11 лучших часов на выставке SIHH в Женеве

SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie Genève) – уникальное событие, куда съезжаются главные часовщики и мануфактуры мира, где бренд-амбассадор Jaeger-LeCoultre Бенедикт Камбербэтч или лицо Montblanc Хью Джекман могут свободно гулять по выставке вместе с вами. Каждый год в Женеве проходит международная выставка высокого часового искусства, в рамках которой бренды показывают свои новинки, концепты и разработки. Редакция Buro 24/7 отправилась в Швейцарию, чтобы своими глазами увидеть инженерные шедевры и выбрать главные новинки этого года.

Cartier Revelation D'une Panthere

Самые запоминающиеся часы, чья презентация вызвала бурю эмоций у гостей выставки. Магия новой, фирменной "пантеры" Cartier – в циферблате. На нем нет привычного изображения хищника, но при каждом движении запястья морда пантеры вырисовывается при помощи 900 золотых шариков. На реализацию технологии у Cartier ушло пять лет. Часы будут выпущены в трех сериях по 100 экземпляров, которые отличаются только цветом циферблата. На выбор предлагаются модели с зеленым, красным и черным циферблатами.

Hermès Carre H

В выставке высокого часового искусства Hermès принимали участие впервые. В Женеву французский дом приехал со своей флагманской моделью часов Hermès Carre H авторства французского дизайнера и архитектора Марка Бертье. Корпус обновленной модели стал на несколько миллиметров шире, циферблат буквально заиграл новыми красками благодаря прямолинейному гильошированию и граненым стрелкам. Эстетику современности усиливает использование нулей в типографике цифр. Особенно красиво часы смотрятся с ремешком из телячьей кожи Barenia натурального цвета.

IWC Tribute To Pallweber

На SIHH мануфактура из Шаффхаузена показала свои первые механические часы с цифровой индикацией. Название модели было выбрано неслучайно, ее предшественник – карманные часы мастера-часовщика Полвебера. Они, как и Tribute, отображают время при помощи крупных вращающихся дисков. Но инженеры IWC серьезно усовершенствовали технологию индикации, обеспечив как высокую точность, так и 60-часовой запас хода.

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Midnight Planetarium

Спустя четыре года после премьеры часов Midnight Planétarium ювелирный Дом Van Cleef & Arpels представил их женскую версию. Lady Arpels Planétarium – это звездное небо на запястье. На авантюриновом циферблате изображены Солнце (розовое золото) и ближайшие к нему планеты – Меркурий (розовый перламутр), Венера (зеленая эмаль) и Земля (бирюза). Последняя, как и на небе, движется в сопровождении своего постоянного спутника – Луны (бриллиант). Примечательно, что каждое из небесных тел движется со скоростью, соответствующей реальной: так, Меркурий преодолевает полный круг циферблата за 88 дней, Венера – 224, а Земля – за 365. Главная инновация в том, что не только планеты вращаются по кругу циферблата, но и Луна вращается вокруг Земли и делает полный оборот за 29,5 дня. Часы будут выпущены с двумя вариантами ремешков: из кожи синего аллигатора и с золотым браслетом, инкрустированным бриллиантами.

Jaeger-LeCoultre Polaris

В этом году мастера Jaeger-LeCoultre представили на SIHH свою самую простую и минималистичную коллекцию – Polaris. Эти часы – прямые наследники легендарных Memevox Polaris 1968 года, отсюда и соответствующий дизайн – винтаж и спортивная элегантность. Циферблат украшает тройная отделка: узор "солнечные лучи" в центре, зернение на внешнем круге, а вращающийся безель отличается опаловой отделкой. Всего в коллекции представлено пять моделей: Automatic, Date, Chronograph, Chronograph WT и лимитированная серия Memevox (1000 экземпляров).

Montblanc Rally Timer

Историю часового искусства невозможно представить без автоспорта. Их новый Rally Timer – дань секундомеру, произведенному мануфактурой в тот период. Благодаря уникальному ремешку наручные часы можно превратить в карманные и использовать хронограф как классический таймер.

Piaget Altiplano Ultimate Automatic 910P

Создание ультратонких механизмов – основа философии Piaget. На SIHH 2018 они установили мировой рекорд и создали механические часы с самым тонким корпусом и автоматическим подзаводом в мире, всего 4,3 мм. Уже 60 лет компания работает над изысканными механизмами, и Ultimate Automatic 910P стали квинтэссенцией всей истории Altiplano.

Vacheron Constantin Métiers d'Art Les Aérostiers

В конце XVIII века люди начали отважно покорять небо на воздушных шарах. В промежутке с 1783 по 1785 год во Франции было совершенно пять исторических полетов. Им и непосредственно самим воздухоплавателям посвящены новые часы Vacheron Constantin Métiers d'Art Les Aérostiers. Гравировщики компании воспроизвели в миниатюре мельчайшие детали каждого шара (вырезаются человеческие фигуры, животные, узоры, корзины, линии веревок). Над созданием каждого шара мастер непрерывно работает в течение трех недель. Всего в коллекции представлены пять моделей, каждая из которых посвящена конкретному воздухоплавателю.

Parmigiani Kalpa Hebdomadaire

Часы Kalpa всегда были визитной карточкой Parmigiani Fleurier. А новая модель Hebdomadaire – дань уважения коллекции и самому первому бочкообразному механизму часового дома. Через заднюю крышу из сапфирового стекла можно наблюдать необычное оформление механизма – гильоше "Женевские волны" (Côtes de Genève). В свою очередь, циферблат имеет несколько уровней оформления: матовая опаловая эмаль в центре, на малом секундном счетчике и шкале указателя запаса хода, гильоше ручной работы (оплетка) на безеле.

A. Lange & Söhne 1815 "Homage to Walter Lange"

В прошлом году из жизни ушел основатель компании A. Lange & Söhne Вальтер Ланге. В память о великом человеке бренд дополнил свою коллекцию "1815" часами Homage to Walter Lange. "1815" с замирающей секундной стрелкой – это безупречные часы в представлении Вальтера Ланге. Модель из стали в пуристском стиле будет выпущена в единственном экземпляре и продана на аукционе.

Ulysse-Nardin Classic Voyeur

Самая неоднозначная, спорная и привлекательная коллекция на выставке высокого часового искусства в этом году, которую посвятили вуайеризму. Мало того, что на циферблате изображен откровенный половой акт, так при активации репетира вся картина приходит в движение. Данная модель будет выпущена лимитированной серией – 18 штук.