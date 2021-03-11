Корсеты долгое время критиковали за то, что они сковывали женщин и были символом насильственного насаждения феминности. Но сегодня, переосмыслив идеологию корсета, мы вернулись к ним вновь.

Первый корсет не был исключительно женским предметом гардероба - для формирования более узкой талии его носили как мужчины, так и женщины минойской цивилизации - это соответствовало их стандартам красоты. Широкое распространение корсеты получили благодаря французским модницам в XV веке - любовница короля Карла VII впервые продемонстрировала платье с корсетом при дворе. В XVI веке в среде французской аристократии "широкая талия" была признаком дурного вкуса. Если раньше одежду подгоняли под фигуру, то теперь стягивали себя корсетом, чтобы влезть в желаемый наряд. Считалось, что чем уже талия, тем выше статус ее обладательницы. Еще одна причина, по которой женщин облачили в корсеты - считалось, что "слабому полу" нужна "поддержка". В то же время мужчины носили подобные корсетам нагрудники, чтобы продемонстрировать свой высокий материальный статус. К XVIII веку корсеты стали жестче - они держались на косточках из тростника или китового уса, имели разрезы по бокам, подчеркивавшие широкие бедра. В XIX веке появились корсеты с передней застежкой. Одной из первостепенных задач корсета было исключение возможности женской измены - без помощи фрейлины женщина раздеться не могла. Существовали даже специальные схемы завязывания узлов, по которым можно было определить, где именно одевалась девушка. С появлением передней застежки, корсеты можно было снять и надеть самостоятельно - следовательно, женщины стали более независимыми. Интеллигенция многократно заявляла о пагубных последствиях ношения корсетов - считалось, что они сокращают объем легких, деформируют ребра и могут стать причиной выкидыша. Однако стремление соответствовать стандартам красоты и устоявшимся социальным нормам было важнее - девушки продолжали терять сознание, испытывать трудности с приемом пищи и проблемы с кровообращением. В то же время сторонники корсетов считали, что они способствуют формированию правильной осанки - маленькие мальчики и девочки носили корсеты в качестве ортопедического приспособления.

В начале XX века корсеты использовали для создания юношеского силуэта - их делали удлиненными с целью скрыть объем бедер и живота, приплюснуть грудь. Коко Шанель, продолжая линию, начатую Полем Пуаре, окончательно отменила моду на корсеты, и без того доживавшие свой век - к тому моменту они больше напоминали утягивающее белье. В 50-х Кристиан Диор с его New Look снова облачил женщин в корсеты, но уже в 60-е их сочли пережитком прошлого, препятствующим свободе. Вернулся корсет переосмысленным лишь в 90-х - Жан Поль Готье создал корсет с конусообразным лифом, ставшем культовой деталью образа Мадонны. Вивьен Вествуд презентовала корсет как полноценный предмет гардероба, сделав его частью панк-эстетики. Теперь корсет - символ сексуальной революции, свободы. Его носят как мужчины, так и женщины. Сериал Netflix "Бриджертоны" повысил спрос на корсеты - согласно данным онлайн платформы Etsy, занимающейся продажей винтажных и антикварных товаров, количество запросов на корсеты после выхода сериала увеличилось на 91% в сравнении с данными прошлого года. Сегодня корсеты сочетают со всем - со спортивными джоггерами, джинсами, широкими брюками. Их надевают поверх шелковых блуз, в качестве поясов, - нет четких правил, только свобода.