Редкие и интересные видеоинтервью модных дизайнеров

Интервью - лучшая возможность узнать человека. Поэтому талантливых интервьюеров часто не любят - порой, они могут вытянуть из гостя даже самую нелицеприятную правду. Поэтому многие звезды сознательно отказываются от публичных интервью. В мире моды такие случаи происходят особенно часто - всем известно, что Мартин Маржела никогда в принципе не говорил с прессой, Рей Кавакубо решилась на интервью один раз с журналисткой The Guardian, Александр Маккуин с большим трудом заставлял себя общаться с журналистами. Мы собрали несколько действительно интересных видеозаписей разных времен.

Первое интервью Джона Гальяно после скандала

В 2011 году Джон Гальяно был отстранен от работы в доме Dior после того, как позволил себе публичные антисемитские высказывания. Дизайнера уволили, а суд приговорил его к штрафу и испытательному сроку. На два года Гальяно полностью исчез из медиаполя, чтобы вернуться в 2013 году - тогда он появился на передаче 'Charlie Rose', авторского шоу американского журналиста телеканала Bloomberg Чарли Роуза. Там Гальяно впервые рассказывает о произошедшем скандале и делится подробностями своей жизни после этого.

Интервью Тима Блэнкса и Эди Слимана о его работе в Dior Homme

Эди Слиман - еще один персонаж мира моды, от которого очень тяжело получить внятные ответы. В этом смысле запись, сделанная топовым модным журналистом Тимом Блэнксом для сайта Style.com, является редкой архивной памятью. Всего шесть минут дают исчерпывающее понимание о персоне Слимана - очень закрытый невротичный дизайнер невпопад отвечает на вопросы журналиста, бесконечно переходит на французский язык и отказывается поддерживать одну линию разговора. Впрочем, этого хватает, чтобы узнать немного о его работе на мужскими коллекциями дома.

Интервью Александра Маккуина и Ника Найта

Александр Маккуин не отказывался от интервью, но и назвать его откровенным собеседником тоже было сложно. Он из тех, кого Алена Долецкая относила в категорию "молчуны" - таких втянуть в продуктивный диалог достаточно сложно. Поэтому журнал i-D поступил иным образом - они предложили его лучшему другу, фэшн-фотографу Нику Найту, взять интервью у дизайнера. Разговор на почти полтора получился сумбурным, но очень подробным - в нем Маккуин рассказыват о своем шоу 'Angel', поставленном в 2000-м году. Правда, сохранилась только часть видеозаписи, поэтому разговор можно слушать как подкаст.

Одно из самых ранних интервью Ив Сен-Лорана

Эта запись датируется 1959 годом - ее нельзя назвать полноценным интервью. В это время Сен-Лоран был назначен художественным руководителем дома Dior, ему было всего 22 года. И в интервью для государственного телеканала он рассказывал, какие фасоны будут актуальны в этом сезоне, что он создавал для конкурса молодых кутюрье, а также нарисовал телезрительницам примерный эскиз того, как должна выглядеть девушка Dior в 1959 году.

Последнее выступление Сен-Лорана перед уходом из собственного дома

Это не интервью, но запись французского телеканала INA, документирующего важные события в своих архивах. На этой записи от 7 января 2002 года уже пожилой кутюрье лично объявляет о завершении своей карьеры и рассказывает, что ему грустно расставаться с "профессией, которую он так любил".

Интервью Сюзи Менкес и Юбера Живанши

В отличие от своих коллег по цеху Живанши всегда был добродушен и открыт в общении с прессой. Но видеозаписей почти не сохранилось. Одно из последних его интервью провела журналистка Сюзи Менкес. Кутюрье очень живо и подробно рассказывает о своей работе с такими звездными клиентками как Уоллис Симпсон, а точнее, как он создавал ей платье на церемонию похорон ее супруга, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII. Живанши порой сбивается на французский и очень трогательно уточняет у Менкес: "Прошу прощения, если мой английский недостаточно хорош".

Интервью Наоми Кэмпбелл и Вивьен Вествуд

Эта видеозапись относительно свежая, что не отменяет ее редкости. Две суперзвезды мира моды - Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбел - обсуждают падение Наоми на показе Vivenne Westwood, которое случилось почти 26 лет назад и стало одним из самых громких событий на неделе моды. Кроме этого курьеза модель и дизайнер вспоминают прошлое и рассуждают о том, как активизм может спасти планету.