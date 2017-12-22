H&M запускает новый бренд для миллениалов

Шведский масс-маркет гигант H&M делает новые шаги по покорению рынка. В скором времени к семье H & M, которая включает в себя марки COS, &Other Stories, Monki, Cheap Monday, Arket и несколько других, присоединится бренд Nyden. Его возглавит бывший руководитель H&M Innovation Lab Оскар Олсон.

Nydеn – марка, предназначенная для миллениалов. По словам ее креативного директора и идейного вдохновителя, она будет работать по совершенно другим правилам. Там не будет стандартного расписания и постоянных дизайнеров. Коллекции для нее будут придумывать инфлюенсеры из разных сфер – моды, искусства, музыки, кино. Олсон предсказывает, что уже в ближайшем будущем исчезнут такие понятия, как дома моды, а сами потребители захотят одеваться в ту одежду, которую будут создавать люди, близкие им по духу. "Покупатели не будут доверять просто громким именам. Им будет нужно что-то очень персональное, созданное специально для них. У нас они практически смогут стать соучастниками процесса, так как разработкой вещей займутся лидеры мнений, которым они верят и на которых они стремятся быть похожими", – рассказал Оскар.

Вместо сезонных коллекций бренд будет выпускать лимитированные дропы независимо от модного календаря. Ценовую политику создатель определяет как "умеренная роскошь". Также он замечает, что схема работы Nyden очень пластична – вполне возможно, что они будут регулярно менять свою стратегию в зависимости от того, насколько хорошо пойдут дела. Точная дата запуска пока неизвестна.