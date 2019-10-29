Итоги декады: как изменилась наша одежда с 2010 по 2019 год

Винтаж и секонд-хэнд

Мы уже рассказывали про то, как в 60-е годы появилась fast fashion - схема работы брендов и магазинов, по которой коллекции обновлялись каждые две недели. В полную силу эта схема начала работать к середине 90-х годов. И уже спустя десятилетие показала свою несостоятельность - так, индустрия текстильного производства была признана одной из самых загрязняющих, наравне с тяжелой промышленностью. Сейчас мы подошли к тому порогу, когда предложение превышает спрос - мы просто не можем столько покупать. Точнее, можем, но не успеваем перерабатывать всю выбрасываемую одежду. Поэтому сейчас активно растет популярность винтажа и секонд-хэнда как ответ на перепроизводство. Популярность сайтов вроде Vestiaire Collective и The Real Real стала настолько велика, что свои проекты second life начали запускать и гиганты вроде Farfetch, H&M и Matches Fashion. Сегодня хорошие винтажные магазины можно найти и в Казахстане, что говорит о том, что тенденция имеет глобальные перспективы.