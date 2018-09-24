Как из ремесла сделать культ: выставка Hermès За Кулисами

В начале сентября Hermès привезли в Москву свою легендарную выставку Hermès At Work, которая проводится с 2011 года в разных столицах мира. По факту – это не выставка в привычном её понимании, когда зритель ходит между витринами и рассматривает объекты искусства. На выставке Hermès в режиме реального времени, на глазах у затаившей дыхание и притихшей публики, ремесленники французского дома создают эти самые изделия Hermès, будь то сёдла (то, с чего началась история Дома), культовые платки или перчатки. Что-то из этого обязательно попадет на прилавки бутиков бренда и будет стоить приличных денег. Но их будет не жалко, потому что после увиденного в святая святых – мастерской Hermès – пусть и передвижной, каждый согласится, что такая работа стоит этих средств.

Встречу с мастерами проводили в Музее Москвы. Пространство второго корпуса разделили на девять зон, одна из них – с мастером-стеклодувом – в формате виртуальной реальности. В каждой зоне – миниатюрной мастерской – работают мастера: художник по фарфору, гравер по шелку, создательница галстуков, перчаточник, кеттельщица, печатник по шелку, кожевник и седельник. "Забежать" на эти представления и бегло понаблюдать за работой – невозможно. Те, кто закладывали ограниченное количество времени на посещение выставки, всё равно пропадали в Музее Москвы от 3 до 5 часов.

Вот, например, гравировщица по шелку (по сути – графический дизайнер). Она тратит от 400 до 800 часов на то, чтобы оцифровать рисунок платка Hermès – это самый простой рисунок. На работу со сложным рисунком уходит до 2000 часов, т.е. чуть меньше года. Или перчаточник – за 27 лет опыта работы он научился их делать идеально, потому и попал в Hermès. Его задача – сделать из кожи "вторую кожу". Если принести ремесленнику свою пару перчаток, он вывернет их и назовет имя человека, который их создал – на изнанке одной из них есть отметка каждого мастера. Для оценки качества перчаток ремесленник рекомендует не только их трогать и растягивать, но и нюхать. Те, кто знаком с ароматами Hermès, обязательно узнают в деликатном запахе кожи ароматы Galop d'Hermes Кристин Нажель и Cuir d'Ange Жан-Клода Эллена.

Имена авторов и мастеров хранят и платки Hermès. Как создают знаменитые каре на фабрике в Лионе мы подробно описывали несколько лет назад. На выставку в Москву привезли и печатника по шелку, и это – абсолютная магия. Слой за слоем, с помощью специальной стальной рамы с покрытием из тонкой сетки, на шелк наносятся цвета. Для каждого оттенка – отдельная рама (в палитре Hermès более 75 тысяч оттенков). Неподалеку милая мадам сшивает галстуки. Делает она это, конечно же, всегда вручную, толстой капроновой нитью, которая не растягивается. Слева от неё работает кеттельщица, в её задачи входит умело соединять на специальной машине два прекрасных, но совершенно разных материала – например, трикотаж и шелк. Кеттельщица – одна из немногих, кто работает на условной машине. Но в целом, Hermès – история про ручной труд. Удивительно, учитывая, что мы живем в мире, окруженном вещами, ценность которых иногда совершенно утеряна, в мире, в котором всё стало проще, быстрее и...бесполезнее, но в этом мире ещё остались те, кому хочется тактильных ощущений, те, кто получает удовольствие от прикосновения к материалам – коже, шелку, кашемиру. Эти ощущения доставляют радость, зачаровывают. Для таких ценителей и работают мастера Hermès.

В пространстве павильона Музея Москвы на ваших глазах шьют сумку Kelly. Объект желания миллионов женщин изначально представляет собой отдельные кожаные изделия, разложенные на верстаке, из которых собирается пазл. Плавные движения рук мастера напоминают совершенно отрепетированный танец. Кожа, льняные нити, пчелиный воск, иглы, деревянные тиски, шило – через несколько месяцев за тем, что сделано при помощи этого, будут стоять в очереди в бутиках. Несмотря на то, что на выставку бренд не привез свою коллекцию ароматов, Hermès За Кулисами – еще и незабываемый ольфакторный опыт. Дерево, кожа, краски... С последними работает художник по фарфору. В его распоряжении сотни цветов красок, губки, кисти с ворсом из соболя, талантливые руки и безграничная фантазия, которая позволяет даже тарелки сделать квинтэссенцией люкса. Не говоря уже об эталоне долговечности и прочности – сёдлах.

В мастерских Hermès, обычно скрытых от посторонних глаз, ремесленники – люди невероятно талантливые, которые относятся к своей работе с трепетом, страстью и гордятся ею, – создают роскошные объекты, делающие повседневную жизнь красивее и удобнее. Эти эксклюзивные вещи, выверенные и совершенные, выглядят всегда просто, но именно они способны подарить удовольствие даже в самом крошечном эпизоде жизни. Главное – не упустить этот момент пересечения с ними и не отказывать себе в удовольствии знакомства с этими объектами. "Если то, что вы увидите на выставке, доставит вам визуальное наслаждение, если работа наших мастеров отзовется в ваших сердцах – значит, мы всё делаем не зря", – произнес перед началом выставки вице-президент по организационному развитию Hermès Оливье Фурнье.

Всё не зря.