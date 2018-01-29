Бруно Марс и Кендрик Ламар – триумфаторы церемонии "Грэмми-2018"

В этом году самую ожидаемую музыкальную премию перенесли из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк – в Мэдисон-сквер-гарден. Хэдлайнерами юбилейной 60-й церемонии стали Рианна, Леди Гага, Бруно Марс, Kesha, Кендрик Ламар и другие. А вот Бейонсе, выступившая на прошлой церемонии в образе богини солнца, в этот раз наблюдала за шоу из зрительского зала вместе с мужем Джей Зи и дочкой Блу Айви.

Триумфаторами вечера стали Бруно Марс и Кендрик Ламар. За свою пластинку 24K Magic Марс был номинирован в шести категориях и получил статуэтку в каждой, в том числе в самых престижных – "Запись года", "Альбом года" и "Песня года". Кендрик получил четыре статуэтки из семи номинаций – за лучшее видео, рэп-альбом и лучшую рэп-композицию. Джей Зи, заявленный в восьми категориях за альбом "4:44", не взял ни одного приза.

На красной ковровой дорожке звезды также решили поддержать набирающее силу движение #TimesUp и #MeToo. Большинство из них прикололи к своему наряду белую розу – в знак солидарности с коллегами из киноиндустрии. Ведущий церемонии Джеймс Корден даже продемонстрировал значок движения #TimesUp на своем смокинге.