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Мода / Лента

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès

Вдохновением для дизайнеров послужила культовая компьютерная игра

Текст: Buro247.kz

У французского дома Hermès есть истории и легенды на все случаи жизни. Для бренда, его дизайнеров и креативщиков важно, что все, к чему бы они ни прикасались, превращалось в искусство. И витрины магазинов Hermès – в том числе. "Наша задача не продавать, а заставлять мечтать и фантазировать случайных прохожих", – говорят представители дома. Поэтому каждый сезон во всех бутиках бренда по всему миру смена витрин – маленькое, но значимое событие. 

Оформлением алматинского бутика Hermès занимаются дизайнеры Радмила Жаксылыкова, Бачана Овашвили и Бакытжан Валиев. Основной темой оформления дизайнеры выбрали культовую компьютерную игру House of Play. Но вместо оригинального героя был придуман новый персонаж – лошадь. Главный символ дома Hermès, которому дали имя Hermy. Животное, как и герой игры, прыгает, скачет и выигрывает призы – продукты из последней коллекции бренда. Это – кошельки, платки, жокейские сапоги, подушки и посуда. Яркая цветовая гамма поддерживает настроение темы годы и ее посыл – играть с вдохновением. 

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 1)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 2)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 3)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 4)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 5)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 6)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 7)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 8)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 9)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 10)

Ход конем: новые витрины алматинского бутика Hermès (фото 11)

 

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