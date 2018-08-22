Планы на осень: университет и "Твин Пикс"

H&M опубликовал лукбук своей новой коллекции H&M Studio. В этом сезоне женская и мужская линия не объединены одной темой. Женская коллекция представляет собой оммаж сериалу "Твин Пикс". Это ключевые вещи из гардероба женщины и предметы, позаимствованные в классическом мужском гардеробе. Скульптурные платья из плотной шерсти и укороченные кардиганы из шерсти, надетые под тренчкот. Подвернутые джинсы и куртки из денима цвета индиго, плиссированные юбки, расцвеченные деграде от красного к фуксии.

Мужская коллекция вдохновлена стилем преппи и олицетворяет классический стиль студентов Лиги плюща. К новому учебному году дизайнеры подготовили дафлкоты в стиле ретро, куртки оттенка кофе из переработанной шерсти, с вельветовым воротником, традицонные университетские свитера. Современные студенты из консервативных колледжей, тем не менее, не боятся носить панковскую клетку с головы до ног и дутые куртки в броскую клетку тартан.

Мужская и женская коллекции будут доступны с 6 сентября в магазинах H&M.