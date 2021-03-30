Как Китай \"отменил\" мировые бренды за один день

За cancel culture принято ругать западный мир - чтобы уничтожить репутацию человека или компании, достаточно нескольких недель активной медийной атаки. Как оказалось, Китай преуспел в этом еще больше. Всего за один день страна "стерла" из своих онлайн-платформ, соцсетей и медийного поля крупнейшие западные масс-маркет и люксовые бренды. Из-за чего? Яблоком раздора стал синьцзянский хлопок.

22 марта Евросоюз наконец ввел санкции в отношении ряда китайских чиновников и организаций, обвинив их в нарушениях прав человека в Синьцзяне. О санкциях также объявили Великобритания, США, Канада. Пекин обвинения отрицает и ввел ответные санкции. В тот же день правительство страны приняло ответные санкции, а также назвало обвинения в притеснении уйгуров "ложью и дезинформацией, игнорирующей и искажающей факты". Исследования разной степени обширности о преследованиях уйгурского населения начали появляться еще несколько лет назад, бывшие заключенные концлагерей даже выступали с трибун ООН. Но, несмотря на осуждение пользователей и потребителей, крупные марки не спешили с конкретными действиями по этому поводу.

Еще осенью шведская компания H&M выразила обеспокоенность по поводу использования принудительного труда на китайских фабриках и присоединилась к инициативе Better Cotton Initiative. Это заявление долгое время не привлекало внимания Китая. Очевидно, что санкции Евросоюза, США и Канады послужили спусковым механизмом - уже 23 марта коммунистическая партия Китая выпустила материал, заявляющий, что компании "ущемляют интересы китайского народа и при этом пытаются заработать на нем деньги". Одновременно с этим государственные телеканалы начали выпускать репортажи из Синьцзяня — в них рассказывалось и показывалось, что хлопок в этом регионе добывается с помощью современных технологий, а рабочие места занимаются только при прохождении конкурса.

Сборщики хлопка в регионе Синьцзян

За этим последовал массовый бойкот пользователями, инициированный китайскими знаменитостями. В соцсетях появился хэштег "Я поддерживаю хлопок Синьцзяня", а сразу несколько крупных китайских интернет-платформ Pinduoduo, JD.com и Tmall удалили H&M, Adidas, Nike, Puma, Converse, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Uniqlo, Burberry, New Balance со своих сайтов. Пользователи начали публиковать фото, где они сжигают одежду. Досталось даже диджитал-одежде - фирменные скины Burberry пропали из игры Honor of Kings. Аудитория игры – 100 миллионов игроков в день, из которых 95% – китайцы. То есть Burberry, подписав манифест против рабского труда при сборе хлопка в Синьцзяне, мгновенно лишилась огромной аудитории в виртуальном мире.

Очевидно, что эта реакция была спланирована государством, а бренды стали заложниками геополитических трений. Сами марки отреагировали моментально - в аккаунте H&M в Weibo заявили, что с уважением относятся к китайским потребителям, и что компания не занимает никакой политической позиции.

По оценке консалтинговой компании Bain & Co, доля Китая на рынке люксовых товаров в 2020 году составила около 20% и продолжает расти. К 2025 году Китай станет самым большим рынком предметов роскоши. Не менее важную роль китайские потребители играют и в массовых сегментах фэшн-индустрии, отметили в Bain & Co. Китайский рынок достаточно емкий сам по себе, а в совокупности с текущей ситуацией и отсутствием путешествий локальное потребление только растет. Поэтому нынешний бойкот может сказаться на общем объеме продаж компаний. В то же время, марки не могут не предпринять эти действия - иначе последует бойкот со стороны европейских и американских пользователей, которые уже давно обращают внимание брендов на нарушения прав человека в Китае.

В то же время, вполне вероятно, что это явление временное. В качестве примера можно взять случай с Dolce & Gabbana. Бренд был массово бойкотирован, его продажи упали, но восстановились в течение последующих трех лет.