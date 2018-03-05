Голосование Buro 24/7: выбираем лучший наряд "Оскара-2018"

"Оскар-2018" по традиции завершился твистом от академии – приз за лучший фильм получила картина Гильермо дель Торо "Форма воды", хотя многие верили в "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". На красной дорожке таких сюрпризов не было – актрисы предпочли классические платья в пол от кутюрных линий крупных домов. В числе фаворитов – Calvin Klein by Appointment, Armani Privé, Giambattista Valli, Elie Saab.

В отличие от "Золотого глобуса" актрисы решили не придерживаться черного дресс-кода – наоборот, большинство выбрало нежно-розовые и пудровые оттенки. Но о движении Time's Up напоминали черные значки, которые звезды закрепили на груди. Фурор произвела Николь Кидман в скульптурном синем Armani Privé, 81-летняя Джейн Фонда в платье Balmain, Марго Робби в Chanel, которая за несколько часов до церемонии была объявлена новым амбассадором французского дома, Дженнифер Лоуренс в блестящем платье и Рита Морено, которая пришла в практически точной копии платья, которое она надела на церомонию "Оскара" в 1960 году. Ну а мы предлагаем вам выбрать лучший образ церемонии.