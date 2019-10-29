Итоги декады: как изменилась наша одежда с 2010 по 2019 год
От кроссовок к лодочкам и обратно на примере десяти вещей
2019 - последний год декады десятых. За эти десять лет кардинально изменилась музыка, мода, кино, тусовки, гастрономия и мы сами. Еженедельно мы подводим итоги в одной из этих сфер, и сегодня мы рассуждаем об одежде и впсоминаем, как блестящие нулевые трансформировались в хипстерские, а затем хайпбистские десятые на примере знаковых вещей.
Нео-хиппи, бохо-эстетика, длинные юбки и стейтмент-ожерелья
В нулевые главенствовало тело - одежда была призвана подчеркивать загорелую кожу (да, в нулевые обрел популярность золотистый, иногда чрезмерный, цвет кожи), спортивные формы и иногда пирсинг на теле. В переходный период от нулевых к десятым, градус сексуальности резко снижается - настолько, что самым популярным предметом женской одежды становится длинная плиссированная юбка по щиколотку. Вместе с юбкой по щиколотку девушки выбирают стейтмент-бижутерию, обилие цветов, сандалии на плоской подошве и все это в сочетании с той самой юбкой. Чуть позже выходит альбом Ланы Дель Рей Born To Die, который взрывает чарты и вводит тренд на цветочные ободки - их носит каждая вторая. Постепенно расцветает Инстаграм, и яркие знаковые образы примеряются уже скорее для фото. Появляются первые блогеры, которые вводят понятия #lookoftheday.
Первые хипстеры
Десятые - расцвет инди-культуры во всех жанрах - от музыки и кино до моды и красоты. В этот период музыкальная индустрия сотней новых коллективов, играющих мягкий расплывчатый и немного однообразный инди-рок. Похожая ситуация складывается и в одежде. Зауженные джинсы, кеды и клетчатые рубашки для мужчин, большие очки с прозрачными стеклами, яркие цвета, свитшоты, худи, шорты и платья в цветочех для девушек - культура инди вдохновляется 90-ми, и активно пользуется их знаковыми образами. Кеды Converse и Vans становятся знаковыми, кроссовки adidas Stan Smith есть в гардеробе у каждого, появляются первые модные блоги. В России открывается издательство Look At Media с проектом Look At Me, где группа энтузиастов со схожими интересами снимает интересно одетых горожан - так появляется первый российский модный блог, куда мечтают попасть все. Блогосфера становится все более влиятельной - первые звезды вроде Кьяры Ферраньи или Сюзи Баббл уже имеют вес в индустрии.
Кроссовки и кеды
Безграничный рост популярности спортивной обуви случился как раз в десятые. Сегодня их можно надеть с чем угодно, и никто вас не осудит - с купальником, лыжным костюмом, шубой, вечерним платьем и школьной формой. Однако, показ Chanel начала десятых, где Карл Лагерфельд впервые предложил миксовать платья с кроссовками, вызвал море шума. Сейчас кажется сложным вспомнить, что мы носили до этого, но с приходом этой спортивной обуви балетки, мокасины, ботильоны, и практически все другие виды обуви канули в Лету.
Удобная обувь
Мы уже рассказывали, как мода с подачи Демны Гвасалии единовременно приняла эстетику уродства и надолго отказалась от конвенциальной красоты. Возможно, это была не самая эстетически приятная глава в истории моды, но точно самая удобная. Биркенштоки и кроксы стали самой популярной обувью, которую носили (и продолжают носить) и в пир, и в мир. Возможно, именно эта обувь указывает на новую расстановку сил в моде - красота теперь закладывается в смысл, а не во внешний вид.
Винтаж и секонд-хэнд
Мы уже рассказывали про то, как в 60-е годы появилась fast fashion - схема работы брендов и магазинов, по которой коллекции обновлялись каждые две недели. В полную силу эта схема начала работать к середине 90-х годов. И уже спустя десятилетие показала свою несостоятельность - так, индустрия текстильного производства была признана одной из самых загрязняющих, наравне с тяжелой промышленностью. Сейчас мы подошли к тому порогу, когда предложение превышает спрос - мы просто не можем столько покупать. Точнее, можем, но не успеваем перерабатывать всю выбрасываемую одежду. Поэтому сейчас активно растет популярность винтажа и секонд-хэнда как ответ на перепроизводство. Популярность сайтов вроде Vestiaire Collective и The Real Real стала настолько велика, что свои проекты second life начали запускать и гиганты вроде Farfetch, H&M и Matches Fashion. Сегодня хорошие винтажные магазины можно найти и в Казахстане, что говорит о том, что тенденция имеет глобальные перспективы.
Минимализм
Минимализм, ставший ответом на чрезмерность нулевых, перерос из тенденции в полноценный образ жизни. В какой-то степени он созвучен тем настроениям, о которых мы уже упоминали - перепроизводство одежды, увлечение идеями 80-х и 90-х, десексуализация и демонстративный отказ от конвенциальных норм красоты. Именно 80-е и 90-е можно считать расцветом таких брендов как Jil Sander, Helmut Lang, Issey Miyake, которые пропагандировали новые архитектурные формы в одежде. В десятые эту идею подхватили Надеж Ване-Цыбульски, Фиби Файло, Кристоф Лемер, Люк и Люси Майерс. Сегодня эта эстетика распространяется на все аспекты жизни - интерьер, украшения, фотографии и даже фильтры в Инстаграме.
Стритвир
Если хипстеров можно назвать как первую субкультуру, определившую десятые в стилистическом плане, то хайпбисты без сомнений стали второй движущей силой этого десятилетия. Хайпбист - это комбинация из двух слов hype (которое прижилось в русском языке как "хайп", то есть популярность) и beast (сленговое значение - человек, который очень хорош в чем-либо). Сложив два слова получаем человека, который следит за трендами и носит все самое модное. Впрочем, сегодня уже никто не смеет недооценивать хайпбистов, ведь они вполне успешно делают милионные обороты брендам - как, например, Лука Саббат. Именно хайпбисты создали такой шум вокруг коллаборации Louis Vuitton и Supreme, именно успех у этой прослойки в конечном итоге привел Вирджила Абло к креслу креативного директора Louis Vuuitton Homme. Мы не знаем, сколько еще будет длиться их популярность, но сомневаться в их влиятельности не приходится.
И снова туфли на каблуках
В то время пока подростки пытаются дракой проникнуть на показ Off-white, другие посетительницы недели моды постепенно отказываются от уродливых Balenciaga Triple S в пользу классических вариантов типа лодочек. Взрыв ugly fashion в 2014 году был настолько мощным и масштабным по влиянию, что это было лишь вопросом времени, когда нам надоест притворяться неблагополучными подростками с фильмов Гаспара Ноэ. Сегодня в коллекциях практически не увидишь кроссовок, а завсегдатаи стритстайла и вовсе массово взялись за скупку красивой обуви. Хотя возможно, что это еще один мимолетный тренд, конец которому придет в двадцатых.
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