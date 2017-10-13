Сумки Louis Vuitton Speedy, Neverfull и Keepall с работами импрессионистов

В апреле этого года французский модный дом выпустил коллекцию аксессуаров в сотрудничестве с американским художником Джеффом Кунсом. Кунс украсил сумки Louis Vuitton Speedy, Neverfull, Keepall картинами Леонардо да Винчи, Фрагонара, Рубенса и Тициана. Для тех, кто уже раскупил первую коллекцию "очень дорогих сувениров из Лувра", как некоторые журналисты назвали работу артиста, подоспела вторая - с импрессионистами.

Принципиально ничего не поменялось: теперь модели украшают произведения Эдуарда Мане, Поля Гогена, Клода Моне и Уильяма Тернера. Вместе с их работами художник также использовал изображения полотен стоявшего у истоков классицизма Николя Пуссена и представителя рококо Франсуа Буше. В комплекте идет брелок или подвеска в виде знаменитого кролика Джефа Кунса, а внутри каждой вещи – описание с указанием автора полотна, его портретом и краткой биографией.

Коллекция поступит в продажу во все бутики бренда 27 октября. Приблизительная стоимость сумки - около $3500.