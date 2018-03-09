Эммануэль Макрон в обнимку с Жакмюсом и драки на показе Off-White: чем запомнилась Неделя моды в Париже

Jacquemus запускает мужскую линию

За несколько месяцев до своего шоу на Парижской неделе моды Симон Порт Жакмюс начал публиковать stories и фотографии с загадочным хэштегом #NewJob. Журналисты со всего мира стали гадать, чем занимается молодой француз. Одно из самых частых предположений – переход или в Céline, или в Courreges, или даже Chanel. На самом деле оказалось, что Симон готовит к запуску мужскую линию. Ее мы увидим уже в следующем сезоне.

Рикардо Тиши перешел в Burberry

Самые главные новости пиар-службы модных домов берегут именно для Парижской недели моды, чтобы усилить ажиотаж. В этом сезоне разрешилась одна из главных загадок – бывший креативный директор Givenchy Рикардо Тиши возглавил Burberry. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Драка и давка на показе Off-white

Мы уже рассказывали вам про культуру хайпбистов – подростков и уже достаточно взрослых людей, одержимых одеждой и спортивной обувью. Чаще всего уличной одеждой от таких марок, как Supreme, A Bathing Ape и Nike. Для сегодняшних хайпбистов всех возрастов основатель Off-White Вирджил Абло – настоящая икона. Те, кто не смог попасть на его показ, пытались прорваться туда силой, спровоцировав драки и толпу перед входом в здание. В суматохе несколько главных редакторов и журналистов пострадали от ударов, падавших людей затаптывала толпа, а некоторых охрана выкидывала прямо на проезжую часть.

Гийом Анри уходит из Nina Ricci

После четырех лет сотрудничества дизайнер Гийом Анри решил покинуть дом Nina Ricci. До этого француз сотрудничал с брендом Carven. Причиной ухода журналисты называют недостаточное финансирование со стороны инвестора марки. Представленная коллекция стала последней, которую Гийом сделал для Nina Ricci.

Сэди Синк на показе Undercover

15-летняя актриса Сэди Синк, появившаяся во втором сезоне сериала "Очень странные дела", открыла показ андерграундной марки Undercover. Для девушки это был первый выход на подиум, хотя на нее уже положили глаз и другие модные марки. Актриса стала лицом рекламной кампании Miu Miu, в которой снялась вместе с Дакотой Фаннинг и Джулией Гарнер. К слову, контракт с Undercover есть еще у одного актера "Очень странных дел" – Калеба МакЛафлена, сыгравшего Лукаса.

Возрождение модного дома Poiret

Возрождение старинных домов – один из трендов последних нескольких лет. Schiaparelli и Vionnet – тому подтверждение. В этом сезоне произошло возвращение французской марки Poiret, закрытой еще в 1930 году. Им занимается команда из трех девушек – китаянка Ицинь Инь, назначенная креативным директором, и бельгийка Анн Шапелль, предприниматель, работавшая с Ann Demeulemeester и Haider Ackermann. Инвестором стала Чон Ю-Кьюн, внучка основателя Samsung. Поль Пуаре, любитель восточной роскоши и силуэтов, был одним из величайших кутюрье своего времени – отголоски его влияния можно найти в работах Альбера Эльбаза, Дриса ван Нотена и Джона Гальяно. Но неправильное бизнес-планирование в итоге привело к краху марки. Пуаре скончался в Париже в 1944 году в глубокой нищете.

Последняя коллекция Фиби Файло для Céline

Словно молния среди ясного неба прозвучало известие о том, что Фиби Файло, простоявшая у руля Céline почти 9 лет, уходит. Под ее началом консервативная французская марка обрела второе дыхание и уникальный стиль, что положительно сказалось на продажах – оборот компании вырос в 2,5 раза. Дальнейшие планы дизайнера пока неизвестны – говорят, что она скорее всего займется чем-то новым, не связанным с модой. Ее преемником станет Эди Слиман, в течение долгого времени возглавлявший Saint Laurent. Последнюю коллекцию не стали показывать на подиуме – вместо этого лукбук просто разослали байерам и журналистам.

Осенний лес на показе Chanel

Казалось бы, уже нет ничего, чего бы Карл Лагерфельд не сделал в Гран-пале – и запускал там ракету, и устраивал казино, и организовывал революцию с транспарантами и баррикадами. Но последний показ привел в восторг даже самых избалованных редакторов – на месте общей залы появился огромный осенний лес. Миллионы желтых листьев, голые ветки, как будто покрытые изморозью, невероятно реалистичные холмы – как устроить осень в Париже в середине февраля, знает только Лагерфельд.

Ужин Эммануэля Макрона с дизайнерами

Мода – один из крупнейших двигателей экономики Франции, наравне с туризмом и образованием. Ежегодно она приносит в казну около 150 миллиардов евро. Чтобы еще раз подчеркнуть важность модной индустрии для страны, Эммануэль Макрон пригласил дизайнеров и журналистов на ужин в Елисейский дворец. Среди приглашенных были Альбер Эльбаз, Сара Бертон, Стелла Маккартни, Имран Амед, Анна Винтур, Симон Порт Жакмюс и многие другие. Отсутствовал только Карл Лагерфельд – ужин проходил как раз накануне показа Chanel.

Эль Фаннинг открыла показ Miu Miu

Актриса Эль Фаннинг – последнее увлечение Миуччи Прада. Звезда "Неонового демона" и "Рокового искушения" появляется в рекламных съемках бренда с завидной постоянностью, а на последнем показе еще и вышла на подиум в качестве модели. Это прецедент – Фаннинг стала первой селебрити, которой Миучча предложила открыть показ.