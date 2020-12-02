Голос улиц: 6 стритвир-брендов, на которые стоит обратить внимание

Сегодня стритвир едва ли можно отнести к доступному сегменту одежды: уличные бренды уже давно вышли на мировые подиумы, став частью высокой моды. Рассказываем, на кого стоит обратить внимание, чтобы убедиться, что стритвир - это не только Supreme, Off-White и A-Cold-Wall*.

WACKO MARIA

Два бывших футболиста - Кейджи Ишизука и Ацухико Мори - решили переквалифицироваться из спортсменов в дизайнеров и объединили свои взгляды под брендом WACKO MARIA.

WACKO MARIA сочетает в себе элементы панка и регги, латиноамериканской культуры и японского милитаризма. В послужном списке бренда - сотрудничество с артхаусными кинорежиссерами Джимом Джармушем и Ларри Кларком и брендами Converse и Undercover.

Chinatown Market

Chinatown Market - проявление мем-культуры в одежде. Бренд создает пиратские копии популярных вещей в качестве реакции на различные события. В позиционировании бренда важная составляющая - его доступность, как протест и высказывание против завышенных цен у таких популярных компаний, как Supreme. Chinatown Market можно запросто найти в крупных сетях, например, в Urban Outfitters.

Cherry Los Angeles

Cherry Los Angeles играет на ностальгии: бренд сочетает в себе эстетику 90-х, элементы скейт-культуры того времени. Большое внимание компания уделяет качеству и удобству, внося спорт-шик элементы в традиционную рабочую одежду: переработанные куртки Dickies, широкие штаны, футболки и худи с яркими принтами.

The Hundreds

The Hundreds - настоящие пионеры стритвира. Бобби Кимои и Беном Шенассафар познакомились в юридической школе. Решив, что карьера адвокатов не для них, они бросили учебу и создали свой бренд. Так в 2003 году появился “The Hundreds”. Бренд вдохновляется культовыми фильмами, олдскульными комиксами, разнообразием калифорнийской культуры. Одежда для людей и про людей, The Hundreds - не просто вещи, а целое комьюнити единомышленников.

Casablanca

Casablanca - французско-марокканская смесь люкса и комфорта. Шелковые рубашки с уникальными принтами - визитная карточка бренда. Основатель Casablanca Чараф Тайер не пытался эпатировать публику, а сконцентрировался на красоте, вдохновляясь окружающей природой и архитектурой. Среди фанатов бренда Skepta, DJ Khalid, рэппер Gunna.

ARG Knit

Трикотажный стритвир, вдохновленный уличной модой Лондона. ARG Knit - про сумасшедшие цвета в сочетании с повседневными предметами гардероба. Бренд уже успел посотрудничать с Nike и A-Cold-Wall *, для своих выступлений ARG Knit выбирают Джорджиа Смит и Гринти Пэн.

Verdy (Girls Don’t Cry и Wasted Youth)

Верди - феномен стритвира, лицо, которое стоит за брендами Girls Don’t Cry и Wasted Youth. Вдохновением для Верди послужили графика 80-х, Дисней и скейт-культура. Wasted Youth - про панк-культуру и скейтбординг, про доступную одежду для молодых. А Girls Don’t Cry вдохновлен женой Верди. Эта фраза первоначально предназначалась ей. На сегодняшний день за спиной дизайнера коллаборации с брендами Nike SB, Undercover, Uniqlo и Union Tokyo.