Итоги декады: как изменилась наша одежда с 2010 по 2019 год

Первые хипстеры

Десятые - расцвет инди-культуры во всех жанрах - от музыки и кино до моды и красоты. В этот период музыкальная индустрия сотней новых коллективов, играющих мягкий расплывчатый и немного однообразный инди-рок. Похожая ситуация складывается и в одежде. Зауженные джинсы, кеды и клетчатые рубашки для мужчин, большие очки с прозрачными стеклами, яркие цвета, свитшоты, худи, шорты и платья в цветочех для девушек - культура инди вдохновляется 90-ми, и активно пользуется их знаковыми образами. Кеды Converse и Vans становятся знаковыми, кроссовки adidas Stan Smith есть в гардеробе у каждого, появляются первые модные блоги. В России открывается издательство Look At Media с проектом Look At Me, где группа энтузиастов со схожими интересами снимает интересно одетых горожан - так появляется первый российский модный блог, куда мечтают попасть все. Блогосфера становится все более влиятельной - первые звезды вроде Кьяры Ферраньи или Сюзи Баббл уже имеют вес в индустрии.