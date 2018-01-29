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Бруно Марс и Кендрик Ламар – триумфаторы церемонии "Грэмми-2018"

Как прошлая 60-я музыкальная премия "Грэмми"

Sza
Шэгги, Стинг
Сэм Смит
Лана Дель Рей
Джейден Смит
Элтон Джон, Дэвид Ферниш
Tyler, The Creator
Леди Гага
Хэйли Стенфилд
Андра Дэй
Хайди Клум
DJ Khaled
Зейн Малик
Кэти Холмс
Крисси Тейген, Джон Ледженд
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Sza
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Шэгги, Стинг
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Сэм Смит
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Лана Дель Рей
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Джейден Смит
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Элтон Джон, Дэвид Ферниш
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Tyler, The Creator
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Леди Гага
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Хэйли Стенфилд
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Андра Дэй
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Хайди Клум
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DJ Khaled
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Зейн Малик
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Кэти Холмс
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Крисси Тейген, Джон Ледженд

В этом году самую ожидаемую музыкальную премию перенесли из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк – в Мэдисон-сквер-гарден. Хэдлайнерами юбилейной 60-й церемонии стали Рианна, Леди Гага, Бруно Марс, Kesha, Кендрик Ламар и другие. А вот Бейонсе, выступившая на прошлой церемонии в образе богини солнца, в этот раз наблюдала за шоу из зрительского зала вместе с мужем Джей Зи и дочкой Блу Айви. 

Триумфаторами вечера стали Бруно Марс и Кендрик Ламар. За свою пластинку 24K Magic Марс был номинирован в шести категориях и получил статуэтку в каждой, в том числе в самых престижных – "Запись года", "Альбом года" и "Песня года". Кендрик получил четыре статуэтки из семи номинаций – за лучшее видео, рэп-альбом и лучшую рэп-композицию. Джей Зи, заявленный в восьми категориях за альбом "4:44", не взял ни одного приза. 

На красной ковровой дорожке звезды также решили поддержать набирающее силу движение #TimesUp и #MeToo. Большинство из них прикололи к своему наряду белую розу – в знак солидарности с коллегами из киноиндустрии. Ведущий церемонии Джеймс Корден даже продемонстрировал значок движения #TimesUp на своем смокинге. 

 

Buro247.kz

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