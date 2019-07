История создания нижнего белья: от корсетов до Kimono

Нижнее белье как вид одежды появилось еще в Древней Греции, но знакомый вид приобрело только в конце 19 века. Панталоны и корсеты, конусные лифы и знаменитые шоу Victoria's Secret - мы изучили историю женского нижнего белья и рассказываем, как появилась самая близкая к нашему телу вещь.

Корсет и первые бра

Корсет начали использовать еще в 1300 году, и оформился он как полноценный предмет гардероба уже к 16 веку. Правда, основное отличие его от сегодняшних версий было в предназначении. Целью вариантов тех времен было не создавать узкую талию, а поддерживать прямую линию корсажа. Это нужно было для того, чтобы портные могли без проблем украсить ее дорогими камнями и металлами. Поэтому, когда мы смотрим на корсеты средневековой эпохи, мы видим их конусообразную форму. Ситуация меняется к концу 19 века. В 1850 годы популярность получили вещи, создающие эффект песочных часов - они могли быть настолько узкими, что сжимали внутренние органы и деформировали грудную клетку. Более того, корсет распространялся даже на юбку - платья поддерживались специальными каркасами. Корсеты делали даже для детей!

Ближе к десятым годам двадцатого века, с ростом феминистских настроений в обществе, менялась и мода. В 1910 году, страдающая от жестких корсетов из китового уса, светская львица Мэри Фелпс Джейкобс изобрела первый лифчик, сшив два носовых платка вместе с галстуком. Четыре года спустя ей был выдан патент на ее гениальный дизайн. К 1930 году стандарты красоты меняются окончательно и бесповоротно, узкая талия и пышная грудь больше не в почете. Мальчишеская грудь, отсутствие талии, свободная одежда - вот новые тренды.

Бурное развитие бельевой моды

В 30-х корсеты также пользовались популярностью, но уже в другом формате - теперь они были призваны утончать бедра. Зато случился настоящий бум на бра - начали появляться первые прототипы знакомых нам сегодня предметов гардероба. В 1944 году произошло революционное событие. Компания S. H. Standard изобрела размерную сетку и ввела в обиход понятие "чашки" - тогда родилось понятие нумеровки A, B, C, которой мы пользуемся по сей день. Появилось множество производителей, которые начали экспериментировать с дизайном. Прорывным стал 1946 год - появились лифчики без лямок, лифчики на косточках и первый пуш-ап. Его изобрел Фредерик Меллингер, любимец голливудских актрис. Затем Кристиан Диор представляет миру свой знаменитый new look, и мода на женственную фигуру наконец-то возвращается, а с ней и любовь к белью, корректирующему формы. Например, знаменитый конусообразный бюстгальтер был изобретен именно тогда - в 50-е годы. Также особым шиком и признаком достатка считались первые нейлоновые прозрачные колготки - еще одно изобретение эпохи.

Появление современных моделей

60-е можно охарактеризовать как период зарождения наиболее современных фасонов нижней белья. Рынок бюстгальтеров стал действительно разнообразным - варианты с косточками и без, пуш-апы, поддерживающие, консуообразные, балконетт и многое другое появилось в этот отрезок времени. Белье регулярно появляется в фильмах и рекламе. Софи Лорен, Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд - их гиперсексуализированные образы становятся изображением эпохи.

В 1977 в мире появляется, пожалуй, самая известная бельевая марка в мире - Victoria's Secret. По иронии ее основателем стал мужчина. Рой Рэймонд потом множество раз рассказывал, что ему было неудобно покупать белье своей жене в больших универмагах и он решил создать отдельный магазин. Этот бренд является прямым подтверждением тезиса (а возможно, этот тезис появился после Victoria's Secret) "секс продает". Поэтому 80-е нам запомнятся как эпоха безудержного секса в бельевой индустрии - например, именно тогда в моду вернулись некогда отвергнутые женщинами чулки. И сегодня они воспринимаются исключительно как sex toy, нежели чем отдельный предмет гардероба.

От 90-х до наших дней

Интересно, что именно мода на нижнее белье показывает, насколько сильно колеблются настроения общества. Уже в 90-е резко падает интерес к чрезмерному декору и украшательству, и на сцену выходит Calvin Klein с бессмертной моделью спортивных трусов и бра. Отныне символ секса - минималистичный белый спортивный топ и слип-трусики. В общем-то, с этих пор показывать нижнее белье становится модным.

Этот тренд перекинулся на нулевые в полном масштабе. В это же время Александр Маккуин изобретает свои знаменитые бамстеры - джинсы с чрезвычайно низкой талией, оголяющей ягодицы. Эту вещь берут на вооружение масс-маркет магазины, и уже совсем скоро весь мир разгуливает в джинсах с заниженной талией, в которых видно все. Популярны становятся трусы тонга и стринги. Их популяризируют звезды типа Кристины Агилеры и Бритни Спирс. Еще одной важной деталью образа становится контрастный бюстгальтер - его надевают под белые майки и открытые топы.

Эпоха Ким Кардашьян и комфортного белья

Еще один кардинальный скачок происходит уже в десятые годы. Если говорить о массовом тренде, то сегодня для женщин главным пунктом при выборе белья становится удобство. Нынешние покупательницы не доверяют крупным брендам, не любят косточки и утяжки, предпочитая либо классику от Calvin Klein, либо нишевые бренды, создаюшие комфортное и мягкое белье, которое не чувствуется на теле и не стесняет движений.

С другой стороны, медиа-миром правит Ким Кардашьян - женщина, чьи формы далеки от земных. В этом ей помогают всевозможные корсеты, утягивающее белье и удачные ракурсы. И у нее огромная армия фанатов, желающая иметь такие же широкие бедра и такую же тонкую талию. Недавно Ким запустила свою линию корректирующего белья, но еще не определилась с названием (изначально марка должна была называться Kimono, но его раскритиковали фанаты). Но можно не сомневаться, что новое белье, способное творить чудеса с формой тела, сметут с полок за несколько часов.