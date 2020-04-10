Инопланетные украшения и аксессуары для тех, кто не боится быть экстра

Инстаграм-культура способствовала появлению множества диджитал-художников, которые активно экспериментируют со своим внешним обликом, превращая самих себя в объекты искусства. В этом им помогают разные инструменты - от инстаграм-масок, до вполне реальных предметов. Поэтому сейчас на просторах соцсети можно встретить множество дизайнеров, которые создают экстравагантные инопланетные маски, украшения, очки и другие аксессуары, которым трудно дать характеристику.

Nastia Pilepchuk

Настя Пилепчук - диджей, основательница сайта Areola и создательница необычных масок. Изначально девушка создавала маски для выступлений - все сеты Maiden Obey девушки играли с закрытыми лицами. Но позже к ней начали обращаться клиенты с просьбой сделать кастомную маску. Настя родилась в Якутии, все детство провела в Бурятии, а в этих местах очень развит культ шаманизма. Во время проведения обрядов шаманы обязательно надевают маски, чтобы закрыть свои лица от духов - так, они не смогут причинить им вреда. Заказать необычную маску можно прямо в инстаграме у девушки.

Fangophilia

Fangophilia - бренд японского дантиста-ювелира Таро Ханабуса. 12 лет назад Ханабуса начал свою медицинскую практику, и стал замечать, что эстетическая стоматология - это новый тренд. Так к нему пришла идея создавать грилзы - накладки на зубы. От грилзов он перешел к искусственным клыкам, от чего и родилось название бренда - fangophilia, то есть, "увлечение клыками". Сегодня Ханабуса создает не только грилзы, но и наперстки, браслеты, каффы и многие другие формы украшений, которые трансформируют лицо и становятся в какой-то степени продолжением тела. Поэтому почти все украшения он создает только на заказ, так как для большинства предметов ему необходимо сделать слепок части тела, для которой делается украшение. Сегодня среди поклонников Fangophilia числятся Ники Минаж, Мэрилин Мэнсон и Grimes.

Fashion for Bank Robbers

Культура селфи способствовала расцвету приложений и фильтров, которые предлагают заблюрить кожу, увеличить глаза и уменьшить нос - то есть, почти до неузнаваемости изменить черты лица. Желая противостоять этому нездоровому увлечению, Карина Шоштари создала аккаунт Fashion for Bank Robbers, в котором выкладывает как свои работы, так и произведения ювелиров и дизайнеров по всему миру, которые создают аксессуары для лица, за которыми чаще всего не видно самого лица. С одной стороны, это арт-объекты, которые позволяют носящему их перевоплощаться в новое существо, с другой - полноценные аксессуары, которые с определенной долей иронии можно приспособить и для обычной жизни.

Anu Tera

Эстонский дизайнер Ану Тера закончила факультет дизайна, но по ее словам, никогда не чувствовала желания заниматься портновским искусством. Так, после работы с несколькими марками, она начала собственный бренд украшений, в которых она задействовала свой любимый материал - кожу. Выбор кожи она объясняла тем, что это самый интересный материал с точки зрения моделирования - с ним тяжело работать при создании одежды, в то же время, при успешной обработке, она лучше всего подстраивается под формы человеческого тела. Сегодня все ее украшения и аксессуары так или иначе задействуют кожу. Это могут быть браслеты, каффы, браслеты для плеча, аксессуары для волос, серьги и ободки. Создавая их, Тера вдохновляется образами вампиров, валькирий, ведьм и других фантазийных существ.

Godsomeware

Какой еще аксессуар чаще всего взаимодействует с лицом? Конечно же очки. Буквально два года назад весь Инстаграм захватила мания по маленьким узким очкам в стиле Тринити из "Матрицы" - малофункциональным (они не сильно защищают глаза в виду слишком узких стекол), но стильным. Тогда корейский дизайнер Эгги Нам решила создать собственные очки, которые служили бы исключительно декоративным целям. Так появились ее очки-бабочки (абсолютный хит), очки с драконами, молниями, цветами, лентами, тараканами и чем только не. Сегодня среди ее поклонников числятся Жанель Моне, Эрика Баду и сотни блогеров по всему миру, а работы вполне успешно продаются на Etsy.