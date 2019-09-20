Благородный террариум: как змеи вдохновляли часовщиков Bvlgari на шедевры

Пожалуй, невозможно представить более яркой связи между брендом и символом, чем между Bvlgari и змеей. Коллекция Serpenti, в которую в разное время входили колье, браслеты, часы, серьги, кольца и сумки, появилась в сороковые годы и практически сразу стала хитом продаж. Но история линии Serpenti началась именно с часов - с тех пор этот предмет имеет практически сакральное значение для бренда. Яркие, чрезмерные, привлекающие внимание украшения стали противоположностью предметов военного времени, ассоциирующихся с лишениями и бедностью. В то же десятилетие ювелирам пришла идея придать наручным часам форму извилистой змеи, они вдохновлялись украшениями эллинистического и римского периодов. Таким образом, первые модели Bvlgari Serpenti отличались гибким корпусом из блестящего желтого золота, а также "головой" и "хвостом" с бриллиантами. Культовый статус этой линейки закрепил пеплум "Клеопатра" 1963 года – в нем Элизабет Тейлор появляется с браслетом Bvlgari Serpenti. Впоследствии актриса стала постоянной поклонницей марки, и украшения Bvlgari сыграли определенную роль в ее отношениях с Ричардом Бартоном.

С не меньшей любовью и пиететом к "змеям" марки относилась Диана Вриланд. Главред американского Vogue поощряла стилистов использовать большее количество украшений из этой серии в съемках. Сохранилась даже стенограмма, где Вриланд надиктовывает помощницам: "Не забывайте про змей... Они должны быть на каждом пальце. Это дух этого времени". К выходу новой модели часов Serpenti Seduttori мы решили вспомнить самые знаменитые часовые модели Bvlgari, неизменно вдохновленные образом змеи.

Модель Gold Tubogas, 1972 год

Интересный факт: ранее у Bvlgari не было своей часовой мануфактуры. И одну из первых моделей часов с браслетом Serpenti они создавали в партнерстве с Jaeger-LeCoultre и Vacheron Constantin. Так, Bvlgari создавали часовые корпусы для этих брендов, а JLC и VC в свою очередь поставляли для Bvlgari калибры. Это произошло в начале 1970-х годов, и большинство производимых часов имело двойные подписи. Часовой корпус в форме восьмиугольника можно увидеть на нескольких часах Bvlgari Tubogas ("тубогаз" – в дословном переводе слово tubogas означает "газовая труба" и отсылает к техническому новшеству, революционному для своего времени: в середине прошлого века римские ювелиры научились делать цельные гибкие браслеты, без элементов спайки). К 1978 году, благодаря открытию в Швейцарии предприятия Bvlgari Time, Write & Light, марка начала собственное производство.

Модель Bvlgari-Bvlgari Tubogas, 1980 год

В 1980-х вкус к предметам роскоши был на подъеме, и логомания обрела новый виток популярности. Новая вариация часов с браслетом Tubogas получила название Bvlgari-Bvlgari и стала настолько успешной, что часы непрерывно производили в течение почти тридцати лет. Релизы 1980-х годов включают модели из желтого и белого золота, в то время как 1990-е годы впервые увидели стальную версию.

Модель Serpenti Incantati, 2016 год

Serpenti продолжают переизобретать каждое десятилетие: в 2016 году представили новый дизайн – Serpenti Incantati, в котором змея оборачивается вокруг циферблата часов. Serpenti Incantati выпускается в различных стилях и размерах, одна из топовых моделей – механические часы Skeleton Tourbillon, которые сочетают в себе ювелирную филигранность Bvlgari и высокое часовое искусство.

Модель Serpenti Misteriosi, 2016 год

Serpenti Misteriosi трудно назвать часами – скорее, это полноценный браслет и произведение ювелирного искусства, в котором прячется циферблат. Эта модель наделала шума среди представителей ювелирного сообщества, в то время как часовщики остались к ней равнодушными, так как сам механизм не представлял из себя на тот момент ничего революционного. Однако Serpenti Misteriosi по сей день считается одной из самых тонких и сложных работ в архиве Bvlgari, чье нахождение в коллекции – обязательно.

Bvlgari Serpenti Tubogas

Точное время появления этой модели неизвестно – фактически дизайнеры Bvlgari взяли лучшее от своих предыдущих моделей и соединили в одной. Классические часы Serpenti Tubogas имеют эластичный ремешок "тубогаз", знаковый корпус в форме головы змеи, сужающийся "хвост" и римские цифры на циферблате. Сегодня у бренда выходят десятки вариаций часов, с применением различных металлов, декора и механизмов. Для тех, кто воспринимает эту модель как statement-украшение, дизайнеры выпустили версию с ремешком на 7 оборотов. Не заметить такую роскошь практически невозможно.

Модель Serpenti Seduttori, 2019 год

Новые Serpenti Seduttori, в отличие от предшественников, могут похвастаться как раз технологическими новшествами, которые оценили знатоки выставки Baselworld. Часы Serpenti знамениты во многом благодаря узнаваемой форме корпуса, а новые Seduttori тоньше и изящнее чем прежде, и их изюминка – новый эластичный браслет, который буквально "обтекает" руку. В коллекцию вошли модели из розового, жёлтого и белого золота, а также модели, инкрустированные бриллиантовым паве. Увидеть и примерить модель уже можно в бутике Bvlgari в Esentai Mall в Алматы.