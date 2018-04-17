Чего ждать от коллекции H&M x Moschino?

8 ноября в продажу поступит очередная коллекция H&M, созданная в коллаборации с дизайнерским брендом. В этот раз выбор шведов пал на Moschino - итальянский бренд, основанный в 1983 году и известный своими провокационными и ироничными принтами и надписями. Сейчас у руля Moschino стоит Джереми Скотт - эпатажный американец, параллельно развивающий собственную марку Jeremy Scott и известный, как автор голубого костюма стюардессы Бритни Спирс для клипа Toxic. О коллаборации Джереми объявил на одной из вечеринок фестиваля Coachella. После анонса коллекцию наперед назвали "безумием". А мы решили буквально пофантазировать, какой она может быть..

Франко Москино прославился ироничными принтами и надписями, которыми он высмеивал кутюр. Популярность ему принесли "твисты" на костюмы Chanel - твидовый пиджак с крупными пуговицами и узкая юбка. На одном из них он сделал надпись "Дорогой пиджак", в другой раз на поясе было написано "Талия, стоящая денег". Франко можно считать одним из пионеров логомании - логотип Moschino часто украшал аксессуары и одежду бренда. Его преемник Джереми Скотт традицию успешно продолжает, создавая китчевые и яркие образы, достойные сцены. К слову, среди поклонниц Скотта – поп-певица Кэти Перри, которая в 2015 году была лицом Moschino.

При создании коллаборационных коллекций H&M стараются сохранить ДНК бренда, но в то же время сделать коллекцию максимально носибельной. Так, в каждой из них обязательно будет пиджак или целый костюм, майки, топы, свитшоты, все – с принтами, отсылающими к поп-культуре. Учитывая любовь Москино к костюмам-двойкам, в коллекцию наверняка войдут современные вариации классического варианта.