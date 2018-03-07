Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès

У французского дома Hermès есть истории и легенды на все случаи жизни. Для бренда, его дизайнеров и креативщиков важно, что все, к чему бы они ни прикасались, превращалось в искусство. И витрины магазинов Hermès – в том числе. "Наша задача не продавать, а заставлять мечтать и фантазировать случайных прохожих", – говорят представители дома. Поэтому каждый сезон во всех бутиках бренда по всему миру смена витрин – маленькое, но значимое событие.

Оформлением алматинского бутика Hermès занимаются дизайнеры Радмила Жаксылыкова, Бачана Овашвили и Бакытжан Валиев. Основной темой оформления дизайнеры выбрали культовую компьютерную игру House of Play. Но вместо оригинального героя был придуман новый персонаж – лошадь. Главный символ дома Hermès, которому дали имя Hermy. Животное, как и герой игры, прыгает, скачет и выигрывает призы – продукты из последней коллекции бренда. Это – кошельки, платки, жокейские сапоги, подушки и посуда. Яркая цветовая гамма поддерживает настроение темы годы и ее посыл – играть с вдохновением.