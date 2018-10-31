Гид по модному Тбилиси: дизайнеры, за которыми стоит следить, и где покупать их вещи

Этот год можно без сомнения назвать годом Грузии на Buro 24/7 Kazakhstan. Мы уже рассказывали о грузинском техно, ради которого тусовщики готовы покинуть Берлин, вкратце описывали ситуацию с модной индустрией, и даже составили список мест, где обязательно надо есть хинкали и пить коктейли (и не только это). На днях мы побывали на Tbilisi Fashion Week, набрались впечатлений и теперь хотим поделиться подробным гидом по модному Тбилиси. Тратьте свои лари с умом.

Дизайнеры одежды

В Грузии большой "разброс" среди дизайнеров – пошивом одежды занимаются очень многие. Этому способствует историческое наследие: традиции ткачества существуют в этой стране уже не одну сотню лет. Местный шелк славился со Средних веков, здесь же проходили маршруты Великого шелкового пути. В период Советского Союза в Западной и Восточной Грузии функционировали пять гренажных заводов, шелкомотальные и ткацкие фабрики, а в самой отрасли работали более ста тысяч человек. Сейчас от былого великолепия осталось немного, но отдельные дизайнеры стараются наладить свои производства, однако внимания заслуживают далеко не все марки. Вот те, которые нам приглянулись.

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Mak Mari

Марка Mak Mari – один из пионеров грузинской модной индустрии. Бренд существует уже 15 лет и успешно продается в Америке, Франции, странах СНГ, в том числе и в Казахстане. Всё производство находится в Грузии, но за тканями дизайнер охотится по всему миру, стараясь находить самые интересные и редкие экземпляры. Но полупрозрачная сетка с традиционными грузинскими узорами, которая была использована при пошиве лосин, водолазок и блузок, была произведена здесь, в Тбилиси. Лучше всего дизайнеру удается обувь: слипоны, спортивные сандалии, кроссовки производятся также в собственных мастерских бренда в Грузии.

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Lasha Devdariani

О грузинском дизайнере, создающем фантастической красоты халаты, мы уже вскользь упоминали. Пришло время рассказать поподробнее. Лаша основал свой бренд всего два года назад, до этого работал в нескольких модных домах, стажировался у Гурама Гвасалии. Кроме того, он был членом группы дизайнеров-костюмеров в Национальном центре кинематографии. Поэтому театральность – первый термин, который приходит в голову при ближайшем рассмотрении его вещей. Они нарочито несовременны – кафтаны, халаты, платья "в пол" из шелка, органзы и парчи. Свою последнюю коллекцию Девдариани показал на презентации, где модели неподвижно сидели в убранстве из ковров и старинной мебели. Получился какой-то невероятно этно-культурный микс: китайские, индийские, узбекские, грузинские мотивы смешивались и создавали пёстрый ковёр ассоциаций и отсылок. На вопрос, для кого, всё же, эта одежда, дизайнер задумчиво пожимает плечами. И правда, глупый вопрос – хотя бы один такой халат нужен каждому из нас.

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Korsava

Korsava – совсем молодой, но многообещающий бренд, основанный дизайнером Тати Корсава. На Tbilisi Fashion Week Тати показала свою первую коллекцию – именно с ней она победила в конкурсе молодых дизайнеров New Talents. Сейчас это один из немногих брендов, создающих мужскую одежду. Тати выгодно выделяется на фоне коллег, её показ с уверенностью можно назвать самым запоминающимся событием прошедшего TFW. Противогазы и кислородные маски в качестве главных аксессуаров, забрызганные грязью армейские ботинки, рубашки с "кровавыми" платьями разительно отличались от представленной до этого одежды. Очевидно, вдохновением для дизайнера послужили фильмы-катастрофы и трагедии прошлого века: Чернобыль, Хиросима и Нагасаки. Впрочем, вне подиума вещи смотрятся не так агрессивно и вполне подходят обоим полам. Особое внимание стоит обратить на плащи, пальто и дождевики из кожзаменителя. Дизайнер выступает против использования натуральных материалов, поэтому мех или натуральную кожу в её коллекции вы найдете вряд ли.

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Keti Chkhikvadze

Кети Чхиквадзе – пионер грузинской модной индустрии. Свой бренд дизайнер основала 15 лет назад, в 2003 году. С тех пор Кети ни разу не пропускает грузинскую Неделю моды, за что ей стоит сказать отдельное спасибо – в наши дни похвастаться стабильностью могут далеко не все дизайнеры. Её одежда также нежно любима среди казахстанцев. Девушка регулярно показывает свои коллекции на KFW и даже открывала в Алматы свой бутик. В новом сезоне Кети осталась верна себе: платья – с акцентом на талии, экзотичные узоры, цветочный декор, простые и женственные силуэты.

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Ethere Accessoire

Грузинский бренд украшений и аксессуаров был создан дизайнером Гванцей Тутберидзе в 2016 году, но за короткое время стал очень популярным среди грузинских, и не только, it-girls. Всё – не в последнюю очередь благодаря своим зрелищным и эффектным презентациям. Например, последнюю коллекцию аксессуаров, в которую вошли шляпы, сумки и крупные украшения, девушка представила посредством танцевального перформанса. Эффектные головные уборы, клатч из промышленной сетки, кожаная авоська – вот к чему стоит присмотреться, если будете искать нетривиальный подарок или сувенир из Грузии.

Концепт-сторы

DOTS

Бюджетная версия для тех, кто не готов оставлять слишком много. Dots находится "дверь в дверь" с прославленным домом моды Matériel, коллекции для которого готовят дизайнеры вроде Lado Bokuchava и Aleksandre Akhalkatsishvili. Дизайн здесь, может быть, и не такой продвинутый, но сами вещи очень качественные. Особое внимание стоит обратить на изящные минималистичные украшения из серебра и кожаную обувь местного производства.

Адрес: 22, Kote Afkhazi street

Gallery 27

Концепт-стором это можно назвать с натяжкой, скорее, лавкой грузинских ремесленников. Особенно хороши здесь сине-белые грузинские скатерти, поделки из кожи и войлока, керамика, предметы интерьера и просто приятная мелочевка, которую хочется везти домой и дарить друзьям. Но большинство приходит, чтобы сделать фото в старинном деревянном доме с витражами.

Адрес: N3, Betlemi street

Flying Painter

Еще одна причина зайти на тбилисскую "Фабрику" – уютный концепт-стор Flying Painter. Местные дизайнеры создают здесь же (прямо в бутике расположена мастерская) весьма концептуальные вещи типа пальто из "советских" ковриков и пледов, а также распродают винтаж с швейной фабрики "Нино".

Адрес: 8 Egnate Ninoshvili Street

СHAOS

Ни одного грузинского дизайнера здесь не найдёшь, но подборка вас не разочарует – здесь есть как тяжеловесы вроде Lemaire, Alexander Wang и Opening Ceremony, так и совсем молодые концептуальные европейские дизайнеры, а также подборка отличного мерча от журнала DUST. Зайти стоит, чтобы полюбоваться интерьером и сделать фото в их невероятно стильном кафе.

Адрес: 14, Merab Kostava street