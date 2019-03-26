Hermès устраивает конкурс по дизайну знаменитых платков

Платки-карре Hermés – знаковый продукт французской марки, который знаком даже тем, кто далек от мира моды. Как и сумка Birkin, это статус и одна из самых успешно продаваемых вещей бренда. Каждый платок изготавливается в течение двух лет, шесть месяцев уходит только на разработку дизайна. У каждого платка есть своя тема, свой отдельный автор. Им может быть один из двадцати дизайнеров команды Hermès или приглашенный художник. Этим художником можете стать и вы.

Совместно с сайтом Designboom французская марка предлагает художникам, иллюстраторам и графическим дизайнерам со всего мира создать свой рисунок для легендарного платка. На сегодняшний день домом создано более 2000 вариантов дизайна, но по утверждению художественного директора Пьера-Алексиса Дюма, бренд всё время находится в поиске новых имён и вдохновения. Победитель получит пять тысяч евро, а платок с его рисунком поступит в продажу по всему миру.

Всего этапов отбора – три. Первый – зарегистрироваться на сайте Designboom, заполнить профиль и предоставить свои предыдущие работы. Регистрация закроется 31 мая. К середине июля организаторы выберут 100 участников, которые пройдут в финал. Отобранные кандидаты должны будут предоставить готовые эскизы и короткие описания своей концепции к октябрю. В финале компания пригласит 10 конкурсантов в Париж для участия в воркшопах, где художники смогут довести идею до конца. Имя победителя назовут в марте 2020 года.