В Алматы откроется магазин H&M HOME

Утром 31 мая в ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263) откроется первый в Казахстане магазин H&M HOME.

H&M HOME – современный, модный концепт шведского ритейлера, предлагающий дизайнерские товары для дома. Коллекции включают в себя текстиль и стильный декор для гостиной, спальни, ванной и детской. В магазине, помимо классической коллекции, будет представлена летняя, вдохновленная марокканскими пейзажами и архитектурой Марракеша. Естественные теплые оттенки пустыни и южного города, традиционные африканские узоры и пейзажи на текстиле, соломенный декор для дома и другое.

В день открытия первые пятьсот посетителей получат брендированные шопперы, а три победителя конкурса в официальной группе H&M Vkontakte получат комплекты постельного белья для детей!