Эра серых спортивных штанов: как будет выглядеть мода ближайшие годы

Когда в марте этого года модные медиа одно за другим начали предлагать подборки пижам, тапочек и ароматических свечей для дома, это смотрелось как подборка трендов на грядущий сезон – вещь уже устаревшая и не самая нужная. Но сейчас, девять месяцев спустя, когда этот противоречивый и удивительный год подходит к концу, мы понимаем, что наш образ жизни изменился на 180 градусов, а вместе с ним и повседневность.

В этом году у аналитиков было и будет много работы. Все крупнейшие консалтинговые и исследовательские агентства бесконечно исследуют и анализируют рынок, привычки, действия людей по всему миру. Впервые за долгое время он стал удивительно гомогенным, а домашний образ жизни - повсеместной нормой. В то же время, пандемия вскрыла нарывы, которые зрели очень давно. Например, социальное расслоение и увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми. Жизнь через Zoom оказалась своеобразной роскошью, выяснилось, что далеко не все могут продолжать работать на удаленке, а некоторые и вовсе не имеют персонального компьютера или свободного доступа к интернету.

В виду всех драматических событий, стало понятно, что потребление, в особенности потребление одежды или украшений, – не приоритет. Покупательская способность людей по всему миру упала, и аналитики самых крупных мировых агентств – от McKensie до Bain & Company единогласно утверждают, что компаниям по всему миру придется свыкнуться с этой мыслью. Наращивание темпов производства придется остановить, и переформатировать продукты под нужды людей. Если пандемия и имела положительные стороны, то они заключаются в обнажении многих неприглядных сторон, на которые до этого закрывались глаза. Недавно сразу несколько крупных англоязычных медиа выпустили свои расследования по поводу рынка дешевого труда в развивающихся странах вроде Камбоджи, Бангладеша и Вьетнама. Оказалось, что на многих фабриках условия труда практически граничат с рабством. Казахстанцам тоже есть о чем задуматься. Согласно отчету Австралийского института стратегической политики, по меньшей мере 80 000 человек (а это, в основном, уйгуры) были перевезены из Синьцзяня на заводы по всему Китаю с 2017 по 2019 год, где они работали, не имея возможности уехать и находясь под наблюдением.

Сегодня все больше покупателей по всему миру (к ним пока нельзя причислить ни казахстанцев, ни жителей остальных стран СНГ), обращают пристальное внимание на то, как именно была сделана одежда. Ближайшие несколько лет будут практически гибельными для "быстрой моды" – именно масс-маркет компании порождают спрос на дешевую неквалифицированную рабочую силу из развивающихся стран. Производства будут локализовываться, и необходимость находить местных производителей станет безусловной.

Все это накладывается на тот факт, что одежда практически потеряла то значение, которое имела последние несколько лет. Сегодня мы одеваемся исключительно для себя и своего комфорта. Не имея возможности часто выходить (хотя бы на работу), путешествовать и посещать вечеринки, мы стали независимы от каких-либо трендов. Таким образом, некоторые категории товаров практически полностью утратили свою актуальность – туфли на каблуке, вечерние платья или любые нарядные туалеты. Комфорт и уют дома – в приоритете каждого из нас.

Celine SS 2021 Celine SS 2021 Celine SS 2021

Когда несколькими месяцами ранее Эди Слиман показал новую коллекцию Celine весна-лето 2021, в медиа и соцсетях подняли на смех серые треники и кепки, позже появившиеся на всех рекламных вижуалах. Да, серые джоггеры не имеют ничего общего с модой, которая дарит впечатления и сказку наяву. Но стоит признать коммерческий гений Эди – если бы можно было выбрать один предмет одежды, характеризующий весь 2020 год, им бы стали серые безразмерные спортивные штаны, в которых удобно лежать, сидеть, заниматься йогой, готовить банановый хлеб и выходить за продуктами. А вместе с ними и вязаные комплекты (популярные сегодня в инстаграме), тапочки, теплые носки, пижамы, свободные рубашки, футболки, халаты и прочие атрибуты домашнего уюта.

Еще недавно мы писали, что рабочая униформа станет основной одеждой нового десятилетия. Что ее отличает? Универсальность, комфорт, предсказуемость, но самое главное – пригодность для выполнения определенного типа работ. Раньше это были комбинезоны и рабочие робы. Как в ближайшие годы будет выглядеть типичный "человек работающий"? Вряд ли это понятие будет ассоциироваться с белыми воротничками или работниками заводов. Диджитализация постепенно проникнет во все сферы труда – даже те, которые изначально ассоциировались исключительно с персональным контактом. Например, продавцы и консультанты теперь все чаще будут работать дистанционно – технологии этому способствуют, а ноутбук и хорошее интернет-соединение станет жизненной необходимостью для всех, кто хочет зарабатывать деньги. А потому комфортная одежда – униформа будущего.

Как это повлияет на моду и модную индустрию? С большой вероятностью можно предположить, что индустрия умирает и перерождается прямо сейчас. Тренды окончательно потеряли свое значение (хотя это было ощутимо последние несколько лет), бренды все чаще отменяют показы и сокращают количество коллекций – в них нет необходимости. Если внедрение кроссовок в нашу жизнь заняло, как минимум, три года, то со спортивными костюмами все произошло буквально за несколько месяцев. Можно не сомневаться, что ближайшие несколько сезонов мы будем видеть на прилавках магазинов вариации примерно одних и тех же предметов одежды – гомогенизация происходит сейчас. Моде придется переизобретать себя заново. Но, вполне вероятно, что после нескольких лет затишья и эры спортивного костюма произойдет новый Ренессанс – как случилось когда-то с Диором и его new look.