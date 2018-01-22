Голосование Buro 24/7: Лучший наряд красной дорожки SAG Awards 2018

В Голливуде завершилась церемония вручения премии Гильдии актеров (Screen Actors Guild Awards). Так сложилось, что именно SAG Awards очень точно предсказывает лауреатов "Оскара", в отличие, например, от "Золотого глобуса". Однако в этом году результаты SAG Awards – 2018 почти один в один схожи с результатами "Золотого глобуса – 2018". В числе победителей – Фрэнсис МакДорманд, Гэри Олдман, Эллисон Дженни, Сэм Рокуэлл, Николь Кидман. Лучший фильм Гильдия актеров не выбирает, но есть близкая по смыслу номинация – "Лучший актерский ансамбль", – и в ней, конечно, победу одержали "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

На красной ковровой дорожке актрисы никакой темы не придерживались, как это было на "Золотом глобусе", куда все пришли в черном в знак простеста против харрасмента. Фактически на SAG Awards мы наблюдали буквально торжество вечерних платьев в розово-пудровых и белых оттенках (Милли Бобби Браун, Марго Робби, Сирша Ронан, Мадлен Брюэр, Лора Линни, Дакота Фаннинг, Кейт Хадсон).

Любопытно, что платья от больших домов вроде Dior, Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Armani Prive, Valentino хотя и были представлены на красной дорожке, в "командном" зачете победу одержал дуэт Prada и Miu Miu – всего шесть нарядов. Ниже – лучшие платья церемонии. Голосуем!