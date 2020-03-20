Как Covid-19 повлияет на моду и модную индустрию в целом?

Коронавирус шагает по планете - и меняет весь наш уклад жизни. Валютные рынки рушатся, нефть дешевеет на глазах, производства останавливают свои машины. Меняется экологическая ситуация - в венецианские каналы вернулись лебеди и рыбы, а воздух над Уханью впервые стал прозрачным. Очевидно, что после пандемии все поменяется, но как отразится это на модной индустрии? Мы собрали прогнозы, которыми делятся крупнейшие аналитики и предсказатели трендов.

Сокращение количества недель моды

Необходимость такого количества недель моды уже давно (не менее двух лет) обсуждается профессиональным сообществом. Под вопрос ставится количество брендов и марок, ресурсов, которые затрачиваются не проведение мероприятия, а также, затраты на логистику (чаще всего недели моды стимулируют огромное количество визитеров). Кризис нью-йоркской недели моды наглядно показывает, что даже крупные имена не способны больше привлекать внимание к этому мероприятию. Карантин продемонстрировал, что мероприятия не так необходимы, как мы привыкли думать - и да, "все эти встречи могли быть имейлом" (или онлайн-трансляцией, как случилось с Armani). Вполне вероятно, что в далеком будущем необходимость перемещений как таковых будет нивелирована, и курс доллара пока что этому способствует. "Любой, кто все еще планирует публичные мероприятия в ближайшие месяцы, может с таким же успехом перестать организовывать их сегодня. Сейчас стоит искать инновационные способы общения и передачи информации", - рассказывает Ли Эделькоорт, один из главных предсказателей трендов. "Пока что мы бросаем все наши силы на нахождение новых способов коммуникации" - рассказывает Сабрина Финлей, CEO мануфактурной компании Otabo в интервью BoF, - "Но планируем вернуться к обычному графику после снятия ограничений".

Пересмотр количества поставок

Главный вопрос, который задают экологи сегодня, звучит так: "Нужно ли нам столько одежды?". Китай - крупнейший в мире производитель текстиля, экспорт которого составляет более 280 миллиардов долларов в год. Некоторые аналитики считают, что дефицит может вскоре проявиться в магазинах по всему миру. Фабричные рабочие в Китае остаются дома, что вызывает задержки в производственной цепочке поставок, что более остро сказывается на индустрии моды из-за сезонности выпускаемой продукции. "Подавляющее большинство определенных продуктов производится только в Китае", - рассказал Time Гэри А. Васснер, генеральный директор корпорации Hildun и председатель правления Interluxe, - “Мы стали очень зависимыми и позволили этому случиться, потому что это было экономически выгодно.” Очевидно, что случившееся заставит многие компании пересмотреть количество заказываемой продукции, и в принципе поставит под вопрос ее необходимость. Подобного мнения придерживается и Ли Эделькоорт. "Мало кто понимает, что сейчас происходит с нашим миром и экономикой. До 90% всех товаров производится в Китае из пластика и полиэстера. Вскоре мы увидим пустые полки там, где должна быть обувь, телефоны, одежда и даже зубная паста. Произойдет остановка в бесконечном производстве уродливых сувениров и бесполезных сумочек" - рассказывает она. Под угрозой окажется вся индустрия fast fashion (и не только fashion), и очевидно, что таким компаниям придется пересмотреть отношение к цепочке и количеству поставок, чтобы в будущем сделать себя менее зависимыми от такого рода проблем. Но большие люксовые конгломераты наверняка избегут этого давления.

Went to buy some bog roll - there really was no point- and in a fit of pique thought I might stack some shelves instead. @PrivateEyeNews. pic.twitter.com/qMmeTmXc33 — Philip Moshi (@themoshiman) 19 марта 2020 г.

Изменение коммуникации с потребителем

Это изменение происходит уже сейчас, потому что перекрытие традиционных каналов коммуникаций стимулировало бренды по всему миру искать новый способ взаимодействия. И здесь мы говорим не только о введении дополнительных скидок на доставку и увеличение онлайн-рекламы вместо обычных билбордов на улицах. Чтобы оставаться в поле зрения покупателя и поддерживать его лояльность, компаниям необходимо демонстрировать свою включенность в актуальную повестку. Мы видим это прямо сейчас - крупные бизнесы инвестируют в борьбу с коронавирусом, напрямую или опосредованно. Кто-то строит больницы или жертвует суммы врачам, а кто-то старается подходить к сложившейся ситуации с юмором. LVMH увеличивает производство санитайзера, а британская газета Private Eye напоминает, что каждый выпуск - это еще и 48 листов туалетной бумаги. Самый большой сдвиг произойдет в том, что бизнесы перестанут делиться на категории - в борьбе за покупателя будет необходимо перестраиваться из существующих моделей и подходить к потребителю с самых неожиданных сторон.