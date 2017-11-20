Как менялся самый дорогой бюстгальтер в мире Fantasy Bra от Victoria's Secret

От бюджетных моделей за $1 миллион до расшитых бриллиантами и рубинами за $15 миллионов

Сегодня вечером в Шанхае состоится долгожданное грандиозное шоу Victoria's Secret. Всего в показе будут участвовать 55 моделей, в числе которых Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Белла Хадид, Сара Сампайо, Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл, Мария Боргес, Грейс Элизабет и другие. Несколько российских моделей и Джиджи Хадид не примут участие в шоу по причине проблем с визами, а "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио выйдет на подиум в последний раз – модель и бренд расторгли контракт по неизвестным причинам.

Впервые за всю историю шоу Victoria's Secret моделей к выходу на подиум готовит креативный директор Balmain Оливье Рустен. Помимо прочего, во время показа будет представлена капсульная коллекция белья Balmain для Victoria's Secret. Известно, что войдут в нее бра, украшенные кристаллами Swarovski, топы в сетку и комплекты нижнего белья в панковскую клетку.

Еще одной звездой показа традиционно станет бюстгальтер Fantasy Bra, инкрустированный драгоценными камнями. Цена на него сравнима со стоимостью роскошного автомобиля или особняка в Лос-Анджелесе, а носить его выпадает самым красивым и знаменитым "ангелам" бренда. После показа самые дорогие в мире бюстгальтеры выставляются на продажу, купили их за 20-летнюю историю показов только дважды – в 2004 и в 2012 годах. В этом году честь показать Fantasy Bra на подиуме выпала 27-летней бразильской модели Лаис Рибейро. Бра с голубыми топазами, желтыми сапфирами и бриллиантами (в общей сложности было использовано шесть тысяч драгоценных камней) оценили в $2 миллиона. Но эту цену можно считать бюджетной. Например, самый дорогой бра был создан в 2000 году. Бюстгальтер, стоимостью $15 миллионов, носила Жизель Бюндхен.

В преддверии показа в Шанхае вспоминаем, как менялся самый красивый и дорогой бюстгальтер в мире, начиная с 1996 года.