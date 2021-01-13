И все же кутюр: кто в 2021 году продолжает создавать сказочные кутюрные платья

В сегодняшней модной системе кутюр занимает далеко не первое место - ручной труд, ремесло, традиции и, разумеется, стилистика, ассоциируемая с балами, свадьбами и выходами на красную дорожку, не так актуальны в эпоху Инстаграма и бесконечных дропов. Кутюрной моде не остается ничего иного, как понемногу переизобретать себя - на свет появляются новые (и старые) марки, которые адаптируют свою эстетику в соответствии с новым временем. Мы уже говорили о технологично-кутюрном бренде Auro Boros, который делает ставку на кристаллографию, AR и лимитированный пошив, а сейчас решили рассказать о марках, которые продолжают создавать одежду, имеющую полное право называться искусством.

Charles de Vilmorin

Шарль де Вильморен - "маленький принц" от мира моды. 23-летний выпускник Школы при Синдикате Высокой моды, Шарль де Вильморен запустил свою марку женской и мужской одежды в конце апреля 2020 года, в самый карантин, использовав в качестве стартовой площадки Instagram. Его бренду еще нет и года, но им уже занимается главный французский пиарщик Люсьен Пажес, а одежду можно увидеть на многих инфлюенсерах. Одним везением это не объяснишь - благородная приставка "де", свидетельствующая о дворянском происхождении, появилась тоже не просто так. Вильморен - потомок полуаристократического рода, последние несколько поколений которого занимались искусством. Это не могло не сказаться на творчестве Шарля - он ссылается на работы Ники де Сен-Фалль, Климта, Шагала и Жана-Шарля де Кастельбажака. В целом, его произведения - абсолютная дань фовистской манере. Яркие цвета, гипертрофированные формы, бесконечные референсы - в этом его подход напоминает бельгийскую школу дизайна, но адаптированную под сегодняшние реалии.

Ronald Van der Kemp

Голландский дизайнер Рональд Ван дер Кемп c самого начала делал ставку на кутюр, потому что отличительная черта его работ - это работа с уникальными редкими тканями и пэчворкингом. Точнее, он увлекается поиском редких обрезов ткани. Вещи он создает лимитированными сериями. Ткани находит на фабричных стоках или в винтажных магазинах, остатки экзотической кожи скупает в кожевенных мастерских Италии. Вещи собираются по принципам коллажа – так в них уживаются разнообразные принты и фактуры. Прославился Рональд Ван дер Кемп за счет одного предмета - жакета, составленного из меха койота и кожаной куртки-косухи. Он подарил его своей давней знакомой – фотографу Инез ван Ламсвеерде, с которой вместе учился в арт-школе в Амстердаме. С плеча Инез жакет купила Кейт Мосс, а дальше о нем заговорили байеры. За плечами у дизайнера 25 лет работы в крупных марках от Courreges до Celine, а сейчас - статус приглашенного члена Синдиката Высокой моды.

Guo Pei

Китаянку Гуо Пей новичком кутюра не назовешь - в индустрии она с начала нулевых. В 2016 году Times даже назвал ее одной из самых влиятельных персон. Звездный час пришелся на Met Gala 2015 года, когда в ее желтом платье с длинным подолом на красную дорожку вышла Рианна. Дизайнер с энтузиазмом возрождает имперский стиль. Сложность конструкций, вычурность, множество деталей, чаще всего из драгоценных камней или сложной вышивки шелковыми нитями, громоздкие аппликации, корсеты, каркасы - все это можно увидеть в ее работах. Где-то разглядеть карнавальное воплощение древних китайских богов, где-то - настоящее театральное представление из кукол марионеток, где-то - наряды древних императоров. Каждый показ - полноценное театральное шоу, а каждый наряд можно рассматривать с увеличительным стеклом - каждая деталь продиктована специфическим культурным или историческом референсом. Сегодня Гуо — первый и единственный китайский дизайнер, ставший членом Парижского синдиката моды.

Yuima Nakazato

Юима Наказато - маленький гений от мира моды. В 2008 году он стал одним из самых молодых дизайнеров, окончивших Королевскую академию дизайна в Антверпене, а также самым молодым лауреатом премии имени Анн Демельмейстер. После этого Наказато несколько лет работал в качестве художника по костюмам, создавая гардеробы для театральных постановок, шоу, музыкальных концертов и кино в Японии и Европе. В его одежде выступали Ферджи и Леди Гага во время своих турне по Японии. Спустя 8 лет работы в кино и театре, Наказато решает вернуться в моду. В 2016 году его бренд становится вторым японским брендом, получившим статус приглашенного члена Синдиката Высокой моды. Что удивительно, о нем чаще пишут научные сайты и сайты о технологиях, потому что одежда напоминает результат работы инженеров и программистов. Так, он создавал коллекцию скафандров из переработанных парашютов и автомобильного снаряжения, а одна из самых громких его коллекций была вдохновлена мышцами человеческого тела - он даже специально напечатал их на 3D-принтере.

Aganovich

Нана родилась в Белграде и выросла в бывшей Югославии и Дании. Окончив Central Saint Martin’s, Нана отправилась в Китай, где основала своё ателье, которое позже превратилось в небольшую фабрику - идею подкинул её школьный друг китайского происхождения. Там же, в Китае, Брук нашла своего первого инвестора. Позже она решает вернуться в Великобританию, где встречает своего супруга, с которым и основывает марку Aganovich. У бренда интернациональный бэкграунд, но последние несколько лет дизайнер работает в Париже. Часто ее относят к бельгийским дизайнерам - эстетика и визуальные коды действительно отсылают к бельгийскому дизайну. Впрочем, сама Нана относится к этому спокойно, продолжая гнуть свою линию - у бренда всегда четко обозначенная цветовая палитра и характерные силуэты. Она предпочитает создавать одежду для своей узкой аудитории, которая поддерживает ее годами.