За последние три месяца модная индустрия показала рекордные темпы падения во всех областях. В первую очередь пострадали производства, цепочки поставок, весь физический ретейл, а вместе с ним и все сопутствующие индустрии - пиар, ивентика, журнальные и многие другие. Предсказывать, что будет происходить после окончания кризиса, сейчас невозможно, но тектонические сдвиги происходят уже сейчас. О том, что переживают бизнесы, так или иначе задействованные в моде, мы попросили рассказать инсайдеров индустрии - организаторов мероприятий, маркетологов, владельцев магазинов, журналистов и фотографов.

Что происходит сейчас?

На днях консалтинговая компания McKinsey выпустила специальный отчет, посвященный влиянию COVID-19 на моду - его уже опубликовал Business of Fashion. По их оценкам, вирус может спровоцировать самый большой экономический спад со времен Второй мировой войны, ударив по всем секторам от финансов до гостеприимства. Средняя рыночная капитализация игроков в сфере одежды, моды и роскоши упала почти на 40% в период с начала января по 24 марта 2020 года — а это гораздо больше, чем у других секторов экономики.

По оценкам экспертов, доходы мировой индустрии моды (швейного и обувного секторов) сократятся на 27-30% в 2020 году, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году. Если магазины останутся закрытыми в течение двух месяцев, анализ McKinsey прогнозирует, что 80% публично зарегистрированных модных компаний в Европе и Северной Америке окажутся в финансовом кризисе. В то же время, для многих это стало стимулом для перехода в онлайн. Например, маркетинг-директор Capital Partners и Esentai Mall Ольга Комиссар рассказывает, что кризис стимулировал усилить доставку и наладить бизнес-процессы с партнерами, которые еще сомневались в необходимости функции удаленной покупки. “Первое время с момента объявления клиенты активно покупали и заказывали доставку, случился бум. Мы это связали с неопределенностью в целом и с тем, что многие вложились в покупки или подарочные наборы так как знали, что будет изменение цен из-за повышения курса. Сейчас этот тренд пошел на спад, однако, по-прежнему есть спрос на подарки в честь дня рождения, например” - комментирует Ольга.

В более сложной ситуации оказались небольшие бренды, которые работают с меньшими объемами, а также критично зависят от поставщиков и нуждаются в постоянном обороте средств. Также, таким маркам чаще всего сложнее дается переход в диджитал за неимением ресурсов, которые можно было бы бросить на развитие онлайн-проекта. “Конечно, это удар по ритейлу. У меня бизнес представлен преимущественно онлайн, но это не те обороты, которые нужны, чтобы оставаться на плаву. Срываются контракты: Япония и Корея молчат. Китай при этом сделал заказ.

Моя задача сейчас - продержаться до сентября. Для моего бренда Arctic Explorer, осень - период активности” - рассказывает Ксения Чилингарова, основательница российского бренда Arctic Explorer.

В это же время интересная ситуация складывается на фронте маркетинга и коммуникаций. Ситуация, заложниками которой стали все стороны процессов, простимулировала бренды в рекордные сроки пересмотреть свои стратегии и способы связи с клиентами. На первый план выходит так называемый “человечный маркетинг”, где во главу угла ставятся нужды потребителя. Это отмечает и Ксения Тараканова, основательница коммуникационного агентства V confession, работающая с крупнейшими мировыми брендами в сфере товаров роскоши. “Сейчас на рынке обстоит очень сложная ситуация, когда марки особенно щепетильно относятся к каждому своему движению. Они мыслят на перспективу - когда-нибудь кризис пройдет, а с вами останутся те, кого вы поддерживали в течение всего этого срока. Поэтому сейчас многие мировые бренды в первую очередь смотрят на ценность своего предложения на рынке, адаптируются под реалии. Что хочется заметить, это работает не только в сторону конечных потребителей, но и партнеров. Например, у меня не было ни одной конфликтной ситуации с заказчиками в течение этого периода - какие-то проекты сдвигаются, для каких-то мы придумываем онлайн-альтернативу” - рассказывает Ксения.

Эту мысль поддерживает Ольга Комиссар, говоря о максимально персональной коммуникации со стороны брендов и потребителей. “Сегодня мы в первую очередь задумываемся о непосредственных потребностях нашего покупателя в данный момент, мы хотим давать им больше нужной информации. Мы выстраиваем разные возможные клиентские пути для тех, кто пришел на фудкорт и в кинотеатр или для тех, кто пришел купить что–то на 1-3 этажах. Зачастую, это разная аудитория, и с ней мы говорим в разном ключе. Сейчас коммуникация будет состоять в не в том чтобы дать потенциальному потребителю новость о новом продукте, а в том, чтобы просто оставаться в контакте, быть честным и поддерживать в первую очередь человеческие отношения” - комментирует она.

