41
Ботагоз Куанышева
  • 37
  • /
  • 41
Наталья Кусаинова
  • 38
  • /
  • 41
Виктория Майлибаева
  • 39
  • /
  • 41
Анастасия Пак, Дана Орманбаева, Елена Кузнецова
  • 40
  • /
  • 41
Индира Хан
  • 41
  • /
  • 41
Виктория Моминбаева, Махаббат Сатыбалдина, Татьяна Фостер

Мода | Лента

Как на праздник: новая коллекция ZhSaken

Текст: Buro247.kz


Фото: Мария Попова,
Тимур Эпов

В четверг вечером fashion-продюсер и дизайнер Сакен Жаксыбаев представил новую коллекцию Resort 2019, которая традиционно вдохновлена путешествиями. 

В новом сезоне нет конкретного места назначения. Хотя, если судить по показу, то этим местом мог бы стать богемный Париж. Главное – история, которая могла приключиться с любой женщиной. Коллекция посвящена балу, точнее – времени после бала. "Мы знаем много историй о том, как девушки готовятся к важному мероприятию, об их переживаниях и эмоциях во время бала. Но мы мало знаем историй, в которых акцентируются события после бала. Когда стихает музыка, гаснет свет, люди расходятся, и остаются только воспоминания...", – комментирует дизайнер. Что это за девушки? Совершенно разных взглядов и вкусов. Счастливые, расстроенные, влюбленные, с большими ожиданиями.

Облегающие комбинезоны, смокинги, полупрозрачные платья и богемные халаты дополняются тюрбанами, шелковыми перчатками и даже венцом из перьев. Финальный акцент – длинные массивные серьги из кристаллов, которые особенно хорошо будут смотреться под светом софитов. 

В этот раз на подиум вышли не только взрослые девушки, но и маленькие девочки. Совместно с маркой детской одежды Little Princess и его основательницей Юлией Энгельман Сакен Жаксыбаев создал варианты вечерних образов для самых маленьких. Закрывала показ победительница проекта "Голос. Дети" Данелия Тулешова.

 

ZhSaken
Круизная коллекция

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