С этим вопросом столкнулись не только бренды. Если взглянуть на первые страницы мировых СМИ можно заметить, что на них нет ничего кроме коронавируса - официально в мире ничего больше не происходит. И модные СМИ вынуждены адаптироваться к этим реалиям. Но как выстраивать модную повестку тем медиа, которые, казалось бы, максимально далеки от темы болезней, вирусов и кризисов? “С одной стороны, сегодня глянцевым СМИ в первую очередь важно показать, что они с нами заодно, что мы все находимся в одной лодке, проявлять эмпатию. Сейчас уже можно заметить, как журналы пытаются экспериментировать с этой темой - например, у Vogue Portugal вышла замечательная обложка с моделями в масках. C другой стороны, даже такие mеdia junkie как я начинают уставать от потока однообразной информации. И скоро всем захочется качественного красивого контента об искусстве, кино, музыке и моде, который напоминает о том, что жизнь есть, и медиа должны будут его дать. Меня также не может не радовать тот факт, что резко сократилось количество бесполезных материалов на тему “Ким Кардашьян вышла в этом платье…” потому что Ким Кардашьян не может никуда выйти. СМИ, выживавшим на потоке этих бессмысленных новостей приходится напрягаться, чтобы создавать действительно качественный контент” - дает оценку ситуации Катя Федорова, основательница телеграм-канала Good Morning, Karl.

Что будет происходить дальше?

И хотя делать прогнозы сейчас сложно, McKinsey попытались предсказать последствия для всех игроков рынка. Одна из главных тенденций - усиленное движение к устойчивому развитию, которое уже стало основой для многих потребительских сдвигов, и пандемия ускорила этот процесс в несколько десятков раз. И в этом случае мировая модель экономики сегодня представляет наглядное доказательство теории Дарвина: “Выживет только сильнейший”. Кризис уберет слабых, взбодрит сильных и ускорит падение компаний, которые уже испытывали трудности до пандемии, что приведет к массовым волнам консолидации, слияниям, поглощениям и неплатежеспособности. Чтобы обеспечить свое будущее, компании должны адаптироваться к новым рыночным условиям, укреплять свои основы и молниеносно заполнять пробелы, возникающие в период пертурбации.

Сегодня необходимость уменьшения перепроизводства и пересмотр действующих моделей продиктован необходимостью - аналитики предсказывают, что покупатель еще долго будет восстанавливаться после всех экономических стрессов, а потому его покупки будут ограничены выбором только самого необходимого или важного - даже в сфере роскоши. Устойчивое развитие, о котором так долго говорили экологи и активисты, неожиданно стало новой реальностью и обязанностью для всех. “Слово sustainability перестанет быть для нас чем-то далеким и непонятным. Я считаю, что мир устал от перепотребления и мы скоро придем к идеальному сбалансированному гардеробу, где будут люксовые бренды, и базовые качественные вещи из переработанных материалов, но их будет ровно столько, сколько нам нужно на каждый день. А на смену бездумной роскошной покупке на один вечер придет рынок ресейла и шеринга” - комментирует Ольга Комиссар.

Теория “Выживет только сильнейший” применима не только к крупным компаниям по всему миру, но и к рынку труда. Очевидно, что кризис заставит пересмотреть функции многих сотрудников, и некоторые их компетенции могут оказаться невостребованными в новом мире. “За бортом после этого краха привычной жизни точно останутся те, кто очень узко видит и кто не сможет подстроиться под меняющуюся действительность. Профессионалы с мультинавыками в сфере принта, диджитал, видео точно не останутся без дела. Но выводы из этой ситуации придётся сделать всем. И люксу и масс-маркету, и Европе и Америки, и нам, конечно” - делает вывод Маша Федорова, главный редактор Vogue Russia.



Что с этим делать специалистам творческих направлений? У фотографа Тимофея Колесникова оптимистичный взгляд на креативные индустрии будущего. “Человечество ждет цифровизация, и это единственный верный выход. Будущее (модной индустрии в том числе) за виртуальной реальностью. Я уверен, что будет активно развиваться диджитал-фотография - например, лет через 50, а может даже и раньше, герои съемок будут виртуальными” - подытоживает он.

Сейчас становится понятно, что пандемия оставит свой след на каждой сфере человеческой жизнедеятельности, а потому задуматься о будущем стоит уже сейчас. И как показывает практика, даже самые точные прогнозы могут не оправдаться на 100 %, поэтому самым важным навыком останется способность моментально реагировать и адаптироваться к существующим реалиям.